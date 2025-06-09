Cette montre connectée qui ressemble beaucoup trop à une Apple Watch ne coûte pas plus de 130 €

La Huawei Watch Fit 4 a beau être la plus accessible des montres de la marque, elle offre un excellent suivi de santé et d’activité. Bonne nouvelle, si elle est sortie au prix de 169 euros, elle est en promotion à 129 euros.

La Huawei Watch Fit 4 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Il y a encore quelques années, les montres connectées à petit prix étaient des gadgets. Peu lisibles, lentes, avec des capteurs fantaisistes et une autonomie aux abonnées absents. Mais Huawei a sérieusement changé la donne avec sa gamme Watch Fit, qui allie élégance, fonctionnalités sportives solides et confort d’utilisation. Cette quatrième itération affine la recette sans gonfler le prix, et ça mérite qu’on s’y arrête, surtout maintenant qu’elle coûte 24 % de moins.

Les points forts de cette Hauwei Fit 4

Un écran AMOLED 1,82 pouce ultra-lumineux

Une autonomie d’une dizaine de jours

Un suivi complet, sommeil, SpO2, fréquence cardiaque, stress et plus

Au lieu de 169 euros, la Huawei Watch Fit 4 est aujourd’hui disponible en promotion à 139 euros sur le site de Huawei ou chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Huawei Watch Fit 4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un bel écran et un format qui tient au poignet

La Huawei Watch Fit 4 mise sur un design rectangulaire moderne, inspiré du look Apple Watch, sans en pomper l’intégralité des codes. Son châssis en aluminium est fin, léger, et disponible en plusieurs coloris (vert, rose, noir). L’écran AMOLED de 1,82″ s’étale sur toute la façade avec une excellente luminosité (jusqu’à 1 500 nits), idéale pour consulter ses stats en extérieur ou simplement checker ses notifs sans forcer sur les yeux.

Sous le capot, pas de système Wear OS ici, mais HarmonyOS, bien optimisé. L’interface est fluide, réactive, avec des transitions douces et une navigation intuitive. Les watchfaces sont personnalisables, et Huawei propose aussi de petits widgets pratiques (météo, musique, alarmes…).

Malgré sa finesse, la montre ne fait pas l’impasse sur la résistance : certifiée 5 ATM, elle peut vous suivre à la piscine, sous la pluie, ou lors d’une séance de sport bien musclée. Et le bracelet en silicone, hypoallergénique, se fait vite oublier.

Des capteurs sérieux et une autonomie impressionnante

Côté suivi, la Watch Fit 4 reprend le meilleur des montres plus haut de gamme : analyse du sommeil détaillée, suivi du stress, fréquence cardiaque en continu, SpO2, cycles menstruels, tout y est. Et pour le sport, Huawei propose plus de 100 modes d’entraînement, avec détection automatique des activités comme la marche ou la course.

Le GPS est intégré pour un suivi plus précis lors des sorties sans téléphone. Et la montre affiche des données détaillées post-activité, comme la VO2Max ou la récupération. Ce n’est pas du niveau Garmin, mais largement suffisant pour 95 % des utilisateurs.

Et surtout, l’autonomie monte jusqu’à 10 jours en usage classique, avec sept jours en usage un peu plus intensif. La charge rapide permet de récupérer une journée en cinq minutes, ce qui fait une vraie différence au quotidien.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Huawei Watch Fit 4.

Afin de comparer le Huawei Watch Fit 4 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.