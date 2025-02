Amazon propose un kit complet d’alarme et de surveillance Ring soldé à -42% avec alarme, caméra et capteurs

Avec ce kit de sécurité par Ring, une référence en la matière, vous allez dormir sur vos deux oreilles. Pour 179,99 euros, vous avez une alarme, une caméra d’intérieur, un pavé numérique, un capteur de contact, un détecteur de mouvements et un amplificateur de portée.

Pour protéger votre domicile, rien ne vaut un bon système de surveillance et d’alarme. Ring s’est fait une spécialité de proposer des solutions simples à installer soi-même, comme cette Ring Alarm 2ᵉ génération proposée ici en lot avec une caméra de surveillance Indoor. Ce qui fait au total six produits dans ce pack à retrouver pour une durée limitée avec 129,99 euros de réduction chez Amazon, alors que les Soldes entament leurs derniers jours.

Les points forts de la Ring Alarm 2ème génération

C’est vraiment très simple à installer

Le système est très fiable et ne se déclenche pas aléatoirement

Elle fonctionne sans système d’abonnement

Normalement, ce lot avec le kit Ring Alarm S et une caméra Indoor devrait coûter 309,98 euros. Grâce à une promotion bien sympathique pendant les Soldes, il passe à 179,99 euros.

Un kit complet pour protéger efficacement votre domicile

Avec ce kit Ring, vous avez une bonne base pour sécuriser votre domicile. Surtout qu’avec la statistique suivante en tête, ça remet les choses en perspective : en France, il y a un cambriolage toutes les 90 secondes et un tiers se déroule lorsque les occupants sont encore là. Alors oui, c’est inquiétant, mais c’est pour ça que ce kit Ring Alarm 2ᵉ génération est là. De base, il est composé d’une base, un pavé numérique, un détecteur de mouvement, un capteur de contact et un amplificateur de portée. Avec ce lot, vous avez en plus une caméra d’intérieur filaire. Sachez que vous pouvez ajouter d’autres éléments Ring (ou produits tiers compatibles) pour compléter votre installation.

L’installation se fait simplement. Il suffit de fixer vos capteurs où vous le souhaitez : celui de contact sur une porte ou une fenêtre, par exemple. Un détecteur de mouvement au niveau de la porte d’entrée ou d’une fenêtre qui donnerait sur la rue. Vous reliez le tout à la base, qui est reliée à Internet, configurez un code de sécurité sur le pavé numérique et c’est tout bon. L’application mobile Ring propose un excellent tutoriel pas-à-pas pour tout vous expliquer, c’est d’une simplicité enfantine.

Une alarme bien pensée qui se déclenche au bon moment

Lors de l’installation, vous pouvez définir un code PIN et le partager avec d’autres utilisateurs, qui pourront créer leur propre code. Ainsi, l’appareil pourra identifier qui entre/sort en fonction du code saisi, ce qui ajoute une petite fonction de surveillance (ou permet de savoir d’où vient la fuite s’il y a intrusion). Vous pouvez aussi mettre en place un compte à rebours avant de déclencher l’alarme sur les capteurs, pour vous laisser le temps par exemple d’aller désarmer l’alarme avec votre code.

La caméra livrée avec ajoute une dimension visuelle à la surveillance. Vous pouvez vous connecter depuis votre smartphone, PC ou tout autre appareil connecté avec un écran pour voir ce qu’il se passe chez vous quand vous n’y êtes pas. Elle filme en Full HD, profite d’un audio bidirectionnel pour entendre et parler à travers son haut-parleur. Là aussi, vous pouvez recevoir des alertes à chaque mouvement ou son suspect et accéder en direct au flux vidéo. Avec tout ça d’installé en quelques minutes, vous pourrez dormir et partir l’esprit tranquille.

Notre testeur a installé le kit Ring Alarm 2ᵉ génération chez lui et a pu en faire un compte rendu détaillé dans son test complet à retrouver juste ici.

Sinon, vous pouvez comparer le kit Ring avec d’autres modèles dans notre guide d’achat comparatif des meilleures alarmes connectées.

