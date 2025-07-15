Watch 8 Classic : Samsung casse déjà le prix de sa nouvelle montre haut de gamme (-35 %) 

La Galaxy Watch 8 Classic est l’une des plus abouties des smartwatch de Samsung. C’est une excellente montre connectée que l’on a notée 8/10 et qui voit son prix passer de 579 euros à 370 euros.

Elle est sortie le 9 juillet 2025 : la Samsung Galaxy Watch 8 dans sa version Classic améliore la formule de base en proposant notamment le retour de la lunette, l’arrivée du bouton d’action de la Galaxy Watch Ultra. Une très belle montre connectée avec des fonctions poussées qui coûte 579,99 euros, mais qui tombe à 370 euros grâce à cette offre Samsung. Il est même possible d’économiser quelques euros supplémentaires avec une petite astuce.

Pourquoi choisir la Samsung Galaxy Watch 8 Classic ?

Le retour de la lunette rotative élégante et pratique

Son écran AMOLED ultra-lumineux jusqu’à 3 000 cd/m²

Les fonctions de suivi de santé avancées et le bon suivi cardio

Lancée à 579 euros, la Samsung Galaxy Watch 8 Classic revient à seulement 370,50 euros. Comment ? Il faut passer la commander depuis l’application, où 15 % de s’applique et 80 euros de remise grâce au code NEWGALAXY.

Ce n’est pas tout, si vous avez un appareil à faire reprendre, vous avez un bonus de reprise de 100 euros.

Une vraie montre de pro : la Galaxy Watch 8 Classic sous toutes les coutures

Samsung revient à l’essentiel avec la Galaxy Watch 8 Classic. Cette montre connectée marque le retour de la fameuse lunette rotative physique. Son boîtier en acier inoxydable lui donne une vraie allure horlogère, tandis que l’écran Super AMOLED de 1,34 pouce assure une excellente lisibilité, même en plein soleil.

À l’intérieur, le nouveau processeur Exynos W1000 gravé en 3 nm améliore la réactivité générale tout en consommant moins d’énergie. Toutefois, l’autonomie reste en retrait face à d’autres montres Wear OS comme la OnePlus Watch 3, qui est capable de tenir jusqu’à plus de trois jours, alors que celle de Samsung peine à tenir deux jours…

Côté capteurs, Samsung ne fait pas les choses à moitié. Le module BioActive se charge du rythme cardiaque, du taux d’oxygène dans le sang, de l’analyse du stress, du sommeil et même de la température corporelle. Le tout fonctionne en continu, avec des mesures automatiques en arrière-plan. On trouve également un accéléromètre, un gyroscope, un baromètre, un capteur de lumière ambiante et la compatibilité avec le GPS double fréquence, utile pour les activités sportives en extérieur. Seul bémol : les mesures sont moins précises via l’application Samsung Health, mais en exportant les données du fichier GPX proposé dans l’application de Samsung, on arrive à des résultats plus cohérents.

Un OS peaufiné et un suivi santé plus précis

La Galaxy Watch 8 Classic fonctionne sous Wear OS, avec la surcouche One UI 6 Watch. L’ensemble est cohérent, bien que certaines fonctions soient noyées dans les menus. L’interface propose des nouveautés pratiques comme la détection automatique des chutes ou les alertes de fréquence cardiaque anormale. Samsung Health bénéficie aussi d’un coup de polish : les rapports sont plus détaillés et l’analyse du sommeil gagne en profondeur, avec un score global, un coaching personnalisé et la prise en compte de la température corporelle pendant la nuit.

Autre nouveauté notable, la Galaxy Watch 8 Classic profite désormais de Galaxy AI. Vous pouvez par exemple recevoir des suggestions d’entraînement personnalisées ou des synthèses vocales de vos notifications. L’ensemble reste fluide grâce à 2 Go de RAM et 32 Go de stockage interne, utiles pour installer des applis ou stocker de la musique hors ligne. Petit regret : l’assistant vocal par défaut reste Bixby, toujours en retrait par rapport à Google Assistant, pourtant disponible après installation manuelle.

N’hésitez pas à lire notre test complet sur la Samsung Galaxy Watch 8 Classic pour en apprendre davantage.

