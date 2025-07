Samsung dévoile sa Galaxy Watch 8 Classic, le retour tant attendu de la lunette

Samsung a présenté sa nouvelle montre connectée à lunette rotative, la Galaxy Watch 8 Classic. On fait le point sur toutes les nouveautés.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Chez Samsung, qui dit année impair dit retour de la gamme « Classic » pour les Galaxy Watch. Après la Galaxy Watch 4 Classic de 2021 et la Galaxy Watch 6 Classic de 2023, la marque coréenne a dévoilé, ce mercredi, sa nouvelle montre à lunette rotative, la Samsung Galaxy Watch 8 Classic.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées Samsung Galaxy Watch en 2025 ?

Présentée lors de la conférence Galaxy Unpacked en parallèle de la Galaxy Watch 8 et de la nouvelle Galaxy Watch Ultra, cette montre reprend en partie le design du modèle haut de gamme de l’an dernier.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Ainsi, à l’instar de la Galaxy Watch 8, la nouvelle Galaxy Watch 8 Classic arbore un format « carrondi » avec un écran rond et un boîtier carré aux angles arrondis. La montre embarque par ailleurs le même bouton d’action que la Galaxy Watch Ultra, positionné sur la droite du boîtier, entre les deux touches classiques des montres Samsung. Elle inaugure également, au même titre que la Galaxy Watch 8, un nouveau système de bracelet qui nécessitera de passer par des modèles spécifiquement conçus pour elle.

Le retour de la lunette rotative

La meilleure caméra 360 du marché déjà en promo ! Avec la Insta360 X5, filmez vos vacances ou vos exploits sportifs à 360° en une seule prise, avec une qualité pro et une perche invisible ! En ce moment, 30 € de réduction + 6 mois de stockage cloud Insta360+ offerts.

Mais ce qui vient réellement distinguer la Galaxy Watch 8 Classic des autres montres Samsung, c’est bel et bien sa lunette rotative autour de l’écran. Celle-ci vient surélever la dalle pour contrôler la navigation en faisant tourner la lunette, à la manière de ce qu’on peut retrouver avec les couronnes des Apple Watch ou des montres Google.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Du côté du format et de l’affichage, la Galaxy Watch 8 Classic n’est proposée qu’en une seule taille de 46,7 x 46,7 x 10,6 mm pour un poids de 63,5 grammes. Ce poids s’explique en grande partie par l’utilisation d’acier inoxydable pour le boîtier — contre de l’aluminium pour la Galaxy Watch 8 et du titane pour la Galaxy Watch Ultra. Pour l’écran, la montre embarque la même dalle que la Galaxy Watch 8 40 mm, à savoir un écran Amoled de 1,34 pouce de 438 x 438 pixels capable de monter jusqu’à une luminosité de 3000 cd/m² et protégé par du verre saphir.

Pour aller plus loin

One UI 8 Watch : Samsung lance sa mise à jour pour les Galaxy Watch, voici toutes les nouveautés

Du côté de l’interface comme des mesures de santé, la Galaxy Watch 8 Classic reprend les mêmes nouveautés que la Galaxy Watch 8. On va ainsi retrouver un suivi GPS double fréquence et le même capteur cardio que la Galaxy Watch 7. La montre profite par ailleurs des nouveautés de One UI 8 Watch, avec notamment les conseils d’heure de coucher, les fonctions d’entraînement en course à pied, la charge vasculaire, la Now Bar ou l’indice antioxydant.

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Par ailleurs, la montre intègre une batterie de 445 mAh devant assurer une autonomie plus ou moins similaire à celle de la Galaxy Watch 6 Classic avec sa capacité de 425 mAh.

Prix et disponibilité de la Samsung Galaxy Watch 8 Classic

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic est proposée en un seul format de 46 mm, mais déclinée en deux teintes : argent et graphite.

La montre sera proposée en France au prix de 529 euros pour la version Wi-Fi et à 579 euros en version 4G.

Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 : tout ce qu’il faut savoir sur l’Unpacked

Samsung a organisé son Unpacked, vous trouverez un résumé complet sur notre article. Vous retrouvez également notre prise en main vidéo des Galaxy Z Fold et Flip 7, la prise en main d’Omar du Galaxy Z Fold 7, ainsi que le Galaxy Z Flip 7.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitch.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitch avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix