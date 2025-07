Galaxy Watch 8 : j’ai pris en main la nouvelle montre ultra fine et confortable de Samsung

Tout juste annoncée, la Galaxy Watch 8 se présente comme la nouvelle montre de référence de Samsung avec son format ultra-fin et son nouveau design. On a eu l’occasion de la prendre en main.

La Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Samsung nous avait prévenus bien avant de dévoiler ses nouvelles montres connectées. Après avoir livré, année après année, des Galaxy Watch proposant un design particulièrement similaires, les modèles de cette année devaient inaugurer un nouveau format « innovant ».

On y est finalement avec la présentation de la nouvelle Galaxy Watch 8 de Samsung. Comme prévu, cette montre inaugure un nouveau design, distinct de celui des Galaxy Watch 4, Watch 5, Watch 6 et Watch 7.

Une montre fine et légère

Pour l’occasion, Samsung semble s’être inspiré du design « carrondi » de la Galaxy Watch Ultra de l’an dernier, mais dans un gabarit nettement plus petit. Il en résulte une montre particulièrement fine, avec seulement 8,6 mm d’épaisseur, qui se fait particulièrement confortable au poignet.

La Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

À titre de comparaison, la Galaxy Watch 7 affichait une épaisseur de 9,7 mm, la Galaxy Watch Ultra de 12,1 mm, l’Apple Watch Series 10 de 9,7 mm et la Garmin Venu X1 — qui joue particulièrement la carte de la finesse — de 7,9 mm.

La Samsung Galaxy Watch 8 au poignet // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Surtout, l’épaisseur est ici identique quel que soit le format choisi, que l’on opte pour la version 40 mm ou le modèle 44 mm. Grâce au choix de l’aluminium pour son boîtier, Samsung propose par ailleurs une montre très légère avec 34 ou 30 grammes sur la balance, selon le modèle.

Malgré cette finesse, Samsung n’a pas hésité à intégrer un écran plutôt large à la surface du boîtier. On a ici affaire à une dalle de 1,34 pouce sur le modèle 40 mm et de 1,47 pouce sur la version 44 mm. Si le modèle de 44 mm conserve la même taille d’écran que sur la Galaxy Watch 7, la version 40 mm embarque ainsi une dalle un peu plus large, de l’ordre de 5 %.

L’écran de la Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

L’écran gagne par ailleurs considérablement en pic de luminosité, passant de 2000 à 3000 cd/m². Il s’agit ainsi de la même luminosité maximale que sur la Galaxy Watch Ultra ou l’Apple Watch Ultra 2. Même si je n’ai pas eu l’occasion de tester ce confort accru de lecture en plein soleil durant ma prise en main, cela devrait augurer une lisibilité encore meilleure lors des séances estivales de course à pied en extérieur.

Encore un nouveau système de bracelet

Pour en revenir au confort, la Galaxy Watch 8 propose le même fermoir de bracelet déjà bien connu sur les précédents modèles, avec une boucle interne pour ranger le rabat entre le bracelet opposé et la peau. Cependant, Samsung semble avoir revu la composition de ce bracelet « Sport », tant et si bien qu’il est ici bien plus doux et aura moins tendance à irriter la peau. Un très bon point.

La Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid La Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

En revanche, de manière regrettable, Samsung a abandonné ce qui faisait l’un des forces de ses montres face aux modèles de Google ou d’Apple : le système d’attache du bracelet au boîtier. Jusqu’à présent, même si Samsung avait intégré son système One-Click pour simplifier le changement de bracelet, ses montres restaient compatibles avec les bracelets standards. Malheureusement, pour la Galaxy Watch 8, il faudra acheter de nouveaux bracelets, le système d’attache étant distinct des précédents modèles et nécessitant des bracelets spécifiques. Dommage également, les bracelets de la Galaxy Watch Ultra, plus larges, ne sont pas compatibles avec la Galaxy Watch 8.

Une architecture similaire

Concernant l’interface de la montre, Samsung prolonge ce qui avait fait le succès des précédents modèles. On a droit à une interface claire et fluide grâce à la combinaison de One UI 8 Watch et du processeur Exynos W1000 — le même que sur la Galaxy Watch 7. Cependant, alors que les Galaxy Watch 8 Classic et Galaxy Watch Ultra 2025 profitent de 64 Go de stockage, la Samsung Galaxy Watch 8 se contente à nouveau de 32 Go, adossés à 2 Go de mémoire vive.

La Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

S’il y a bien un point que nous n’avons pas eu l’occasion de vérifier durant la prise en main, c’est la batterie. La Galaxy Watch 8 embarque, selon le format, une batterie de 325 ou 435 mAh, soit une augmentation de 8,33 % ou 2,35 % par rapport à la Galaxy Watch 7. Puisque les montres partagent les mêmes processeurs, on ne devrait donc pas avoir de changement drastique d’autonomie par rapport au modèle de l’an dernier. Bien évidemment, nous vérifierons ce point lors du test complet à venir de la Samsung Galaxy Watch 8.

Prix et disponibilité de la Samsung Galaxy Watch 8

La Samsung Galaxy Watch 8 est d’ores et déjà disponible en précommande. Elle est proposée en deux teintes (argent et graphite), deux tailles et deux connectivités :