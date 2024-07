On a pris en main la Galaxy Watch Ultra, une montre baroudeuse très inspirée

Nouvelle venue dans la gamme de montres Samsung, la Galaxy Watch Ultra se présente dans un gabarit massif. Est-ce suffisant pour concurrencer sa principale concurrente ? On a pu la prendre en main.

L’annonce était attendue au regard des nombreuses fuites ces derniers mois. À l’instar d’Apple, Samsung lance aussi sa montre connectée « ultra » haut de gamme avec la nouvelle Samsung Galaxy Watch Ultra, présentée ce mercredi. En amont de la conférence, nous avons eu l’occasion de la prendre en main et de nous faire notre premier avis.

Une montre au design robuste… comme sa principale concurrente

Difficile de ne pas faire le lien entre les deux modèles. Après des modèles « Classic » et « Pro », la Samsung Galaxy Watch Ultra reprend, jusque dans son nom, la nomenclature de l’Apple Watch Ultra. Tout porte à croire que, face au succès de la montre d’Apple — y compris chez les non-sportifs — Samsung ait souhaité tenter l’expérience à son tour avec un modèle davantage destiné aux baroudeurs.

En cela, la Galaxy Watch Ultra reprend de très nombreux aspects du modèle d’Apple. Le point le plus prégnant est indubitablement le boîtier non pas rond comme les autres montres Samsung, mais carré avec des angles légèrement arrondis. Mais cela ne s’arrête pas là. Le bracelet proposé par défaut avec la montre est très semblable au modèle « Ocean Band » d’Apple et les points communs vont jusqu’à la couleur d’accentuation utilisée, quelle que soit la teinte de la montre : l’orange.

La Samsung Galaxy Watch Ultra L'Apple Watch Ultra 2

Ce gabarit plus massif n’est cependant pas qu’un argument esthétique pour la nouvelle montre haut de gamme de Samsung. La Galaxy Watch Ultra se veut en effet davantage destinée aux sportifs et aux aventuriers avec un positionnement outdoor pour la randonnée ou le trail. Elle est ainsi conçue en titane Grade 4 — le grade le plus résistant de titane commercialement pur — et profite de nombreuses certifications.

En plus du traditionnel IP68, la montre est également certifiée 10 ATM pour de la plongée jusqu’à 100 mètres de profondeur et MIL-STD-810H pour une utilisation avec des températures ou des altitudes extrêmes. Bref, si Apple s’était inspiré des montres Fenix et Epix de Garmin pour son Apple Watch Ultra, la Galaxy Watch Ultra est dans la même lignée.

Outre le boîtier carré, la montre profite également d’un tout nouveau bouton d’action — positionné entre les deux touches latérales — là encore, à l’instar de l’Apple Watch Ultra. Ici, ce bouton va permettre de lancer des raccourcis directement depuis n’importe quel écran. Si l’idée est bien pensée, je dois cependant avouer que l’emplacement du bouton ne m’a pas paru des plus naturels pour un usage de ce type.

En effet, durant la session de prise en main, je n’ai eu de cesse d’appuyer dessus en espérant sortir la montre de veille… avant de me retrouver face à un chronomètre lancé. Nul doute qu’on s’y fera dans le cadre d’une utilisation prolongée, mais il aurait peut-être été plus pratique de positionner le bouton de l’autre côté du boîtier.

Pas de lunette rotative et des bracelets à racheter

Depuis quelques années, la stratégie de Samsung est claire. Les années impaires, le constructeur lance une Galaxy Watch standard accompagnée d’une déclinaison « Classic », avec lunette rotative. Les années paires, Samsung expérimente davantage. Après sa Galaxy Watch 5 Pro lancée en 2022, c’est donc le cas avec la Galaxy Watch Ultra cette année.

Le problème, c’est que la stratégie de Samsung semble le contraindre dans ses choix de design. Si le modèle « Classic » avec lunette rotative est cantonné aux années impaires, cela signifie qu’il ne peut pas y avoir de lunette rotative pour ces modèles plus expérimentaux.

C’est donc le cas sur cette Galaxy Watch Ultra qui ne se contrôle qu’à l’aide des boutons latéraux et de l’écran tactile. Nulle trace ici de couronne rotative — alors même que le nouveau bouton aurait pu faire office de couronne — ou de lunette mécanique autour de l’écran qui permettrait de naviguer dans l’interface.

C’est d’autant plus dommage que la Galaxy Watch Ultra est, de loin, la montre Samsung la plus volumineuse lancée à ce jour avec un diamètre de 47 mm, tout en conservant la même dalle que la Galaxy Watch 7 44 mm. La montre intègre également une lunette graduée tout autour de la dalle, mais celle-ci reste résolument fixe : impossible de la faire tourner.

Mais le plus dommageable sur cette nouvelle Galaxy Watch Ultra réside dans son système de bracelet. Alors que la Galaxy Watch 7 conserve son système d’attache standard de 22 mm, facilité par le système « One-click » qui permet de détacher le bracelet à l’aide d’un simple bouton, la Galaxy Watch Ultra inaugure un système de bracelet inédit.

Là aussi, il faudra passer par un bouton pour détacher le bracelet, mais celui-ci est logé dans la montre en elle-même et non pas dans le bracelet. Autrement dit, si vous avez déjà acheté des bracelets pour une précédente montre Samsung, ils ne seront pas compatibles avec la nouvelle Galaxy Watch Ultra.

Il en va de même pour les bracelets de montre standards – avec pompe à relâchement rapide -, impossibles à fixer à la nouvelle toquante de Samsung. Et pour cause : là aussi, Samsung a repris un système similaire à celui d’Apple, avec le bracelet qui vient se loger directement dans la montre, et non pas entre les deux cornes.

C’est d’autant plus dommage que cela vous obligera à repasser à la caisse pour trouver des bracelets compatibles et à votre goût. Il n’y a plus qu’à espérer que les différents modèles proposés par Samsung ne soient pas commercialisés au prix fort et que des accessoiristes adoptent ce système à leur tour pour proposer davantage de choix.

Une Galaxy Watch Ultra trop similaire à la Galaxy Watch 7

Si je me suis essentiellement attardé sur le design pour cette prise en main, c’est que, pour le reste, la Galaxy Watch Ultra reprend exactement les mêmes caractéristiques que la Galaxy Watch 7. Qu’il s’agisse de la nouvelle puce GPS double fréquence, du nouveau capteur BioActive pour la fréquence cardiaque, du nouveau processeur Exynos W1000 ou de l’écran capable de monter jusqu’à 3000 cd/m².

Finalement, en dehors du design et de son aspect baroudeur, l’un des seuls atouts de la Galaxy Watch Ultra par rapport à sa petite sœur réside dans sa batterie. Celle-ci est en effet annoncée par Samsung comme pouvant atteindre les 100 heures d’utilisation, soit plus de quatre jours. Si la firme n’a pas communiqué sur l’autonomie de la Galaxy Watch 7, gageons cependant que son plus petit boîtier devrait néanmoins l’empêcher d’atteindre une telle autonomie en raison d’une batterie plus petite.

Seulement, combien vaudra cette autonomie plus élevée pour les consommateurs ? 300 euros selon Samsung. En effet, en reprenant le même écran que la Galaxy Watch 7 44 mm et sa connectivité 4G, la Galaxy Watch Ultra est facturée 300 euros de plus, pour un tarif total de 699 euros. Ça fait cher l’autonomie supplémentaire et l’usage pensé pour le trail. Chez Apple, l’Apple Watch Ultra est certes plus onéreuse, à 899 euros, mais elle est la seule de la gamme à profiter du GPS double fréquence.

De prime abord — mais, encore une fois, tout cela méritera d’être validé par des tests — difficile de justifier les 300 euros d’écart entre la Galaxy Watch 7 44 mm en version 4G et la Galaxy Watch Ultra. Mais après tout, je ne demande qu’à me tromper.

Prix et disponibilité de la Samsung Galaxy Watch Ultra

La Samsung Galaxy Watch Ultra est disponible en précommande dès à présent. Elle sera livrée à compter du 24 juillet prochain.

La montre est déclinée en trois coloris — noir, argent et gris — et proposée uniquement en version 47 mm et en connectivité 4G. Elle est disponible en France au prix de 699 euros. Pour toute précommande, Samsung offrira par ailleurs un bracelet supplémentaire.