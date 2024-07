Prise en main de la Galaxy Watch 7 : une montre Samsung qui cache très bien son jeu

On a pu prendre en main la nouvelle Samsung Galaxy Watch 7, une montre en apparence dans la continuité des modèles précédents, mais avec de très belles surprises.

Présentée ce mercredi par Samsung à l’occasion de sa conférence Galaxy Unpacked, la nouvelle Galaxy Watch 7 est une montre connectée qui, de prime abord, n’inspire pas réellement la nouveauté. Il faut dire que cette nouvelle montre reprend les grandes lignes et le design des deux modèles précédents, aussi bien la Galaxy Watch 5 que la Galaxy Watch 6.

Néanmoins, parmi les deux nouvelles montres de Samsung, c’est probablement la plus intéressante, avec un lot important de nouveautés — les mêmes que sur la Galaxy Watch Ultra — sans faire exploser le budget. En amont de la conférence, on a eu l’occasion de la prendre en main.

Un design sans grande évolution

Depuis quelques années, rien ne ressemble davantage à une Galaxy Watch qu’une autre Galaxy Watch, surtout quand il s’agit des modèles standard. On retrouve en fait les mêmes lignes sur cette Galaxy Watch 7 que sur la Galaxy Watch 6 de l’an dernier. La montre est proposée dans deux tailles de boîtier similaire, de 40 ou 44 mm, avec deux boutons sur la tranche droite pour naviguer dans l’interface en plus de l’écran tactile.

Dans l’ensemble, un seul élément vient distinguer la Galaxy Watch 7 des générations précédentes : son bracelet doté de surcoutures orange et bleu pour signifier qu’il s’agit d’un modèle plus récent. Autre légère différence au niveau des boutons : alors que, sur les générations précédentes, seul le bouton supérieur était marqué d’une couleur d’accentuation rouge, celui du bas est désormais marqué d’une couleur blanche.

Bref, rien qui ne révolutionne fondamentalement le design. On va par ailleurs retrouver le même système de bracelet universel avec un système de relâchement rapide grâce au bouton « One-click ».

Après tout, pourquoi changer une équipe qui gagne ? Depuis deux ans, le design des Galaxy Watch est plutôt réussi, avec un boîtier léger et relativement fin, un design sobre, moderne et élégant et une montre qui sait se faire agréable au poignet.

Des améliorations substantielles pour le suivi sportif

C’est finalement sous le capot que la Galaxy Watch 7 innove le plus. Certes, le design est en apparence identique à celui de la Galaxy Watch 6, mais la nouvelle génération de montres Samsung est particulièrement bien équipée, notamment pour les mesures de sport et de santé.

La principale nouveauté à retenir est sans nul doute l’intégration d’un nouveau capteur optique de fréquence cardiaque BioActive. Il faut dire que c’est la première fois, depuis la Samsung Galaxy Watch Active 2 lancée en 2019 , que Samsung renouvelle son système de mesure de la fréquence cardiaque.

Concrètement, ce nouveau capteur intègre 13 LEDs, contre 5 auparavant, pour apporter des mesures plus fiables de la fréquence cardiaque. Avec davantage de LED, la marge d’erreur est ainsi réduite, y compris durant les entraînements sportifs. Samsung promet par exemple une précision accrue de l’ordre de 30 % à l’aide de ce nouveau capteur durant les entraînements intensifs.

Le nouveau capteur BioActive de Samsung // Source : Geoffroy Husson – Frandroid Le nouveau capteur de la Samsung Galaxy Watch 7 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

En plus de ce nouveau capteur, Samsung a intégré une nouvelle puce GNSS pour la géolocalisation. Bien évidemment, celle-ci sera aussi bien utile pour gérer vos déplacements avec Google Maps ou Citymapper que pour le suivi précis des entraînements sportifs avec un calcul plus précis de la distance parcourue et donc de l’allure en temps réel.

Concrètement, la Galaxy Watch 7 profite désormais d’un suivi GPS double fréquence. En plus de la bande de fréquence L1 déjà utilisée par les montres Samsung, la Galaxy Watch 7 peut aussi utiliser la bande de fréquence L5. L’intérêt est de permettre un meilleur suivi, y compris dans des zones difficiles comme des rues étroites avec de hauts immeubles autour de soi.

Samsung est loin d’être le seul constructeur à intégrer cette technologie dans une montre connectée, mais on la retrouve essentiellement sur des modèles très haut de gamme — comme l’Apple Watch Ultra 2 — ou sur des montres de sport.

Bien évidemment, il faudra tester la Galaxy Watch 7 pour savoir si les promesses de Samsung sont tenues aussi bien pour le nouveau capteur de fréquence cardiaque que pour le suivi GPS.

Une nouvelle puce pour une meilleure autonomie

Dernière nouveauté sous le capot et non des moindres, la nouvelle puce Exynos W1000 censée garantir jusqu’à 3,4 fois plus de puissance et une meilleure autonomie. Au moment de rédiger cette prise en main, Samsung n’a pas communiqué sur la capacité de batterie de la Galaxy Watch 7, mais on peut s’attendre à des accumulateurs identiques.

Dès lors, pour améliorer l’autonomie de ses montres, la firme n’a pas cinquante solutions : il faut un processeur plus efficace sur le plan énergétique. C’est justement ce que promet ce processeur gravé en 3 nm, contre 5 nm pour l’Exynos W930 de la Galaxy Watch 6. D’après le constructeur, cette finesse de gravure devrait permettre un gain conséquent en autonomie. Là aussi, il faudra cependant tester la montre pour s’en assurer.

Signalons enfin une amélioration au niveau de l’écran de la Galaxy Watch 7. Celui-ci peut en effet monter jusqu’à une luminosité maximale de 3000 cd/m². C’est davantage encore que les smartphones Samsung les plus lumineux et cela permet à la montre de faire jeu égal avec l’Apple Watch Ultra 2, pour un tarif bien plus abordable. À l’usage, cela devrait vous permettre de consulter la montre sans souci au quotidien, même en plein soleil dans des recoins particulièrement lumineux.

Prix et disponibilité de la Samsung Galaxy Watch 7

La Samsung Galaxy Watch 7 est d’ores et déjà proposée en précommande. Elle sera disponible dès le 24 juillet prochain à partir de 319 euros et jusqu’à 399 euros selon les versions :

Samsung Galaxy Watch 7 40 mm Bluetooth : 319 euros

Samsung Galaxy Watch 7 44 mm Bluetooth : 349 euros

Samsung Galaxy Watch 7 40 mm 4G : 369 euros

Samsung Galaxy Watch 7 44 mm 4G : 399 euros

À titre de comparaison, c’est le même prix de lancement que pour les Galaxy Watch 6 lancées l’an dernier.