Test de l’Amazfit T-Rex 3 : une montre de sport complète et massive, pour un prix minuscule

L’Amazfit T-Rex 3 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

En face des montres Garmin Fenix, des Coros Vertix ou des Polar Grit X, Amazfit aussi propose sa gamme de montres de sport outdoor en X, avec les Amazfit T-Rex.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées pour le sport en 2024 ?

LancĂ©e Ă l’automne, l’Amazfit T-Rex 3 n’est autre que la… cinquième itĂ©ration de la marque chinoise, après les T-Rex, T-Rex 2, T-Rex Ultra et T-Rex Pro. ProposĂ©e Ă moins de 300 euros, elle se positionne comme une solution bien plus abordable que les montres outdoor de rĂ©fĂ©rence. De quoi sĂ©duire ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet de l’Amazfit T-Rex 3.

Amazfit T-Rex 3 Fiche technique

Modèle Amazfit T-Rex 3 Dimensions 48,5 mm x 48,5 mm x 13,75 mm DĂ©finition de l’Ă©cran 480 x 480 pixels Dalle AMOLED MĂ©moire interne 26 Go Poids 68,3 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui AccĂ©lĂ©romètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection 10 ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par le constructeur.

Amazfit T-Rex 3 Un design massif, mais une montre plutôt légère

Qui dit montre de sport outdoor dit design massif. C’est en cela que la montre se distingue le plus des autres modèles d’Amazfit comme l’Amazfit Cheetah ou la Cheetah Pro.

L’Amazfit T-Rex 3 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Ici, Amazfit a fait le pari d’une montre particulièrement imposante avec un format de 48,5 x 48,5 x 13,75 mm qui n’a rien Ă envier Ă l’Ă©paisseur d’une Garmin Fenix 8. En revanche, la montre se veut bien plus lĂ©gère, avec 68,3 grammes sur la balance, contre 80 grammes pour la Fenix 8 en format 47 mm. Une diffĂ©rence qui s’explique essentiellement par les matĂ©riaux utilisĂ©s.

En effet, si Amazfit propose ici une montre avec une lunette en acier inoxydable autour de l’Ă©cran, le reste du boĂ®tier est quant Ă lui conçu en plastique. De quoi perdre un petit peu en rĂ©sistance, notamment dans un cadre aventureux, mais gagner considĂ©rablement en lĂ©gèretĂ© et donc en maintien au poignet. Toujours concernant les matĂ©riaux, l’Amazfit T-Rex 3 ne propose qu’une protection d’Ă©cran en verre Gorilla et pas de verre saphir. La dalle sera ainsi plus sensible aux rayures qu’un modèle haut de gamme.

L’Amazfit T-Rex 3 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Pour revenir au design massif et anguleux de la T-Rex 3, on va retrouver, une lunette de forme octogonale, en acier inoxydable, donc, avec vis apparentes. Certes, c’est un design habituel des montres de sport outdoor, mais le rĂ©sultat reste notablement plus marquĂ© que sur une Garmin Fenix 8 ou une Polar Grit X2 Pro, surtout en raison de la largeur de la lunette.

L’Amazfit T-Rex 3 intègre par ailleurs quatre boutons positionnĂ©s de part et d’autre du boĂ®tier. Entre les deux boutons du cĂ´tĂ© droit, le constructeur a Ă©galement intĂ©grĂ© une sorte de boucle en mĂ©tal visant Ă protĂ©ger le microphone.

L’Amazfit T-Rex 3 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Notons par ailleurs que l’Ă©cran de la T-Rex 3 occupe 61,7 % de la surface de la montre, un ratio plutĂ´t intĂ©ressant pour une montre de sport, et ce malgrĂ© la largeur de la lunette. Il faut dire qu’Amazfit n’utilise pas de rĂ©haut et que, derrière le verre, on ne trouve que l’Ă©cran.

Montre outdoor oblige, l’Amazfit T-Rex 3 est taillĂ©e pour les conditions extrĂŞmes. Le constructeur annonce une rĂ©sistance de -30 Ă 70 °C et une utilisation possible jusqu’Ă 45 mètres de profondeur pour de la plongĂ©e.

Le bracelet de l’Amazfit T-Rex 3 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Concernant le bracelet proposĂ© par dĂ©faut, il s’agit d’un modèle en silicone plutĂ´t bien pensĂ© avec des interstices permettant l’extraction de la transpiration. Le bracelet peut cependant ĂŞtre retirĂ© Ă l’aide d’un petit tournevis propriĂ©taire fourni par la marque. De quoi intĂ©grer, par la suite, n’importe quel bracelet standard Ă relâchement rapide de 22 mm de largeur.

Amazfit T-Rex 3 Un écran particulièrement lumineux

Comme toutes les montres Amazfit, la T-Rex 3 embarque un Ă©cran Amoled. Il s’agit ici d’une dalle ronde de 1,5 pouce de diamètre proposant une dĂ©finition de 480 x 480 pixels pour une densitĂ© de 322 pixels par pouce (ppp). Ă€ titre de comparaison, les Apple Watch proposent quant Ă elle une densitĂ© de 326 ppp.

L’Ă©cran de l’Amazfit T-Rex 3 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Amazfit a surtout soignĂ© la luminositĂ© de sa montre en intĂ©grant ici une dalle capable de monter jusqu’Ă 2000 cd/m². LĂ aussi, un point de comparaison s’impose. La plupart des montres Ă Ă©cran Oled montent au maximum Ă 1000 cd/m² et seuls deux constructeurs dĂ©passent cette valeur. C’est le cas des Apple Watch Ultra 2 et Samsung Galaxy Watch Ultra, Ă 3000 cd/m², tandis que les Apple Watch Series 10 et Samsung Galaxy Watch 7 peuvent aller jusqu’Ă 2000 cd/m². En d’autres termes, l’Amazfit T-Rex 3 profite de l’un des Ă©crans les plus lumineux du marchĂ© pour une montre connectĂ©e. De quoi permettre de consulter les donnĂ©es d’entraĂ®nement confortablement, mĂŞme en plein jour sous un soleil de plomb.

L’Ă©cran de l’Amazfit T-Rex 3 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Comme les modèles « Ultra » de Samsung ou d’Apple, l’Amazfit T-Rex 3 intègre par ailleurs un mode d’affichage de nuit, avec la possibilitĂ© de configurer un Ă©clairage monochrome teintĂ© de rouge, vert ou orange pour Ă©mettre moins de lumière.

La montre profite en outre d’un capteur de luminositĂ© ambiante. Elle est dotĂ©e d’un mode d’affichage always-on pour afficher l’heure mĂŞme sans lever le poignet. Enfin, il est possible de programmer un mode sommeil qui va automatiquement dĂ©sactiver l’affichage always-on et la fonction allumant l’Ă©cran en levant le poignet.

L’affichage always-on de l’Amazfit T-Rex 3 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Du cĂ´tĂ© des cadrans, Amazfit annonce plus de 400 modèles disponibles. Outre les dix prĂ©installĂ©s sur la T-Rex 3, il est possible d’en tĂ©lĂ©charger bien davantage via l’application Zepp du constructeur, dont certains personnalisables en termes de couleurs ou de complications.

Amazfit T-Rex 3 Une montre avec un assistant vocal vraiment utile

Au mĂŞme titre que la Cheetah ou que la Cheetah Pro, l’Amazfit T-Rex 3 embarque le système Zepp OS en version 4. La montre peut par ailleurs fonctionner aussi bien avec un smartphone Android qu’avec un iPhone grâce Ă l’application Zepp sur tĂ©lĂ©phone.

L’Ă©cran tactile de l’Amazfit T-Rex 3 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Pour la navigation dans la T-Rex 3, on peut utiliser l’Ă©cran tactile, ainsi que les quatre boutons proposĂ©s de part et d’autre du boĂ®tier :

glissement vers le bas : accès aux paramètres rapides

glissement vers le haut : frise de données

glissement vers la droite : liste des notifications

glissement vers la gauche : liste des applications

bouton supĂ©rieur gauche : allumer l’Ă©cran / aller vers le haut

bouton inférieur gauche : aller vers le bas

bouton supérieur gauche : application entraînement

bouton inférieur gauche : retour

L’Amazfit T-Rex 3 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid L’Amazfit T-Rex 3 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid L’Amazfit T-Rex 3 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Par ailleurs, Amazfit propose quelques raccourcis via l’appui long. C’est le cas du bouton supĂ©rieur gauche sur lequel un appui long dĂ©clenchera l’assistant vocal Zepp Flow.

Pour aller plus loin

Ce constructeur améliore ses montres connectées en les rendant plus intelligentes

Il s’agit ici d’une IA gĂ©nĂ©rative conversationnelle basĂ©e sur GPT-4o. L’intĂ©gration est particulièrement efficace et rĂ©active et va permettre de rĂ©pondre Ă de nombreuses requĂŞtes, bien davantage en tous cas que celles de l’assistant Garmin de la Fenix 8. Dommage cependant qu’aucun haut-parleur ne permette de lire les rĂ©ponses, nĂ©cessairement rendues Ă l’Ă©crit via l’Ă©cran.

L’assistant Zepp Flow de l’Amazfit T-Rex 3, basĂ© sur GPT-4o // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Dans l’ensemble, on a une interface qui se prend en main de manière assez proche des montres Garmin, avec une navigation plutĂ´t intuitive Ă l’aide des diffĂ©rentes touches.

Amazfit propose par ailleurs le paiement sans contact avec son service Zepp Pay. Néanmoins, dans la pratique, une seule banque est compatible en France : Treezor SAS. On est donc loin de la compatibilité proposée par Google Wallet, Samsung Wallet ou Garmin Pay.

Si l’Amazfit T-Rex 3 intègre plusieurs applications que l’on considĂ©rera comme gĂ©nĂ©ralistes, avec les alertes de tempĂŞte, les heures de coucher/lever de soleil, l’alarme, la mĂ©tĂ©o ou la cartographie, il s’agit cependant avant tout d’une montre destinĂ©e Ă un suivi de santĂ© ou pour une usage sportif. Impossible, par exemple, de l’utiliser pour passer des appels tĂ©lĂ©phoniques.

Les applications de l’Amazfit T-Rex 3 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Il est cependant possible de tĂ©lĂ©charger quelques applications tierces proposĂ©es dans l’app store de l’application Zepp. C’est le cas notamment des applications GoPro et DJI Osmo Action, pour contrĂ´ler une action cam, d’applications de listes de tâche ou de calculatrices. Cependant, on est très loin du parc applicatif proposĂ© sur une montre Wear OS par exemple.

Enfin, si l’application Zepp sur smartphone est pratique pour consulter ses donnĂ©es ou paramĂ©trer la montre, dommage qu’elle ne soit pas disponible en version Web sur PC. C’est pourtant le cas de la plupart des plateformes des fabricants de montres, comme Garmin Connect, Polar Flow ou Coros Training Hub.

Amazfit T-Rex 3 Un suivi d’activitĂ© complet

L’Amazfit T-Rex 3 intègre tous les capteurs que l’on est en droit d’attendre d’une montre dĂ©diĂ©e Ă un usage sportif.

Elle propose ainsi un capteur optique de fréquence cardique, un oxymètre de pouls optique, un accéléromètre, un gyroscope, une boussole, un altimètre barométrique. Elle va également mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) pour estimer le stress et intègre aussi un suivi du sommeil.

La prĂ©cision du GPS de l’Amazfit T-Rex 3

Du cĂ´tĂ© du suivi GPS, l’Amazfit T-Rex 3 est compatible avec six constellations saterllitaires GNSS. Elle propose Ă©galement le suivi GPS double frĂ©quence, plus prĂ©cis notamment dans les villes, dans les rues Ă©troites ou avec de hauts immeubles.

L’Ă©cran d’entraĂ®nement de l’Amazfit T-Rex 3 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Pour Ă©valuer la prĂ©cision du suivi GPS de la T-Rex 3, je l’ai utilisĂ©e durant plusieurs sorties en course Ă pied dans des environnements variĂ©s, aussi bien en ville que sur piste ou dans un parc dĂ©gagĂ©. J’ai ensuite comparĂ© les distance et les tracĂ©s Ă ceux d’une montre outdoor haut de gamme qui m’a servi de rĂ©fĂ©rence, la Garmin Fenix 8.

Courses Référence Amazfit T-Rex 3 Ecart Course 1 (parc) 12,085 km 12,047 km -0,31 % Course 2 (ville) 6,983 km 6,939 km -0,63 % Course 3 (parc) 7,116 km 7,076 km -0,56 % Course 4 (ville) 7,745 km 7,679 km -0,85 % Course 5 (parc) 10,215 km 10,190 km -0,24 % Course 6 (piste) 7,176 km 7,125 km -0,71 % Course 7 (piste) 9,835 km 9,783 km -0,53 % Total 61,155 km 60,839 km -0,52 %

Sur l’estimation des distances, l’Amazfit T-Rex 3 s’en sort très bien, mĂŞme si elle a tendance Ă sous-estimer la distance parcourue Ă chaque sortie de l’ordre de 0,3 Ă 0,8 % selon les cas. On reste cependant sur une marge d’erreur assez faible par rapport Ă la Fenix 8.

Suivi GPS de l’Amazfit T-Rex 3 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de l’Amazfit T-Rex 3 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de l’Amazfit T-Rex 3 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Concernant les tracĂ©s aussi, la T-Rex 3 s’en sort très bien et a rĂ©ussi Ă bien me situer aussi bien sur piste d’athlĂ©tisme que dans un parc. En ville, c’est un peu plus compliquĂ© et la montre a parfois estimĂ© que j’Ă©tais dans les immeubles, mais le rĂ©sultat reste très correct.

Notons par ailleurs que l’Amazfit T-Rex 3 propose une cartographie stockĂ©e en local et consultable durant l’entraĂ®nement. Une fonction primordiale pour les sports d’extĂ©rieur comme le trail ou le vĂ©lo, mais qui reste rare pour des montres vendues Ă moins de 300 euros. Il faudra nĂ©anmoins penser Ă tĂ©lĂ©charger les cartes en amont, depuis l’application Zepp, aucune n’Ă©tant prĂ©chargĂ©e sur la montre. En outre, les tracĂ©s doivent nĂ©cessairement ĂŞtre importĂ©s dans l’application au format GPX et ne peuvent pas ĂŞtre crĂ©Ă©s directement depuis l’application Zepp sur smartphone. Dommage.

La prĂ©cision de la frĂ©quence cardiaque de l’Amazfit T-Rex 3

Pour la mesure de la frĂ©quence cardiaque, l’Amazfit T-Rex 3 utilise un capteur optique Amazfit BioTracker PPG. Il s’agit d’une version plus avancĂ© que le capteur prĂ©sent sur l’Amazfit Cheetah Pro ou l’Amazfit Balance, avec deux diodes vertes pour plus de prĂ©cision.

Le capteur cardio optique de l’Amazfit T-Rex 3 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Pour Ă©valuer la fiabilitĂ© du capteur cardio, j’ai portĂ© la montre pendant plusieurs sĂ©ances Ă allure constante, avec des fractionnĂ©s long et avec des intervales courts. J’ai ensuite comparĂ© les donnĂ©es Ă celles d’une ceinture cardio de rĂ©fĂ©rence, la Polar H10+.

Mesure de référence Amazfit T-Rex 3 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 149 bpm 149 bpm -0,39 % -0,39 % FC max 160 bpm 159 bpm

La mesure de frĂ©quence cardiaque sur l’Amazfit T-Rex 3 // Source : Frandroid

Mesure de référence Amazfit T-Rex 3 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 168 bpm 168 bpm -0,08 % -0,08 % FC max 188 bpm 191 bpm

La mesure de frĂ©quence cardiaque sur l’Amazfit T-Rex 3 // Source : Frandroid

Mesure de référence Amazfit T-Rex 3 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 162 bpm 161 bpm -0,21 % -0,21 % FC max 189 bpm 191 bpm

La mesure de frĂ©quence cardiaque sur l’Amazfit T-Rex 3 // Source : Frandroid

Dans l’ensemble, l’Amazfit T-Rex 3 s’en tire plutĂ´t bien, avec un très bon suivi des diffĂ©rentes variations d’intensitĂ©. Le premier exercice, Ă intensitĂ© constante, a Ă©tĂ© très bien analysĂ©. Sur le second, on remarque çà et lĂ quelques variations en fin d’intervale, mais rien de dramatique. Enfin, sans surprise, c’est sur la dernière sĂ©ance, avec des intervales très intenses de 90 secondes que la montre eu le plus de mal. Elle a peinĂ© Ă s’adapter aux changements de frĂ©quence cardiaque aussi bien Ă la hausse qu’Ă la baisse. Il s’agit nĂ©anmoins d’un problème assez commun sur les montres de sport.

Les fonctions de sport et santĂ© de l’Amazfit T-Rex 3

En plus des fonctions classiques pour le sport avec le suivi de 25 types d’exercice, l’export des sĂ©ances vers Strava, Komoot, Adidas Running, Apple SantĂ© ou la programmation d’entraĂ®nements complexes par intervales, la T-Rex 3 propose quelques fonctions intĂ©ressantes.

L’Amazfit T-Rex 3 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

C’est le cas notamment de l’assistant Zepp Coach qui va permettre de programmer des plans d’entraĂ®nement en fonction de plusieurs critères. L’application Zepp intègre aussi une fonction de chat vocal pour poser des questions Ă une IA gĂ©nĂ©rative — basĂ©e sur GPT-4o — dans un cadre sportif. Cette fonction est cependant soumise Ă un abonnement d’un montant de 20 euros par an. Il en va de mĂŞme pour Aura, le service de bien-ĂŞtre de Zepp, proposĂ© Ă 30 euros par an.

Amazfit T-Rex 3 Une autonomie gargantuesque de près de deux semaines

Amazfit a intĂ©grĂ© une batterie de 700 mAh sur sa T-Rex 3. De quoi assurer, selon la marque, jusqu’Ă trois semaines d’autonomie en usage classique, treize jours en usage intensif, 180 heures en suivi GPS et mĂŞme 40 jours en mode longue autonomie.

L’Amazfit T-Rex 3 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Comme sur toutes les montres connectĂ©es testĂ©es sur Frandroid, j’ai appliqu des rĂ©glages pour le moins Ă©nergivores Ă la T-Rex 3. J’ai ainsi activĂ© l’affichage « always on » toute la journĂ©e, le suivi Ă chaque minutes de la frĂ©quence cardiaque, le suivi du stress et de la SpO2 ainsi que du sommeil et de la respiration durant la nuit.

Avec tous ces paramètres, la montre a tenu pendant 12 jours et 20 heures avant de ne se couper, Ă court de batterie. Sur ces douze jours, j’ai pourtant utilisĂ© la montre assidĂ»ment, avec sept suivis d’activitĂ© pour un total de 5 heures et 20 minutes.

L’Amazfit T-Rex 3 en charge // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Pour la recharge de sa montre, Amazfit fournit une petite base magnĂ©tique Ă brancher Ă un câble USB-C. Ă€ noter que la montre n’est pas compatible avec le protocole de charge sans fil Qi par induction.

En partant d’une batterie complètement vide, il faudra compter deux heures pour une charge complète de 0 Ă 100 % sur l’Amazfit T-Rex 3. C’est long, mais c’est le prix Ă payer pour profiter d’une autonomie superlative.

Amazfit T-Rex 3 Appel et communication

L’Amazfit T-Rex 3 est compatible avec le Bluetooth 5.2 pour se connecter au smartphone. Elle est Ă©galement dotĂ©e d’une connexion Wi-Fi 2,4 GHz utilisĂ©e pour le tĂ©lĂ©chargement de la cartographie.

En outre, la montre profite d’un puce GPS double frĂ©quence plutĂ´t rapide pour la gĂ©olocalisation en temps rĂ©el, ainsi que d’une puce NFC pour le paiement sans contact… mĂŞme si une seule banque est compatible en France.

Si la T-Rex 3 est dotĂ©e d’un microphone pour les interactions avec l’assistant vocal Zepp Flow, elle n’embarque aucun haut-parleur et ne permettra donc pas de passer d’appels tĂ©lĂ©phoniques. La montre n’est pas non plus Ă©quipĂ©e d’une puce eSIM pour une connexion 4G.

Enfin, du cĂ´tĂ© des capteurs tiers, la montre est compatible avec les protocoles Bluetooth LE, mais pas avec l’ANT+. Elle pourra nĂ©anmoins rĂ©cupĂ©rer les donnĂ©es d’une ceinture cardio, de capteurs de puissance de course ou de vĂ©lo, d’un compteur de vitesse ou ou d’un compteur de cadence Ă vĂ©lo.

AnnoncĂ©e en septembre dernier, l’Amazfit T-Rex 3 est proposĂ©e en une seule taille et un unique coloris argentĂ© avec bracelet noir.

La montre est disponible en France au tarif de 299,90 euros