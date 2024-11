Test de la GoPro Hero 13 Black : encore plus pro, mais que pour les pros

La nouvelle GoPro Hero 13 Black semble être la GoPro la plus pensée pour les professionnels. Pour le grand public, saura-t-elle tenir tête à la féroce compétition de DJI ? On vous explique tout.

Sans surprise de calendrier, GoPro a dévoilé début septembre 2024 sa nouvelle caméra haut de gamme. La Hero 13 Black reprend les mêmes caractéristiques que la Hero 12 Black et que la Hero 11 Black, mais se concentre sur des ajouts clairement dédiés aux utilisateurs les plus poussés.

On pense ici à toute une série d’objectifs dits intelligents, comme des filtres ND ou un objectif macro, mais aussi à des améliorations de la batterie et de mode de recharge. Pour qui est pensée cette GoPro ? Couvrira-t-elle vos besoin ? Réponses dans notre test et avis complet de la GoPro Hero 13 Black.

GoPro Hero 13 Black Fiche technique

Ce test a été réalisé avec une GoPro Hero 13 Black fournie par la marque. Certaines images ont été enregistrées lors d’un voyage de presse organisé par GoPro.

GoPro Hero 13 Black Nouveau système d’accroche, nouvelle batterie

Design

Cette première partie va être rapide puisque le design de la Hero 13 Black est globalement inchangé par rapport aux précédents modèles, tout comme l’interface d’ailleurs. C’est simple, les dimensions du châssis sont exactement les mêmes années après années : 71,8 mm x 50,8 mm x 33,6 mm. Seule la masse a légèrement évolué : comptez 159 g contre 154 g l’année dernière sur la Hero 12 Black.

La Hero 13 Black en haut, la Hero 12 Black en bas // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les deux boutons physiques, les trois microphones et les témoins d’état sont quant à eux placés aux mêmes endroits. Les deux écrans ? Même chose. On retrouve bien l’écran LCD tactile de 2,27 pouces à l’arrière et l’écran LCD de 1,4 pouce à l’avant, pour la vue selfie/vlog. Oui, l’écran arrière ne prend toujours pas toute la surface qu’il pourrait prendre et oui, l’écran avant n’est toujours pas tactile. Là -dessus, la concurrence (DJI et Insta360 pour ne citer qu’eux) garde l’avantage.

La GoPro Hero 13 Black à gauche, la DJI Osmo Action 5 Pro à droite // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Bref, GoPro optimise ses coûts de production et a bien raison, puisque le format est toujours aussi compact et agréable à utiliser. Rappelons à ce sujet que la marque a lancé, en parallèle de la Hero 13 Black, une plus petite caméra pour répondre à d’autres besoins.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Il y a bien quelques légères différences de design. L’effet de taches de peintures bleues sur la Hero 12 Black a par exemple disparu sur la Hero 13 Black. On se retrouve donc avec une apparence on ne peut plus classique de caméra d’action grise et triste, ou passe-partout en fonction des points de vue. Soulignons aussi l’ajout de ce qui ressemble à une petite grille d’aération sous l’objectif.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La grosse nouveauté concerne le système de fixation de la Hero 13 Black. Ça y est, GoPro se met enfin à jour et passe à l’accroche magnétique. L’idée est de fixer et de décrocher la caméra en un coup de main, sans avoir à visser et à dévisser en permanence la caméra de tel ou tel accessoire. Le tout se fait à l’aide d’un système magnétique, sécurisé par des petits crochets.

Le nouveau support magnétique de la Hero 13 Black // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

À l’utilisation, la méthode de GoPro semble plus sûre que celle de DJI, car mieux fixée, mais est surtout un peu plus simple à installer. Il faut tout de même bien s’assurer que les crochets sont en place, en faisant pression de part et d’autres de la caméra. La manipulation devient très naturelle après quelques usages seulement.

Le système DJI en haut, celui de GoPro en bas // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Mieux, le système de GoPro est pensé pour fixer la caméra dans un sens ou dans l’autre, là où l’accroche magnétique de DJI n’autorise qu’un seul sens. Bref GoPro a pris son temps, mais a fait les choses intelligemment.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Enfin, il suffit d’une pression avec le pouce et l’index pour décrocher la caméra du support. C’est tout le but du système. Quel dommage cependant de voir que GoPro n’a même pas fait l’effort de livrer sa nouvelle caméra avec un support magnétique, à l’instar de DJI. Chez GoPro pour profiter de cette nouveauté, il faudra débourser entre 20 et 30 euros par support.

À noter que les autres systèmes de fixation GoPro n’ont pas disparu, et c’est sûrement là que le GoPro prend l’avantage. On se retrouve en effet avec trois manières d’accrocher sa GoPro Hero 13 Black aux accessoires :

les tiges de fixation habituelles qui s’utilisent avec une vis : pour les sports très mouvementés ;

le nouveau système magnétique : pour changer rapidement d’accessoires ;

le filetage 1/4-20 : pour tous les trépieds standards.

Ici, la caméra est fixée avec son système de vis traditionnel // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Citons aussi l’apparition d’un nouvel accessoire que nous n’avons malheureusement pas pu prendre en main : la fixation à rotule avec verrouillage magnétique. Elle permet de jouer très facilement avec les angles de prise de vue en un coup de main et sans décrocher la caméra du support.

Le second important changement côté design est en réalité caché à l’intérieur de la caméra : une nouvelle batterie. La dernière évolution remonte à la Hero 9 Black en 2020, on ne pourra donc pas accuser la marque de changer constamment la taille de sa batterie pour forcer à l’achat de nouvelles unités. De toute façon, une amélioration de l’autonomie est toujours bienvenue sur les caméras d’action.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Après les 1 720 mAh des Hero 9 Black au Hero 12 Black, voici les 1900 mAh de la Hero 13 Black. Rendez-vous un peu plus tard pour les résultats de nos tests.

Sans caisson supplémentaire, la Hero 13 Black conserve son étanchéité de 10 mètres, là où DJI double la mise. Allez, terminons sur une note positive : après l’avoir retirée de la Hero 12 Black, GoPro réintègre la puce GPS dans sa Hero 13 Black. De quoi afficher les données télémétriques de sa vidéo sur son montage finale.

GoPro Hero 13 Black Interface logicielle

Pour sa Hero 13 Black, GoPro utilise le même processeur que ses Hero 12 Black, Hero 11 Black et Hero 10 Black. L’interface est assez aboutie et se prend facilement en main. On retrouve les raccourcis sur l’écran d’accueil, les profils vidéo et les options principales de la caméra en un glissement de doigt.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les paramètres vidéo sont, comme sur la Hero 12 Black, rapidement accessibles. Le mode « facile » permet toujours de masquer la majorité des réglages dits « pro » pour laisser aux utilisateurs débutants des options simples à comprendre.

Si la Hero 13 Black n’a jamais souffert de bugs lors de nos deux mois d’utilisation, on ne peut que remarquer la lenteur de l’interface face aux caméras DJI et Insta360. Ces dernières offrent des menus plus réactifs et mieux pensés à notre goût, du moins plus agréables à utiliser au quotidien.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

À l’utilisation, le plus flagrant est sans aucun doute le temps d’allumage. Là où la DJI Osmo Action 5 Pro s’allume et se met à filmer en une impressionnate toute petit seconde, la GoPro Hero 13 Black prend 3 à 4 secondes de plus.

On a hâte d’une GoPro plus rapide et avec un écran plus large à l’arrière.

GoPro Hero 13 Black Qualité vidéo : un petit oui et un gros non

Bon bon bon. Faisons rapide. La Hero 13 Black utilise le même capteur que la Hero 12 Black, qui utilisait le même capteur que la Hero 11 Black.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Est-ce un problème ? Non, puisque ce capteur a été introduit il y a trois ans par la marque. Non, parce que la qualité vidéo est toujours au rendez-vous. Et non, car ce capteur offre, en complément des formats traditionnels 16:9 et 4:3, un format 8:7 qui permet de recadrer une vidéo à posteriori en 9:16 ou en 16:9. Mais… oui, c’est tout de même un problème, car DJI garde une sacrée avance en condition de basse luminosité — on y vient un peu plus tard.

Les détails des possibilités offertes par le format 8:7 sont disponibles dans cette partie de notre test de la GoPro Hero 11 Black.

Voici maintenant un rapide montage des nos vidéos avec la Hero 13 Black. Au programme, un peu de vlog, du karting, du trail et de la moto. Le tout filmé en 4K à 30 images par seconde, le plus souvent avec le champ de vision étroit ou large — avec un exemple de champ de vision HyperView à 00:08 secondes.

Nous aurions pu comparer les images produites par la Hero 13 Black avec celles de la Hero 12 Black, mais nous aurions sûrement eu le même constat que l’année dernière, lorsque nous comparions les images de la Hero 12 Black à celles de la Hero 11 Black. Comprenez que la qualité reste inchangée puisque les trois caméras partagent exactement les mêmes configurations (capteur, processeur, définition max…) et que GoPro n’a pas insisté sur un nouveau traitement des images.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Là où la marque progresse, c’est encore sur le côté professionnel de son produit. Après l’arrivée de l’enregistrement en 10 bits sur la Hero 11 Black et du profil de couleur GP-LOG sur la Hero 12 Black, GoPro ajoute le format HLG HDR pour encore plus de détails sur sa dernière caméra.

Nous remarquons également un nouveau palier franchi en slowmotion : la Hero 13 Black peut enregistrer en 400 images par seconde en 720p pendant 15 secondes maximum. Pourquoi pas, mais on ne peut s’empêcher de comprendre que GoPro est en train d’essorer les dernières capacités de sa puce et de son capteur.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ça, c’était pour les vidéos enregistrées en pleine journée, sous un beau soleil et avec du ciel bleu. Nous avons été assez surpris de constater que GoPro n’a pas communiqué ou mis en avant une amélioration de la qualité d’image en basses lumières, alors que ses rivaux chinois ajoutent carrément des modes dédiés sur leurs caméras d’action. Dans nos tests, c’est donc logiquement DJI qui gagne une nouvelle fois la partie dans cette catégorie. Eh encore, nous n’avons pas intégré la nouvelle Insta360 Ace Pro 2 à la compétition.

Les comparaisons le soir à partir de 01:54 secondes sont sans équivoque. Difficile de passer à côté la correction infligée par DJI. La Osmo Action 5 Pro embarque un plus large capteur que celui de la GoPro : 1/1,3″ contre 1/1,9″ et permet de monter bien plus haut en ISO. Ce n’est pas tout, la marque chinoise permet de pousser sa caméra encore un peu plus loin avec le mode SuperNight (également visible dans notre vidéo test entre 02:06 et 02:58).

C’est vraiment dommage de voir GoPro passer à côté de ce genre d’utilisation. Je ne suis sûrement pas le seul à me filmer en vacances en sortant d’un restaurant le soir ou à utiliser ma caméra d’action en conditions de basse luminosité.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

De jour (au début de la vidéo principalement), on remarque que la DJI Osmo Action 5 Pro propose des ciels moins cramés que ceux de la GoPro Hero 13 Black. Nous le relevons, puisque GoPro gardait encore cet avantage sur la Hero 12 Black contre l’Osmo Action 4 de DJI. Cette année, c’est donc l’inverse : DJI offre une plage dynamique plus généreuse. Bon, insistons qu’aucune de ces caméras ne vous décevront. La qualité d’image est franchement toujours aussi bonne en pleine journée.

Attention tout de même au traitement de l’image de DJI, qui est parfois un peu trop poussé niveau netteté. Le rendu est un peu plus naturel sur GoPro. Certains diront que les bords de l’image GoPro sont bien trop flous et peu détaillés tandis que d’autres affirmeront que ceux de l’image de DJI font artificiels. Je préfère par exemple le rendu de mon visage sur les images de la Hero 13 Black — lors des scènes à vélo dans notre vidéo de test. Une question de goût et de couleurs ici.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Enfin, GoPro garde l’avantage sur la définition maximum de la vidéo (5,3K à 60 images par seconde) et sur les possibilités offertes par le format 8:7. Pour le reste, force est de constater que DJI prend officiellement la couronne cette année, surtout en basses lumières.

GoPro Hero 13 Black Stabilisation

Sans réelle surprise, GoPro intègre à sa nouvelle caméra la même stabilisation (dite HyperSmooth 6.0) que la Hero 12 Black. Les vidéos finales sont d’une stabilité exemplaire.

Si les résultats en pleine journée suffiront bien largement aux différentes utilisations, DJI semble être passé une nouvelle fois devant GoPro, du moins dans leur mode de stabilisation le plus poussé (AutoBoost chez GoPro et Rocksteady+ chez DJI).

Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

Le passage à 05:50 secondes de la vidéo ci-dessus affiche, en sous-bois avec beaucoup de mouvements de caméra, des tremblements bien plus marqués chez GoPro que chez DJI. La qualité d’image au globale est fortement dégradée sur la caméra américaine.

L’ensemble des comparaisons entre les deux caméras sur la stabilisation sont disponibles à partir de 03:00 dans la vidéo ci-dessus. Les premiers tests montrent des stabilisations similaires.

GoPro Hero 13 Black Modules HB-Series, explications

C’est ici que la Hero 13 Black prend tout son sens. Mais c’est ici que notre test en perd. Je m’explique. Cette année, GoPro mise tout sur une ribambelle d’objectifs supplémentaires interchangeables pour repousser encore un peu les possibilités de création.

Il faut retirer la protection d’objetctif puis la remplacer par un des nouveaux objectifs, selon les besoins et les scènes // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Clairement dédiés aux passionnés et aux professionnels, ces accessoires restent… des accessoires. Comprenez qu’il est difficile pour nous de les inclure dans ce test complet, puisqu’ils ne sont pas livrés avec la caméra de base. Eh oui, comptez entre 79 euros et 139 euros pour chaque objectif, ou tout simplement 470 euros pour l’ensemble — 376 euros si vous êtes abonnés GoPro Premium.

Le pack de filtres ND // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Dans le détail, on se retrouve avec :

un objectif macro : pour se rapprocher d’un sujet sans qu’il soit flou, caméra d’action oblige ;

: pour se rapprocher d’un sujet sans qu’il soit flou, caméra d’action oblige ; un pack de 4 filtres ND : pour ajouter du flou de mouvement sur vos vidéos de sport ;

: pour ajouter du flou de mouvement sur vos vidéos de sport ; un objectif ultra – grand – angle : produit déjà existant qui étend le champ de vision jusqu’à 177° (c’est très très large) ;

– – : produit déjà existant qui étend le champ de vision jusqu’à 177° (c’est très très large) ; un objectif anamorphique : pour un effet 21:9 en limitant la distorsion de l’image, avec le desqueezing effectué directement par la caméra.

Ce dernier objectif est sûrement le plus intéressant, mais il est pour l’instant prévu en 2025.

L’objectif ultra-grand-angle est une très bonne option pour les amateurs de sports d’action (en ski ou à vélo de descente par exemple). Il s’agit en réalité du Max Lens Mod 2, que nous avions testé dans sa première version en 2021.

L’objectif macro nous a quant à lui demandé quelques tests et ratés avant d’obtenir des résultats. La bague de mise au point rotative permet de jouer manuellement sur la distance, entre 11 cm et 75 cm… et on avait bêtement commencé à filmer trop proche des sujets, en pensant à la proximité demandée par le très bon mode macro de notre iPhone.

La bague rotative de l’objectif macro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’apport n’est honnêtement pas renversant, mais certains y trouveront leur compte. On arrive parfois à obtenir un très léger flou d’arrière-plan. Cet objectif a aussi l’avantage de donner un super style à la caméra.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Enfin pour les filtres ND, voici un très bon exemple de résultat : nous avons comparé la même scène de moto à la première vue, sans filtre puis avec. On remarque sans difficulté le joli flou de mouvement sur les côtés, alors que le cadre de la moto reste bien net.

Sans filtre ND Avec filtre ND

Nous avions installé un ND8 dans un premier temps et la caméra nous a conseillé de basculer sur un ND16. Eh oui, GoPro a fait les choses bien en intégrant une reconnaissance des objectifs sur sa Hero 13 Black. Ainsi, la caméra reconnaît l’objectif qu’on lui a vissé et adapté automatiquement les paramètres vidéos pour ce dernier. Elle peut alors indiquer à l’utilisateur le bon filtre ND à utiliser en fonction des conditions lumineuses.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Chaque objectif est marqué d’une petite pastille bleue, censée nous aider à l’installer sur la caméra. Installation que je n’ai finalement pas trouvée pratique, surtout lorsqu’il s’agit de repasser sur le protège objectif classique de la caméra. Les objectifs restent cependant très bien finis et on sent que GoPro y a mis de l’effort.

GoPro Hero 13 Black Les autres modes

La GoPro Hero 13 Black embarque tous les habituels modes GoPro. Citons en vrac les classiques TimeWarp, boucle vidéo, TimeLapse ou encore les modes photos à intervalle et rafale.

Les très bons modes « Filés d’étoiles », « Light Painting », et « Filés de feux de véhicules » mettent une nouvelle fois GoPro devant DJI sur les possibilités de création rapide — comprenez qu’ils proposent des résultats clés en main alors qu’il faudrait du temps et de l’expérience en temps normal avec une caméra classique et un logiciel de montage.

GoPro Hero 13 Black Autonomie, du mieux

Avec sa nouvelle batterie, GoPro annonce s’être concentré sur un point qui embêtait certains utilisateurs : la surchauffe de la caméra lors des longues séances d’enregistrement, surtout avec des définitions élevées. GoPro indique par exemple jusqu’à 2,5 heures d’enregistrement en continu. Cela peut par exemple être utile aux vidéastes qui se filment longuement au volant de leur voiture, un exercice très difficile pour la caméra, qui ne bénéficie pas du flux d’air habituel lorsqu’elle est en mouvement à l’extérieur.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Si je ne corresponds à cet usage, je suis bien obligé d’admettre que réaliser ces tests tous les ans avec chaque nouveau modèle de GoPro est une bonne manière de juger l’évolution de leurs autonomies respectives.

Ainsi, nous avons effectué les mêmes essais qu’avec la Hero 12 Black et la Hero 11 Black. Voici nos résultats.

DJI Osmo Action 4 DJI Osmo Action 5 Pro GoPro Hero 12 Black GoPro Hero 13 Black 5,3K à 60 fps x x 72 minutes 77 minutes 5,3K à 30 fps x x 93 minutes 102 minutes 4K à 60 fps 80 minutes 121 minutes 80 minutes 89 minutes 1080p à 30 fps 124 minutes 169 minutes 149 minutes 161 minutes

On observe donc bien une amélioration, mais à utilisations égales lors de nos tests (après une session moto d’une heure par exemple), c’est bien la GoPro Hero 13 Black qui avait perdu le plus de batterie et qui demandait une recharge pour être sûr de pouvoir filmer ma prochaine sortie. La DJI Osmo Action 5 pouvait quant à elle encaisser facilement une seconde sortie sans que j’ai trop de soucis à me faire.

Autre point noir au tableau pour GoPro : les anciennes batteries ne sont plus compatibles avec la Hero 13 Black, là où DJI offre un meilleur suivi au fil de générations.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est en réalité l’utilisation de l’écran et de la caméra (côté luminosité et visionnage des vidéos que l’on vient d’enregistrer) qui semble affecter la caméra GoPro, du moins plus que celle de DJI.

D’après nos tests, la Hero 13 Black demande 1 h 45 pour se recharger entièrement. Comptez 1 h 20 pour atteindre 80 %. C’est bien plus long que chez la concurrence.

La porte et le câble d’alimentation magnétiques dit Contacto, compatible avec la Hero 13 Black // Source : GoPro

Même s’il s’agit d’un accessoire supplémétaire à 89 euros, citons une nouveauté cette année : la possibilité de prolonger l’autonomie de la Hero 13 Black en la laissant branchée à une source d’énergie externe, sans compromettre son étanchéité. GoPro a en effet conçu une trappe avec un système de connexion et son câble d’alimentation magnétique dédié. Nous n’avons pas pu le prendre en main, mais voici à quoi ce combo ressemble.

La GoPro Hero 12 Black demandait 449,99 euros à sa sortie, et la Hero 13 Black reste sur ce même tarif de lancement — hormis promotion à 382 euros lors du Black Friday 2024, au moment où nous écrions ces lignes.

Sa rivale, la DJI Osmo Action 5 Pro coûte 70 euros de moins, à 379 euros. C’est là encore un point de moins pour GoPro.

La GoPro Hero 12 Black est quant à elle affichée entre 339 euros et 399 euros sur le site GoPro, selon les promotions.