Test de l’Amazfit Cheetah Pro : une montre connectée sportive et très précise

Nous avons essay√© la montre connect√©e sportive de la gamme d’Amazfit. D√©clinaison de l’Amazfit Cheetah que nous avions test√©e pr√©c√©demment, cette version ¬ę Pro ¬Ľ reprend les lignes conductrice de sa petite sŇďur en all√©geant son poids, tout en agrandissant ses dimensions. Voici notre avis sur l’Amazfit Cheetah Pro apr√®s plusieurs jours d’utilisation.

Amazfit Cheetah Pro Fiche technique

Mod√®le Amazfit Cheetah Pro Dimensions 46,5 mm x 46,5 mm x 11,2 mm Technologie Li-Ion D√©finition de l’√©cran 480 x 480 pixels Dalle AMOLED M√©moire interne 2,3 Go Poids 34 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Acc√©l√©rom√®tre Oui Capteur de lumi√®re ambiante Oui Indice de protection 5ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par Amazfit.

Amazfit Cheetah Pro Design : des lignes sportives pour une ergonomie travaillée

L’Amazfit Cheetah Pro b√©n√©ficie d’un design g√©n√©reux de 46,5 √ó 46,5 √ó 11,2 mm aux lignes r√©solument sportives, en coh√©rence totale avec son orientation commerciale. Dot√©e d’un boitier de 34 g con√ßu en polym√®re, un atout pour all√©ger le poids du produit, cette montre se distingue par ses finitions mates. √Ä ce sujet, nous trouvons que ce mod√®le est plus √©l√©gant que sa petite sŇďur, l’Amazfit Cheetah, notamment en regard de l’aspect g√©n√©ral qui fait moins ¬ę plastique ¬Ľ. Cette impression est probablement conf√©r√©e par le mat√©riau de la lunette de la Cheetah Pro, celle-ci b√©n√©ficiant d’un alliage de titane contrairement √† la Cheetah qui se contente du polym√®re.

Design de la Cheetah Pro // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

L’Amazfit Cheetah Pro est livr√©e avec un bracelet en nylon qui s’ajuste au poignet √† l’aide d’un syst√®me de velcro. Rapide √† mettre en place et simple √† retirer, ce syst√®me conf√®re surtout √† la montre une excellente tenue sur le poignet. Mieux encore, l’ajustement pr√©cis permet de serrer correctement le bracelet afin d’obtenir les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement du capteur optique de fr√©quence cardiaque situ√© au dos de la montre. Bien que ce bracelet soit en parfaite harmonie avec la montre, il est possible de le remplacer par n’importe quel autre bracelet de 22 mm puisqu’il est rattach√© aux deux cornes par un syst√®me standard de pompe √† rel√Ęchement rapide.

Bracelet en nylon de la Cheetah Pro // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

La Cheetah Pro est orn√©e de deux boutons physiques, dispos√©s de part et d’autres de la tranche lat√©rale ext√©rieure : une couronne digitale num√©rique rotative, ainsi qu’un bouton de forme allong√©e. Sur ce m√™me c√īt√© de la montre est positionn√© le microphone qui permet d’interagir avec l’assistant vocal et de passer des appels.

Con√ßue pour les activit√©s sportives, cette montre pourra √™tre port√©e pour les sorties aquatiques (hors plong√©e sous-marine) puisqu’elle affiche une r√©sistante de 5 ATM.

Amazfit Cheetah Pro √Čcran : g√©n√©reux et tr√®s lumineux

Au sommet du boitier tr√īne un bel √©cran AMOLED de forme ronde et d’une taille de 1,45 pouce. Dot√© d’une r√©solution de 480 √ó 480 pixels, il affiche de ce fait une d√©finition √©gale √† 331 pixels par pouce (ppp). N√©anmoins, on note que le verre de ce mod√®le est de type Gorilla Glass ; certains auraient aim√©s voir ce mod√®le se doter d’un verre Saphir, ce qui aurait apport√© un indicateur suppl√©mentaire de mont√©e en gamme par rapport au mod√®le inf√©rieur, l’Amazfit Cheetah, ainsi qu’une meilleure r√©sistance aux rayures.

Pour aller plus loin

√Čcran Amoled ou MIP transflectif¬†: quelle est la meilleure technologie d’affichage pour les montres de sport

Profitant de ses dimensions g√©n√©reuses, les informations sont ais√©ment lisibles sur cette montre. Outre la taille de l’affichage, la luminosit√© est √©galement convaincante avec un maximum de 1 000 cd/m¬≤. Concr√®tement, cela permet de lire l’heure et les donn√©es en toutes circonstances, m√™me en plein soleil. Dans le m√™me registre, la Cheetah Pro dispose d’un capteur de luminosit√© automatique qui procure une gestion autonome du niveau d’√©clairage de l’√©cran. Ce point est important en regard des capacit√©s lumineuses √©lev√©es de la dalle ; √©vitant √† l’utilisateur d’√™tre √©bloui dans la p√©nombre. Le mode nuit, activable depuis le menu des param√®tres rapides, d√©sactive l’allumage automatique de l’√©cran lorsque le poignet est en mouvement. Cette fonctionnalit√© essentielle se r√©v√®le bien commode pour ne pas √™tre d√©rang√© durant le repos.

L’√©cran de la Cheetah Pro // Source : ¬© Florent Lanne pour Frandroid

Comme la plupart des montres connect√©es de cette gamme, l’Amazfit Cheetah Pro dispose d’un mode always-on qui autorise l’allumage en continu de l’√©cran. Pour √©conomiser de l’√©nergie, le syst√®me propose un √©cran de veille moins lumineux et plus √©pur√©. Ce type de fonctionnalit√© √©vite l’aspect ¬ę¬†bracelet √©lectronique¬†¬Ľ au poignet et se rapproche du rendu d’une montre classique.

De nombreux cadrans virtuels sont disponibles pour personnaliser l’apparence de la Cheetah Pro. On les retrouve dans l’application compagnon Zepp disponible sur Android et iOS. Notons que si une grande partie du catalogue est utilisable gratuitement, il sera parfois n√©cessaire de d√©penser quelques euros pour obtenir certains cadrans sp√©cifiques.

Amazfit Cheetah Pro Usage et application : interface agréable, assistant vocal IA et apps tierces

Pour faire fonctionner sa montre, Amazfit fait le choix logique d’y installer le m√™me syst√®me d’exploitation que pour le reste de ses produits : Zepp OS. Bien qu’il ne permette aucun acc√®s au Google Play Store, contrairement aux montres sous WearOS comme la TicWatch Pro 5 Enduro, Zepp OS dispose de sa propre boutique d’applications tierces. Celle-ci conf√®re aux utilisateurs la possibilit√© d’installer des fonctionnalit√©s additionnelles sur la Cheetah Pro. Comme pour les cadrans virtuels, la plupart des apps sont gratuites, mais certaines pourront √™tre factur√©es par le d√©veloppeur.

Interface de la Cheetah Pro

La navigation sur la montre est assez intuitive, comme pour toutes les montres sous Zepp OS :

Glissement de haut en bas : ouvre le menu des paramètres rapides (activer le mode nuit, ouvrir les réglages systèmes, activer ou désactiver le Wi-Fi, etc.) ;

Glissement de bas en haut : ouvre l’affichage des widgets (m√©t√©o, alarmes programm√©es, saturation de l’oxyg√®ne dans le sang, r√©sum√© de l’activit√© du jour, etc.)

Glissement de gauche à droite : ouvre le panneau des notifications ;

Glissement de droite à gauche : ouvre la liste des applications installées sur la montre.

Amazfit Cheetah Pro // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

Les boutons permettent √©galement d’interagir avec le syst√®me Zepp OS :

Un appui sur le bouton allong√© depuis l’√©cran d’accueil permet de lancer rapidement le suivi d’une activit√© sportive. Appuyer sur ce bouton depuis n’importe quelle autre fen√™tre du syst√®me Zepp OS effectue un retour en arri√®re ;

Un appui sur la couronne digitale depuis l’√©cran d’accueil de la montre ouvre la liste des applications ; dans tous les autres √©crans, appuyer sur cette couronne a pour effet de valider un choix ;

Le d√©filement du texte sur la Cheetah Pro s’effectue gr√Ęce √† la dalle tactile, mais √©galement en faisant tourner la couronne num√©rique.

Interface de l’application Zepp sur le smartphone

L’application compagnon Zepp install√©e sur le smartphone est fonctionnelle et semble exempte de bug. En revanche, si l’interface de la montre est intuitive, le constat est tout autre en ce qui concerne l’app pour le smartphone. Tr√®s charg√©e, l’interface est complexe en mati√®re de lisibilit√©. Les emplacements des diff√©rentes options ne sont pas tr√®s intuitifs √† d√©nicher, ce qui complique l’exp√©rience utilisateur. Heureusement, une fois la configuration initiale effectu√©e, il n’est pas n√©cessaire d’utiliser trop souvent l’application compagnon.

Si l’Amazfit Cheetah Pro autorise la r√©ception des notifications issues du smartphone, pr√©cisons d’embl√©e qu’il est possible de les filtrer. Ainsi, l’utilisateur peut choisir les applications dont les notifications seront r√©pliqu√©es sur la montre. Un point essentiel pour ne pas √™tre inond√© d’alertes sur une montre connect√©e.

C’est dans l’application Zepp que l’on retrouve l’historique des entra√ģnements effectu√©s et des donn√©es de sant√© enregistr√©es. √Ä ce sujet, on note qu’il est parfaitement possible d’exporter automatiquement les suivis d’activit√©s vers des services tiers comme l’application Strava. La montre enverra alors toutes les donn√©es telles que le trajet GPS et les mesures de fr√©quence cardiaque.

Assistant vocal intégré

Amazfit met en avant son assistant vocal sur la plupart de ses montres connect√©es. Baptis√© Zepp Flow, il recourt √† l’intelligence artificielle pour comprendre des requ√™tes orales et pour y r√©pondre. Zepp Flow utilise le mod√®le GPT-4 fourni par la firme OpenAI √† l’origine du c√©l√®bre ChatGPT. Nous avions pr√©c√©demment essay√© en long et en large cette fonctionnalit√© en poussant l’assistant dans ses derniers retranchements. Pour plus d’informations quant aux capacit√©s de Zepp Flow, nous vous invitons √† consulter les parties qui lui sont inh√©rentes dans notre test de l’Amazfit Balance et notre essai de l’Amazfit Active.

Pour les utilisateurs les plus frileux √† l’id√©e de l’utilisation de l’intelligence artificielle, Amazfit permet de remplacer Zepp Flow par l’assistant vocal Amazon Alexa. Un point √† consid√©rer √©galement pour tous les possesseurs d’objets connect√©s √† la maison.

Dans le cas de Zepp Flow ou celui d’Alexa, un appui long sur la couronne digitale permet de d√©marrer l’assistant vocal.

Amazfit Cheetah Pro Fonctionnalités de santé : une montre complète et très précise

La Cheetah Pro offre un grand nombre de fonctionnalit√©s inh√©rentes √† la sant√© et au sport. Parmi elles, on note la plus fondamentale : le comptage des pas effectu√©s sur la journ√©e. Cet indicateur de forme physique est mesur√© gr√Ęce √† l’acc√©l√©rom√®tre int√©gr√© au boitier. Cette montre connect√©e embarque plus d’un capteur dans ses composants :

Accéléromètre, gyroscope, altimètre barométrique ;

Capteur géomagnétique (utilisé pour orienter la boussole) ;

Capteur de lumière ambiante ;

Capteur biométrique PPG (qui est notamment utile pour mesurer le SpO2 et la fréquence cardiaque) ;

GPS bibande compatible avec six systèmes de positionnement satellite.

Fonctionnalités spécifiques au sport

Amazfit met en avant certaines fonctionnalit√©s, dont des modes avanc√©s visant √† aider l’utilisateur √† am√©liorer ses performances de course. Par exemple, sur piste, la Cheetah Pro est capable de sugg√©rer des am√©liorations de trajectoire ou de pr√©dire la r√©ussite d’un temps sur un parcours donn√©.

Notons √©galement la pr√©sence d’un mode pour cr√©er des entra√ģnements personnalis√©s (depuis l’application compagnon) ou des entra√ģnements par intervalles.

Avec 156 modes sportifs, on √©met une l√©g√®re r√©serve sur la mani√®re dont sont cat√©goris√©es les activit√©s. Si la quasi-totalit√© des sports sont repr√©sent√©s, on se demande pourquoi Amazfit int√®gre dans son syst√®me les ¬ę jeux de soci√©t√©s ¬Ľ. Ces derniers sont d’ailleurs diff√©renci√©s en fonction de leur type ; on retrouve ainsi les √©checs, les dames, le bridge, etc.

Fonctionnalités spécifiques à la santé

Capable de suivre de nombreux param√®tres dans le cadre du sport, la Cheetah Pro est √©galement √† m√™me de surveiller la sant√© de l’utilisateur en continu. Elle dispose notamment de fonctionnalit√©s pour alerter en cas de taux d’oxyg√©nation sanguin trop bas, de niveaux de stress trop √©lev√© ou d’une fr√©quence cardiaque anormalement √©lev√©e ou basse.

Les mesures santé sur la Cheetah Pro // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

En dehors du cadre de la surveillance continue des paramètres de santé, la Cheetah Pro permet de lancer des analyses individuelles à la demande, ou bien de tout mesurer en une seule fois.

Dans le m√™me registre du suivi de la sant√©, cette montre connect√©e analyse le sommeil, si l’utilisateur la porte durant ces p√©riodes. Les capteurs de la montre d√©terminent ainsi les diff√©rentes phases de sommeil travers√©es, permettant la d√©duction d’un score de qualit√© du sommeil. Notons que l’appareil supporte par ailleurs les siestes diurnes.

Test de précision du capteur de fréquence cardiaque

Nous avons voulu v√©rifier la pr√©cision du capteur de la fr√©quence cardiaque dont est √©quip√©e la Cheetah Pro. Pour cela, nous avons proc√©d√© √† l’enregistrement des donn√©es durant une activit√© sportive depuis la montre et avons compar√© les r√©sultats √† une mesure de r√©f√©rence. Notre mesure de r√©f√©rence provient des donn√©es d’une ceinture cardiofr√©quencem√®tre Garmin HRM Pro Plus.

Test de la pr√©cision du capteur de fr√©quence cardiaque de l’Amazfit Cheetah Pro // Source : ¬© Florent Lanne pour Frandroid

La Cheetah Pro s’en sort honorablement bien au test de la mesure de la fr√©quence cardiaque. Comme le montre le graphique ci-dessus, la montre suit tr√®s correctement les √©volutions du cardio, avec une latence normale, mais surtout une pr√©cision remarquable. Sur l’ensemble de l’entra√ģnement, on note seulement un √©cart moyen de -0,21 %, r√©duit √† -0,17 % apr√®s 10 minutes. La fr√©quence cardiaque moyenne mesur√©e depuis la montre est de 138 bpm, un score identique √† celui de la ceinture Garmin HRM Pro Plus.

Test de précision de la puce GPS

Nous avons souhait√© v√©rifier la pr√©cision du GPS int√©gr√© dans la montre. Pour cela, nous avons compar√© le trac√© enregistr√© par le Cheetah Pro aux donn√©es r√©colt√©es par le GPS d’un smartphone Google Pixel 7.

Trac√© GPS du Google Pixel 7 Trac√© GPS de l’Amazfit Cheetah Pro

Comme le d√©montre la carte ci-dessus, le trac√© GPS issu du Pixel 7 est tr√®s proche de celui de l’Amazfit Cheetah Pro. Les trajectoires sont conformes l’une √† l’autre, ce qui renforce l’indication de la fiabilit√© du GPS int√©gr√© √† la montre d’Amazfit.

Amazfit Cheetah Pro Autonomie : endurante en fonction de l’utilisation

Amazfit indique dans les sp√©cifications techniques que la Cheetah Pro est capable de tenir la charge durant 14 jours en utilisation typique et jusqu’√† 7 jours dans le cadre d’une utilisation intensive.

Nous avons proc√©d√© √† la v√©rification de l’autonomie r√©elle de la batterie de 440 mAh de cette montre dans des conditions d’usage intensif. Pour cela, nous avons charg√© la Cheetah Pro √† 100 % et avons mesur√© l’intervalle jusqu’√† la d√©charge compl√®te. Voici les conditions appliqu√©es durant ce test :

Mesure en continu de tous les paramètres de santé ;

Mode always-on activé ;

Port de la montre 24/24 h ;

Trois suivis d’activit√©s sportives d’une trentaine de minutes chacune (avec suivi GPS activ√©) ;

Réglage automatique de la luminosité.

Dans nos conditions d’essai, la Cheetah Pro s’est √©teinte en cinq jours et 11 heures. Ce score est correct en regard des caract√©ristiques de la montre et notamment de sa luminosit√© √©lev√©e. N√©anmoins, sur le point de l’autonomie, la Cheetah Pro ne semble pas plus √©volu√©e que la Cheetah.

La Cheetah Pro et son socle magnétique de charge // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

La montre se recharge par la suite sur son socle magnétique dédié (connecteur propriétaire). Celui-ci se révèle assez compact, ce qui est une bonne chose pour emmener la Cheetah Pro partout avec soi.

Amazfit Cheetah Pro Appel et communication :

Amazfit fait le choix d’int√©grer une puce Wi-Fi 2.4 GHz dans sa montre. Cela permet √† la Cheetah Pro d’√™tre moins d√©pendante du smartphone pour fonctionner. N√©anmoins, on ne rel√®ve toujours aucune possibilit√© d’ajouter une eSIM √† ce mod√®le. Ainsi, l’appareil conserve sa d√©pendance √† la proximit√© du smartphone pour passer des appels au poignet. En ce sens, la Cheetah Pro est √©quip√©e du Bluetooth 5.0 et d’un haut-parleur qui permet de converser directement depuis la montre. Si cette fonctionnalit√© est pratique, il sera n√©anmoins n√©cessaire d’√™tre dans un environnement peu bruyant afin de bien entendre et de vous faire comprendre correctement par votre interlocuteur.

Du c√īt√© de la puce GPS bibande, on note sa compatibilit√© avec six syst√®mes de positionnement par satellite, garantissant une g√©olocalisation √† n’importe quel endroit dans le monde.

Amazfit Cheetah Pro Prix et disponibilité

L’Amazfit Cheetah Pro et d’ores et d√©j√† disponible √† partir de 299,90 euros.