Voici ce qu’on trouvera dans les Galaxy Watch 7 et Watch Ultra

Samsung a officialisé une nouvelle puce pour montres connectées, l'Exynos W1000. À quelques jours de sa conférence, on s'attend à ce que cette puce soit intégrée dans les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra. Son officialisation nous apprend donc quelques détails sur les prochaines montres connectées de Samsung.

Ce 10 juillet, Samsung devrait présenter deux nouvelles montres connectées, à savoir les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra. Si l’on en croit les fuites toutes récentes, les deux modèles embarqueraient l’Exynos W1000. Jusqu’à maintenant, on ne savait pas tout de cette puce : Samsung l’a officialisée. De quoi connaître certains détails techniques des prochaines Galaxy Watch.

Gravure 3 nm et vitesse améliorée : la recette de l’Exynos W1000

Cette puce est gravée en 3nm à l’aide du processus de deuxième génération de Samsung Foundry, probablement SF3 comme l’indique SamMobile. Dans son processeur, on compte cinq cœurs : un Cortex-A78 ainsi que quatre Cortex-A55.

Selon Samsung, cela offre des temps de lancement d’applications 2,7 fois plus rapides que l’Exynos W930 et ainsi de passer plus rapidement d’une application à une autre. Côté performances brutes, elles sont 3,4 fois plus élevées en monocœur et 3,7 plus élevées en multicœur. Pour rappel, on trouvait l’Exynos W930 dans la Galaxy Watch 6 ainsi que dans la Galaxy Watch 6 Classic.

Dans le même temps, Samsung en a profité pour réduire la taille de la puce, mais aussi améliorer son efficacité énergétique ainsi que la dissipation de la chaleur. De quoi espérer jusqu’à deux à trois jours d’autonomie sur les Galaxy Watch 7 et Watch Ultra.

Ce que cette puce offrira aux stockages et aux écrans des prochaines Galaxy Watch

Côté GPU, il s’agit d’un Mali-G68 MP2 d’ARM : il permet d’intégrer et d’utiliser des écrans avec une définition jusqu’à 640 par 640 pixels. L’Exynos W1000 offre de l’always on display logiquement, mais dans sa version 2.5D, ce qui offre des cadrans avec plus de détails et de couleurs.

Pour le stockage, l’Exynos W1000 peut gérer jusqu’à 32 Go, au sein d’une puce qui gère aussi la mémoire vive (en LPDDR5). Il y a logiquement du Bluetooth LE, de la 4G LTE, du Wi-Fi, du GPS et du NFC.