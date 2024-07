On pense connaître les prix des Galaxy Watch 7 et Watch Ultra en France

À quelques jours de la conférence Galaxy Unpacked, une nouvelle fuite vient révéler les prix ainsi que les fiches techniques des deux prochaines montres connectées de Samsung. Voici ce à quoi on s'attend avec les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra.

Nous avons la date depuis quelque temps : la Galaxy Unpacked se déroulera le 10 juillet à Paris. On s’attend à ce que Samsung lève le voile sur les Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6, la bague Galaxy Ring, les écouteurs Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro. Mais ce n’est pas tout : Samsung nous réserverait les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra, deux nouvelles montres connectées. Une fuite nous indique quels seraient les tarifs en France.

Les prix et coloris attendus pour les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra

Une fois n’est pas coutume, c’est le leaker français Billbil-kun qui a révélé des détails cruciaux à propos de ces deux modèles sur Dealabs. Ainsi, la Galaxy Watch Ultra serait vendue dans une seule version en taille 47 mm avec Bluetooth et 4G, dans les coloris gris titane et orange, argent titane et noir, blanc titane et blanc. Le tout pour le prix unique de 699 euros. Un prix plus élevé que la plus chère des montres Samsung récemment, à savoir la Galaxy Watch 5 Pro, qui était de base vendue à 519 euros (avec Bluetooth, Wi-Fi et 4G). Elle serait néanmoins plus accessible que son homologue chez Apple, l’Apple Watch Ultra 2 étant proposée à 899 euros.

Du côté de la Galaxy Watch 7, voici les tarifs attendus selon Billbil-kun :

40 mm Bluetooth en coloris vert ou crème : 319 euros ;

44 mm Bluetooth en coloris vert ou argent : 349 euros ;

40 mm Bluetooth et 4G en coloris vert ou crème : 369 euros ;

44 mm Bluetooth et 4G en coloris vert ou argent : 399 euros.

Ce qui ferait que les prix de la Galaxy Watch 7 resteraient inchangés par rapport à la Galaxy Watch 6 de l’année dernière. Celle-ci avait néanmoins des tarifs plus élevés que la Galaxy Watch 5 de 2022.

Les fiches techniques attendues pour ces deux montres connectées de Samsung

Mais ce n’est pas tout : Dealabs avance aussi deux fiches techniques complètes pour ces deux modèles. Ainsi, elles auraient toutes deux une puce Exynos W1000 gravée en 3 nm, 32 Go de stockage et 2 Go de RAM. L’écran de la Galaxy Watch 7 en 40 mm aurait un écran Amoled de 1,3 pouce, avec une définition de 432 par 432 pixels, pour une résolution de 330 ppp. Sa version 44 mm partagerait le même écran que la Galaxy Watch Ultra, à savoir une dalle Amoled de 1,5 pouce, avec une définition de 480 par 480 pixels, pour une résolution de 327 ppp.

Ces deux modèles embarqueraient du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi, du NFC ainsi qu’un GPS double fréquence. Deux montres qui fonctionneraient vraisemblablement sous Wear OS 5, avec l’interface retravaillée par Samsung, à savoir One UI Watch 6. Enfin, la batterie serait d’une capacité de 300 mAh (40 mm) ou de 425 mAh (44 mm) pour la Galaxy Watch 7. La Galaxy Watch Ultra, par son gabarit plus grand, aurait droit à une batterie de 590 mAh.

D’ici l’annonce officielle des deux nouvelles montres, n’hésitez pas à consulter notre dossier pour tout savoir sur les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra.