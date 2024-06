Galaxy Watch Ultra : voici les premiers visuels de la concurrente de l’Apple Watch Ultra

Le leaker Evan Blass a partagé des images marketing de la Galaxy Watch Ultra. La montre s'inspirerait largement de l'Apple Watch Ultra.

On avait dĂ©jĂ une idĂ©e du design de la Samsung Galaxy Watch Ultra avec les rendus 3D d’OnLeaks et les images publiĂ©es par Ice Universe. DĂ©sormais, c’est le leaker amĂ©ricain Evan Blass qui y va de ses propres visuels.

Dans sa newsletter, le leaker connu sous le pseudonyme d’Evleaks a en effet partagĂ© ce qui semble ĂȘtre les visuels marketing de la prochaine montre ultra haut de gamme de Samsung.

Comme on pouvait s’y attendre compte tenu des prĂ©cĂ©dentes fuites, la montre devrait arborer un Ă©cran rond, mais dans un boĂźtier carrĂ©, assez proche de celui de l’Apple Watch Ultra 2. La Samsung Galaxy Watch Ultra arborerait Ă©galement une couleur orange d’accentuation pour le bouton central, situĂ© entre les deux touches traditionnelles que l’on retrouve sur les montres Samsung.

Une montre trĂšs inspirĂ©e de l’Apple Watch Ultra

Par ailleurs, le rendu marketing semble Ă©galement confirmer l’inspiration de Samsung auprĂšs de l’Apple Watch Ultra au niveau du bracelet. En effet, le bracelet mis en images n’est pas sans rappeler le modĂšle Ocean en silicone de la montre d’Apple, mais dans une teinte blanche, orange ou noire et non pas uniquement orange.

Parmi les autres points Ă relever, on notera la prĂ©sence de fentes sur le cĂŽtĂ© gauche du boĂźtier, qui semblent indiquer l’emplacement du haut-parleur. Au dos de la montre, un nouveau capteur de frĂ©quence cardiaque semble venir remplacer celui des prĂ©cĂ©dentes montres Samsung. Il faut dire qu’une prĂ©cĂ©dente fuite sur Amazon Canada suggĂ©rait que les Galaxy Watch 7 et Ultra seraient dotĂ©es d’un nouveau capteur BioActiveSensor 2, avec davantage de LEDS et de capteurs, pour une prĂ©cision accrue, notamment durant l’exercice sportif.

On devrait en savoir plus sur la Samsung Galaxy Watch Ultra lors de sa prĂ©sentation officielle. Celle-ci devrait avoir lieu le 10 juillet prochain, durant la confĂ©rence Galaxy Unpacked organisĂ©e par Samsung Ă Paris. D’ici lĂ , vous pouvez retrouver notre dossier complet pour tout savoir sur les Samsung Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra.