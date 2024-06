Samsung Galaxy Watch Ultra : même les coloris se montrent avant l’heure

Cet été, Samsung devrait sortir les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch 7 FE, mais pas que : une Galaxy Watch Ultra serait également au programme. Il s'agirait d'une montre connectée plus haut de gamme et qui sortirait dans deux coloris.

Le 10 juillet prochain devrait avoir lieu la deuxième conférence Galaxy Unpacked de l’année. Elle se déroulerait à Paris et Samsung y présenterait les Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, la bague Galaxy Ring. Mais la conférence de l’été est aussi l’occasion d’annoncer les nouvelles montres connectées de la marque : cette année, nous aurions le droit aux Galaxy Watch 7, Galaxy Watch FE, mais également à la Galaxy Watch Ultra. Ce modèle haut de gamme se précise et s’afficherait dans deux coloris.

Du gris et du noir : Samsung ferait dans la sobriété avec les coloris de sa Galaxy Watch Ultra

Le leaker Ice Universe révèle ce qui serait les coloris de la Galaxy Watch Ultra dans une publication sur le réseau social chinois Weibo. Les deux coloris sont qualifiés de « gris » et « argent » selon la traduction automatique par le leaker, mais les visuels font davantage penser à du noir et du gris (argenté cependant).

Le design attendu de la Galaxy Watch Ultra // Source : Ice Universe Le design attendu de la Galaxy Watch Ultra // Source : Ice Universe

Contrairement au design précédemment révélé par Onleaks, la couronne rotative serait orange et non de la couleur du reste du cadran. Ce qui n’est pas sans rappeler l’orange de la couronne… de l’Apple Watch Ultra.

Ce qu’on sait de la Galaxy Watch Ultra

La raison d’être de cette montre, c’est aussi en partie parce que Samsung ne prévoirait pas de version Pro ou Classic de ses montres, comme les années précédentes. D’ailleurs, elle ne comporte pas de chiffre, ce qui sous-entend qu’elle appartiendrait à une gamme complètement différente de la série numérotée, à l’instar de la Galaxy Watch FE qui ferait aussi son apparition dans quelques semaines. Cette version Ultra serait proposée qu’en version 4G et dans un unique format.

Cette montre connectée haut de gamme proposerait une dalle Micro LED pour plus de luminosité tout en conservant les avantages de l’Oled. Plus généralement, elle offrirait un gros gabarit avec un boîtier de 47 x 47,4 x 16,4 mm.