Le Samsung Galaxy Unpacked 2024 daté, voici ce qu’on y attend

Sortez vos agendas, on a désormais une date pour le Samsung Galaxy Unpacked 2024. On fait le tour des annonces attendues.

Elle est loin l’époque où Samsung présentait ses Galaxy Note à l’IFA, en septembre. Désormais, le géant coréen tient son propre évènement dédié en plein cœur de l’été, loin de toute concurrence. Le deuxième Galaxy Unpacked de l’année a donc généralement lieu dans le courant du mois de juillet.

Evan Blass, célèbre leaker aussi connu sous le pseudonyme « evleaks », affirme connaître la date de cette grand-messe ! Ce second Galaxy Unpacked 2024 (le premier étant celui des Galaxy S24) devrait avoir lieu le 10 juillet 2024, à 22 heures KST (l’heure de Corée), ce qui correspond à 15 heures dans l’Hexagone.

10.07.24 pic.twitter.com/AWy2F3wFUq — Evan Blass (@evleaks) June 14, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Quels produits seront dévoilés au Galaxy Unpacked ?

Cette conférence s’annonce particulièrement intéressante puisqu’on devrait y découvrir au moins sept nouveaux produits. Oui, vous avez bien lu, SEPT ! Autant dire que le 10 juillet sera plutôt dense.

Le Galaxy Z Fold 6

Sans surprise, on s’attend à ce que Samsung dévoile sa nouvelle génération de smartphones pliables, à commencer par le Galaxy Z Fold 6. Celui-ci devrait reprendre le design de son prédécesseur, avec des tranches plates, à l’instar des Galaxy S24. Les écrans pourraient cependant changer de format pour adopter un ratio plus proche de celle d’un smartphone normal pour l’externe et plus proche du carré pour l’interne.

Le Galaxy Z Flip 6

Le vrai chouchou de Samsung, c’est le Galaxy Z Flip 6, le petit bijou qui se referme comme un poudrier. Ici aussi, on s’attend à des bords particulièrement plats, mais avec un peu plus d’épaisseur. On espère que cela servira à embarquer une batterie plus grosse, mais aussi de quoi refroidir convenablement son Snapdragon 8 Gen 3.

La Galaxy Watch 7

Côté « accessoires » wearables, Samsung a également du lourd dans son sac, à commencer par la traditionnelle Galaxy Watch 7, déclinée en deux tailles différentes : 40 et 44 mm. Côté nouveautés, on s’attend surtout à une puce plus efficace et donc moins gourmande, mais aussi une protection en verre de saphir pour l’écran.

La Galaxy Watch Ultra

Tout comme Apple, Samsung pourrait profiter de cet évènement pour lancer une nouvelle ligne de montres : la Galaxy Watch Ultra. Plus massive, plus autonome, mieux protégée… On s’attend à de l’ultra premium.

La Galaxy Ring

Teasée en début d’année, la Galaxy Ring n’a toujours pas été officiellement détaillée. Cette bague connectée est dans les cartons de Samsung depuis un moment et va bientôt venir concurrencer les cadors du genre.

Les Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro

Enfin, Samsung devrait renouveler ses écouteurs et, surprise, ils devraient changer de forme. Exit le format « haricot », bonjour au format « AirPods » avec une tige. Mais les changements attendus ne sont pas qu’esthétiques. Réduction de bruit active, compatibilité haute définition (24 bits 96 kHz), audio spatial, étanchéité IP67, une bascule automatique entre différentes sources et un double transducteur pour le modèle Pro… autant dire qu’ils s’annoncent plutôt intéressants sur le papier.

Pour découvrir toutes ces annonces, et peut-être d’autres (notamment centrées autour de l’IA), rendez-vous le 10 juillet !