Rassurante et discrète, cette petite caméra connectée Xiaomi qui filme en 3K devient plus abordable grâce à cette offre

La Xiaomi Smart Camera C500 Pro est une caméra de surveillance connectée dopée à l’IA et bourrée de fonctionnalités. La bonne nouvelle, c’est qu’elle est disponible à 58,99 euros au lieu de 69,99 euros sur Amazon.

La Xiaomi Smart Camera C500 Pro. // Source : Xiaomi

Si vous ne souhaitez pas laisser votre domicile sans surveillance cet été, vous devriez évidemment vous équiper d’une caméra de surveillance connectée efficace. La Xiaomi Smart Camera C500 Pro est par exemple un bon choix, puisqu’elle peut notamment filmer à 360° en 3K, détecter les mouvements et les bruits ou encore surveiller des zones spécifiques. Actuellement, on la trouve affichée à moins de 60 euros.

Les points essentiels de la Xiaomi Smart Camera C500 Pro

Des images filmées en 3K

Un mode HDR disponible

La détection des mouvements et des bruits grâce à l’IA

Initialement affichée à 69,99 euros, la Xiaomi Smart Camera C500 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 58,99 euros sur Amazon. Elle est donc moins chère que sur le site officiel de la marque.

Une caméra discrète, des images nettes

Avec son petit format, son design tout en rondeur et sa couleur blanche, la Xiaomi Smart Camera C500 Pro fait partie de ces caméras de surveillance discrètes qui ne font pas tache dans une pièce. Pour l’installer, vous avez le choix : soit la poser sur un meuble, ou la fixer au plafond, tête en bas ; dans ce cas-là, vous n’aurez qu’à faire pivoter l’image sur l’application Xiaomi Home.

Autre point majeur de son design : il s’agit d’une caméra inclinable, mais elle est aussi capable de filmer en mode panoramique à 360°. Elle peut donc filmer dans toutes les directions et ne laisse aucun angle mort dans la pièce. Côté qualité d’image, justement, cette C500 Pro filme en 3K (2 960 x 1 660 pixels) avec sa caméra 5 Mpx, soit l’assurance d’images nettes à tout moment. Un mode HDR est aussi disponible pour obtenir des séquences encore plus détaillées, même à contre-jour.

Un mode « couleur » permet par ailleurs de voir distinctement ce qu’il se passe dans la pièce, y compris avec une très faible luminosité. Une vision nocturne infrarouge est aussi de la partie. Et quand vous ne souhaitez pas que la caméra filme, vous pourrez, depuis votre smartphone, faire pivoter l’objectif de la caméra vers le haut, dans sa coque.

De l’IA pour détecter toute présence

Aidée de l’intelligence artificielle, la caméra peut également détecter la présence d’humains ou même d’animaux qui passeraient devant son objectif. Dans ce cas, des notifications sont envoyées sur votre smartphone pour vous prévenir. D’ailleurs, la caméra ne se contente pas de détecter les mouvements d’une personne, mais elle peut aussi les suivre sur une plus longue durée. La détection des bruits, comme les pleurs d’un bébé, est de même proposée.

Parmi les autres fonctionnalités, on compte la possibilité de créer des zones principales à surveiller. Des notifications sont ainsi envoyées si quelqu’un pénètre dans ces zones prédéfinies. Les appels bidirectionnels sont aussi de la partie. Enfin, la caméra de Xiaomi est compatible avec Alexa et Google Assistant. Et côté stockage des images, vous pourrez insérer une carte microSD (de 8 Go à 256 Go) ou opter pour un stockage cloud payant.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.