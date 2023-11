Test de la Ring Indoor Cam 2e génération : le bon compromis entre sécurité et vie privée

Ring renouvelle sa caméra d'intérieur Indoor Cam avec une nouvelle génération, quasi identique à l'ancienne, si ce n'est l'ajout d'un volet de sécurité pour protéger votre vie privée. Voici notre test pour découvrir les quelques améliorations mineures, notamment en termes de mécanisme et de montage.

Lorsqu’il s’agit de protéger votre logement, il est essentiel de faire le choix d’une solution fiable, mais aussi sécurisée, qu’il s’agisse d’une alarme ou d’une caméra de surveillance. En voulant garder un œil chez vous, vous pourriez toutefois exposer par mégarde votre vie privée aux yeux de personnes mal intentionnées, ayant l’effet inverse de celui souhaité. Heureusement, de plus en plus de caméras de surveillance se dotent de fonctionnalités supplémentaires, chargées d’assurer la protection de la vie privée et la confidentialité des utilisateurs.

C’est notamment le cas de la nouvelle Ring Indoor Cam de deuxième génération, qui reprend l’essentiel des fonctionnalités de sa grande sœur, en y ajoutant un volet occultant, qui obstrue physiquement l’objectif, empêchant qui que ce soit de regarder le flux vidéo. La marque d’Amazon met les bouchées doubles sur la vie privée, mais voyons ce qu’elle vaut au quotidien, à la fois dans une utilisation seule, mais aussi en complément d’un système de sécurité Ring.

Design et ergonomie : le jeu des différences

La Ring Indoor Cam 2e génération ressemble à s’y méprendre à l’ancienne génération, allant même jusqu’à reprendre les mêmes coloris, à savoir blanc et noir. Elle conserve sa forme cylindrique, malgré des différences notables en y regardant de plus près. En effet, la nouvelle génération gagne très légèrement en épaisseur et en hauteur, mais se dote surtout d’un nouveau pied articulé ainsi que d’un cache coulissant, permettant de masquer l’objectif.

Celui-ci peut d’ailleurs pivoter des deux côtés, ce qui facilite son ouverture, mais l’opération ne peut qu’être réalisée manuellement. Il faut donc bien penser le cache avant de partir, puisque celui-ci n’est pas motorisé. Un capteur est cependant intégré à la caméra, vous notifiant instantanément si le cache est fermé.

En termes de design, Ring aime faire simple et le look de la caméra reste donc épuré. Sur la face avant, une bande verticale noir abrite l’objectif de la caméra, les différents capteurs, ainsi que le microphone et la diode lumineuse. Sous cette bande, une grille perforée dissimule les haut-parleurs, qui servent notamment pour les conversations audio, mais aussi pour la sirène intégrée. Pour ce qui est du dos du produit, on retrouve un QR code pour faciliter l’installation, ainsi qu’un port micro-USB, situé dans une encoche assez profonde.

Le câble fourni dans la boite s’enfiche dans celle-ci, évitant que le connecteur ne dépasse. On regrette toutefois que Ring n’ait pas préféré un port USB-C, devenu le standard de l’industrie.

Terminons par la qualité de fabrication qui est très bonne, sans surprise de la part de Ring. On regrette toutefois le mécanisme de fermeture du cache qui semble fragile et pourrait se casser à la longue. Heureusement, celui-ci peut être retiré et remplacé en quelques secondes.

Installation et mise en route très simples

L’installation de la caméra se fait en utilisant l’application Ring. Il suffit pour cela de scanner le QR code au dos et de se laisser guider par le processus pour la connecter au réseau Wi-Fi et terminer par personnaliser certains réglages. La Ring Indoor Cam 2e gen peut être posée à plat sur un meuble, ou fixée au mur en utilisant les vis fournies dans la boite, contrairement aux chevilles qu’il faut acheter soi-même.

Contrairement à la précédente version, la nouvelle itération simplifie cette étape, puisque le pied rotatif permet de fixer la base au mur et d’orienter ensuite la caméra selon vos besoins. Il faudra cependant dissimuler le câble avec attention, puisqu’un passe-câble n’est pas prévu dans le pied et que la caméra ne fonctionne que sur secteur.

Les fonctionnalités à retenir

L’application Ring est assez simple à appréhender et permet d’ajuster vos préférences en quelques clics. La page d’accueil de l’application affiche notamment une capture instantanée, qui peut être rafraîchie automatiquement toutes les 30 secondes, 1 minute ou 3 minutes.

Il est bien sûr possible d’accéder à la vidéo en direct, ouvrant également les contrôles pour activer le son ou votre micro et également d’activer la sirène intégrée, pratique en cas d’intrusion. Bien que celle-ci ait le mérite d’exister, elle est loin d’être assourdissante et ne retentit que pendant 30 secondes, signifiant simplement à un intrus qu’il a été repéré, même si le simple fait de débrancher la caméra la désactive.

La caméra dispose de nombreuses fonctionnalités avancées, à savoir la détection de mouvements définissable par zones, la communication audio bidirectionnelle, et des zones de confidentialité. Ces dernières permettent d’occulter numériquement une partie de l’objectif, évitant de la filmer et de l’enregistrer, ce qui peut être utile pour ne pas filmer vos voisins à travers la fenêtre, par exemple.

Moyennant un abonnement Ring Protect (à partir de 4 euros par mois), il vous est possible de recevoir et d’enregistrer vos vidéos, et ce jusqu’à 180 jours. Cet abonnement permet également de recevoir des notifications améliorées, c’est-à-dire d’avoir un aperçu vidéo directement dans la notification, vous évitant ainsi d’avoir à ouvrir l’application en cas de mouvement. Enfin, Ring Protect inclut les notifications de personnes, ce qui signifie que vous n’êtes en principe notifié qu’en cas de présence d’un être humain et non si des branches bougent à travers la fenêtre.

Malheureusement, cette dernière fonctionnalité n’est pas au point, puisque l’application confond beaucoup trop souvent les animaux avec des humains. Cela signifie que vous recevrez des notifications à chaque fois que votre chien va boire, alors qu’il n’y a personne chez vous. Pire encore, certaines notifications de personnes sont déclenchées à tort par des ombres, ce qui montre que la reconnaissance manque encore de finesse. On n’est loin du niveau proposé par Nest, qui est capable de distinguer les animaux des humains. Il est difficile de se rendre compte ce que l’on perd sans l’abonnement, puisqu’un essai gratuit de 30 jours vous est automatiquement proposé à l’activation, vous incitant à profiter de toutes les fonctionnalités de la caméra.

La Ring Indoor Cam 2e gen s’intègre avec le reste de l’écosystème Ring, en reprenant par exemple les modes de votre système de sécurité. Cela signifie qu’une fois armées en mode extérieur, toutes les caméras peuvent s’activer, alors que seulement celles à l’extérieur filment lorsque le système est armé en mode intérieur. De même, si une caméra extérieure détecte un mouvement, ces homologues à l’intérieur peuvent commencer à enregistrer.

Enfin, si vos produits Ring sont dotés de lumières intégrées, comme la Floodlight ou la Spotlight Cam Pro, vous pouvez les programmer pour qu’un mouvement détecté par votre Indoor Cam 2e gen les allume.

Terminons enfin par l’intégration avec des services tiers, qui est malheureusement limitée. En effet, malgré une parfaite intégration avec Alexa, permettant d’armer le système à la voix et même de regarder le flux vidéo en direct sur un Echo Show, aucune compatibilité n’est proposée avec Google Assistant ou HomeKit.

Une timide intégration avec IFTTT permet toutefois de déclencher des actions en cas de détection de mouvement, sans pour autant aller plus loin dans l’automatisation.

Qualité d’image en 1080p

La Ring Indoor Cam propose une qualité vidéo HD 1080p, ce qui est suffisant pour surveiller votre intérieur sans trop consommer de bande passante. Certaines caméras proposent une image 2K voire 4K, utile pour voir plus de détails, mais au détriment d’une utilisation plus intensive du réseau. Au quotidien, l’image est suffisamment nette et permet de voir ce qu’il se passe chez vous sans difficulté, notamment grâce au champ de vision large (143º en diagonale, 115º horizontal, 59º vertical). Vous pouvez même fixer la caméra au plafond pour maximiser l’angle de vue et retourner l’image dans l’application Ring.

La caméra dispose également de la vision de nuit par infrarouge, permettant de voir clairement dans l’obscurité, ainsi que la vision nocturne en couleur. Cette dernière fonctionnalité est moins utile, puisqu’elle se contente de colorer artificiellement une image en nuances de gris, sans y parvenir complètement, résultant en une image trop artificielle qui n’a que peu d’intérêt, si ce n’est identifier la couleur du T-shirt du voleur qui s’est introduit chez vous.

En plus de l’image, la Ring Indoor Cam propose une qualité audio fidèle, sans artifices, qui permet d’avoir une vraie conversation, avec vos enfants par exemple, aussi bien pour ceux devant la caméra que la personne utilisant l’application.

Prix et disponibilité de la Ring Indoor Cam 2e gen

La Ring Indoor Cam 2e gen est vendue environ 60 euros sur le site de Ring, sur Amazon et chez Boulanger. C’est relativement cher au vu des performances, sachant notamment qu’elle n’est pas motorisée et que le stockage de vidéos nécessite un abonnement.

Il est sans doute plus judicieux de l’acheter en promotion, par exemple durant le Black Friday ou les Prime Days, où le prix peut devenir plus intéressant.