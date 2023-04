Test de la Ring Spotlight Cam Pro : sécurité et luminosité, mais prix élevé

La sécurité de votre logement est essentielle et une caméra extérieure est un excellent moyen d'avoir l'esprit tranquille. La Ring Spotlight Cam Pro est l'une des plus avancées dans le domaine et bénéficie également de LED pour éclairer la nuit, permettant un double usage du produit. Celle-ci étant relativement onéreuse, voyons dans ce test si elle vaut le coup et si les fonctionnalités avancées par la marque sont utiles au quotidien.

Ring est une marque avant tout réputée pour ses sonnettes connectées, mais également ses produits de sécurité domotique, comme par exemple son alarme et ses caméras de sécurité.

La filiale d’Amazon a présenté fin 2022 sa nouvelle gamme de caméras d’extérieur, comprenant la Spotlight Cam Plus et la Spotlight Cam Pro. Celles-ci disposent de deux bandes lumineuses à LED, leur permettant de servir simultanément d’éclairage extérieur et de caméra de surveillance. Bien que nous ne testions que la seconde aujourd’hui, les deux produits sont très similaires. La version Pro dispose de fonctionnalités supplémentaires, à savoir la vidéo HDR, l’Audio+ avec suppression d’écho, la détection de mouvement radar 3D, et le WiFi bi-bande 5 GHz.

Les nouvelles Ring Spotlight Cam Pro et Plus sont disponibles en version batterie, solaire ou filaire. Nous testons aujourd’hui la version avec batterie, mais il est important de noter que, comme beaucoup d’autres produits Ring, il est possible d’acheter une batterie, un câble, ou un panneau solaire a posteriori. Une évolutivité très appréciable.

Design et ergonomie

Ring est connu pour soigner le design de ses produits et celui de la Spotlight Cam Pro ne déroge pas à cette règle. La caméra est proposée en noir ou blanc, afin de se marier le plus harmonieusement possible avec votre extérieur. Malheureusement, la taille imposante du produit le rend peu discret et facilement visible, ce qui n’est pas idéal pour une caméra de surveillance extérieure. Cela permet toutefois d’y loger deux batteries, et ainsi de prolonger l’autonomie, mais aussi le microphone Audio+, le radar pour la détection de mouvements 3D et bien entendu les bandes de LED.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Les plastiques sont solides et de bonne facture, ce qui ne laisse pas craindre pour la durabilité de la caméra même en extérieur. Celle-ci résiste d’ailleurs aux intempéries grâce à sa certification IP65 et peut fonctionner dans des températures comprises entre -20 °C et 48 °C, ce qui reste plus que suffisant pour la plupart de la France. Nous n’avons d’ailleurs eu aucun problème, malgré des températures négatives, mais aussi de la pluie et du vent.

L’installation de la Spotlight Cam Pro est assez simple, même s’il n’est pas aussi enfantin que pour la Nest Cam. Il faut tout d’abord percer le mur sur lequel vous souhaitez l’installer puis y mettre en place le support avec les chevilles et vis fournies. Ensuite, une tige située à l’arrière de la caméra vient s’emboiter dans le support mural, qu’il faut ensuite resserrer avec une vis, elle aussi fournie. Même s’il semble complexe, ce processus complique la tâche d’un intrus, puisqu’il sera plus difficile de l’arracher, ou même pour un chat de la déplacer lors de son passage. Heureusement, il n’est pas nécessaire de démonter la caméra pour accéder à la batterie, puisqu’elle est accessible par une trappe sur le dessous.

Configuration

Comme avec le reste de la gamme Ring, la mise en route de la Spotlight Cam Pro est un jeu d’enfant. Il suffit pour cela de scanner le QR code situé sous la trappe de la caméra pour lancer la connexion. Un assistant de configuration permet alors de la connecter à votre réseau WiFi, mais aussi de définir vos préférences. Bien entendu, il est possible de les modifier à n’importe quel moment.

Si vous utilisez d’autres produits Ring, comme une autre caméra, mais aussi une sonnette ou même une alarme, la Spotlight Cam Pro s’intègre parfaitement avec eux. Elle peut automatiquement s’activer lorsque vous armez l’alarme, ou commencer à enregistrer lorsque quelqu’un sonne à votre porte.

De même, si vous avez un compte Alexa associé à Ring, la Spotlight Cam Pro y sera automatiquement ajoutée et il sera ainsi possible de demander à l’assistant de vous montrer le flux vidéo en direct. Malheureusement, les produits Ring ne sont pas compatibles avec Google Assistant, rivalité entre les deux géants de la tech oblige. Une intégration, aussi limitée soit-elle, avec IFTTT a le mérite d’exister, permettant de l’intégrer dans un écosystème domotique plus complet.

Fonctionnalités

La Ring Spotlight Cam Pro est l’un des produits les plus complets dans son domaine. Elle propose ainsi une vidéo Full HD 1080p avec HDR avec vision nocturne couleur, mais surtout la détection de mouvement 3D et la vue aérienne, qui sont des fonctionnalités exclusives de Ring et qui expliquent également son prix assez élevé. Bien entendu, elle dispose aussi de l’Audio+ bidirectionnel avec annulation d’écho, mais également d’une sirène de 105 dB et bien évidemment de deux bandes lumineuses LED, produisant environ 575 lumens. Enfin, contrairement à beaucoup d’autres produits, Ring a doté la Spotlight Cam Pro du WiFi bi-bande, permettant d’exploiter les fréquences 5 GHz, et ainsi de bénéficier d’un meilleur débit.

Au quotidien, la caméra s’utilise avec l’application Ring, qui a le mérite d’être intuitive, même s’il est facile de se perdre dans la multitude de paramètres disponibles. Il est donc essentiel de suivre l’assistant de mise en route pour éviter d’avoir à modifier les paramètres ultérieurement. La page de la caméra propose des raccourcis vers les fonctions les plus fréquemment utilisés, notamment la programmation, les modes et appareils associés et la détection de mouvement.

Le flux en direct est accessible très simplement depuis l’écran d’accueil, grâce à une vignette, qui peut être mise à jour toutes les 14 ou 60 minutes. Une fois ouvert, vous pouvez directement accéder au mode audio bi-directionnel, déclencher la sirène et allumer ou éteindre la lumière intégrée. Cette dernière se déclenche automatiquement lorsque la caméra est armée et qu’il fait nuit. Enfin, sur les modèles filaires, celle-ci peut rester allumée selon des plages horaires prédéfinies, mais pas lorsque la caméra est alimentée par batterie, afin de maximiser son autonomie.

Avant de rentrer dans le détail de la qualité de l’image offerte par la Ring Spotlight Cam Pro, attardons-nous plus en détail sur les fonctionnalités avancées qu’elle propose, notamment les zones, la détection de mouvement 3D et la vue aérienne. La première est disponible sur l’intégralité de la gamme Ring et permet de définir des zones de détection de mouvement et de confidentialité.

Comme leurs noms l’indiquent, les premières permettent de définir des zones spécifiques dans lesquelles détecter les mouvements, et donc ignorer ceux dans les autres, ce qui est particulièrement utile pour ne pas être notifié lorsque le vent fait bouger les feuilles des arbres du jardin. À l’inverse, les zones de confidentialité sont tout bonnement occultées, ce qui évite par exemple de filmer la voie publique ou chez votre voisin.

Terminons par la détection de mouvement 3D et la vue aérienne, qui se basent sur le radar intégré dans la caméra. Cette fonctionnalité requiert dans un premier temps que vous placiez la caméra en utilisant une vue satellite qui peut être de piètre qualité selon où vous vivez. Dans tous les cas, cette fonctionnalité permet d’afficher sur une vue satellite une représentation des mouvements détectés, retraçant par exemple les pas d’un intrus. Elle est certes innovante et exclusive à Ring, mais n’est pas non plus révolutionnaire. Pour ma part, je préfère utiliser la fonctionnalité pre-roll, qui permet d’incruster les quelques secondes précédant le déclenchement de la détection de mouvement, ce qui permet de voir précisément ce qu’il s’est passé.

Précisions que certaines fonctionnalités requièrent un abonnement Ring Protect, facturé 3,99 euros par mois ou 39,99 euros par an. Celles-ci incluent notamment la détection de personnes qui assure de ne pas être notifié en cas de mouvement intempestif, les notifications améliorées qui affichent un aperçu photo sans avoir besoin d’ouvrir l’application Ring, et bien entendu le stockage vidéo dans le cloud jusqu’à 180 jours.

Qualité d’image

La qualité d’image est essentielle sur une caméra de sécurité. Ring propose donc une définition Full HD de 1080p avec HDR, qui est certes bonne, mais à ce prix, on aurait apprécié une définition encore plus élevée. Toutefois, il ne faut pas oublier que plus celle-ci est importante, plus la consommation de donnée sera décuplée, ce qui peut poser des problèmes de bande passante.

Dans tous les cas, la qualité vidéo est très bonne, en particulier lorsque la luminosité est suffisante. En revanche, la vision nocturne en couleur n’apporte pas grand-chose, si ce n’est de deviner la couleur de certains éléments, comme l’herbe, et les colorer, et laisser d’autres en nuances de gris.

Heureusement, la fonctionnalité spotlight permet d’éclairer suffisamment bien pour se passer de ce mode et toujours voir ce qu’il se passe. Bien entendu, la caméra dispose également d’une vision infrarouge, qui aide également à discerner nettement les détails, même en faible luminosité.

L’angle de vue de 140º est bon et permet de pallier le fait que la caméra n’est pas motorisée. Il suffit à capter les détails sur la périphérie, même s’ils seront moins précis que ceux au centre de l’objectif.

Terminons par la qualité audio, vraiment irréprochable. Le volume est bon, les bruits et voix sont captés de manière claire, et aucun écho ni bruit parasite ne se fait ressentir, ce qui est particulièrement appréciable et démontre que Ring a tenu sa promesse avec sa fonctionnalité Audio+.

Autonomie et recharge

Avec la Ring Spotlight Cam Pro, la marque promet une autonomie d’environ deux à trois mois, ce qui semble bon au vu des fonctionnalités proposées et du fait qu’elle embarque un éclairage puissant. Durant notre essai, nous avons mesuré celle-ci à approximativement un mois à un mois et demi, avec des réglages moyennement économes.

En effet, les estimations de Ring se basent sur une utilisation plus que modérée de la caméra, probablement armée quelques heures par semaine. Dans la nôtre, elle était armée environ deux heures par jour, dont le tiers de nuit, utilisant également plus d’énergie pour allumer la bande de LED.

La promesse n’est donc pas entièrement respectée, sauf à se restreindre peut-être un peu trop dans son utilisation. En revanche, il faut rappeler que la batterie est facilement amovible et qu’il est possible d’en utiliser deux simultanément, bien qu’une seule soit fournie dans la boite. Toutefois, si vous utilisez d’autres produits Ring, vous pouvez très simplement intervertir les batteries, ce qui permet par exemple d’utiliser la batterie pleine de la sonnette dans la Spotlight Cam Pro, pendant que l’autre batterie charge la nuit.

Malheureusement, Ring n’a pas mis à jour la connectique de ses batteries et celles-ci continuent de se recharger en utilisant un port microUSB. Certes, le câble est fourni dans la boite, mais il aurait été appréciable de pouvoir brancher la batterie directement en USB-C. Pour trouver un juste milieu, Ring a tout de même pensé à intégrer un port USB-C à l’arrière de la caméra, qui permet de la brancher directement sur le secteur. Le câble n’est cependant pas fourni, mais permet de bénéficier tout de même de l’USB-C.

Prix et disponibilité

La Ring Spotlight Cam Pro est affichée à 229,99 euros, pour les versions Battery, Wired et Plug-in. Le modèle Solar coûte quant à lui 10 euros de plus. Il est important de noter qu’un modèle Plug-in peut facilement être converti en Battery en achetant un accumulateur Ring, proposé à 29,99 euros.