Test de la Nest Cam (batterie) : en intérieur ou en extérieur, presque rien ne lui échappe

La Nest Cam est la dernière génération des caméras de surveillance connectées signées Google. Elle offre un nouveau design, des fonctions comme la reconnaissance de visage, et un usage en intérieur comme en extérieur. Sa polyvalence la rend-elle incontournable ?

Google ne cesse de renforcer son offre d’objets connectés pour la maison avec de nouvelles caméras de sécurité connectée. Parmi celles-ci, on trouve notamment la Nest Cam filaire, mais aussi la Nest Cam (batterie), qui fonctionne aussi bien en intérieur qu’en extérieur et ne nécessite aucune installation électrique, moyennant néanmoins 100 euros de plus.

Un surcoût qui n’est pas anodin pour l’ajout d’une batterie et d’une certification IP54. Un double usage possible qui peut séduire pour ce modèle sur batterie. Nous l’avons testée pour savoir si cela valait le coût supplémentaire.

Design : un dôme comme caméra

La mise à jour de la gamme de caméras Nest Cam conserve les codes stylistiques Google, avec des lignes minimalistes, une sorte de dôme blanc en plastique, dont la base laisse apparaître le bloc optique. La Nest Cam est assez imposante avec un diamètre de 8,3 cm, pour une profondeur de 8,3 cm et un poids de 398 g. La caméra est assez jolie, élégante même, mais sa coque blanche se salit très vite, même en intérieur.

La conception est très solide et nous avons apprécié un assemblage sans défaut. Ajoutons que la Nest Cam résiste à la pluie (IP54) et fonctionne par des températures allant de -20 °C à +40 °C. De face, la caméra laisse apparaître une surface totalement plane, avec en son centre, tel l’œil du cyclope, le bloc optique de 2 mégapixels. Au-dessus se trouve une LED qui s’illumine quand la caméra est activée et, sous le cache noir, nous avons 6 LED infrarouges pour la vision de nuit.

La face inférieure laisse apparaître une connectique d’alimentation propriétaire, un micro, un haut-parleur et pour finir le système de fixation pour visser la caméra à un support sur pied (en option).

Attention, la Nest Cam est livrée avec un support mural magnétique. Le « dome » de la caméra se fixe donc dessus dans la position qui vous convient et la puissance magnétique est vraiment très importante.

Ce support permet donc de l’accrocher à un mur avec l’angle que vous souhaitez. Il peut également servir à la placer sur une surface plane, mais il sera alors impossible de la positionner complètement à l’horizontale. L’installation murale passe par une plaque, que l’on visse au mur (vis et chevilles sont livrées dans la boîte) et sur laquelle se place le support.

Google propose en option, oui vous avez bien lu en option, un support sur pied assorti pour installer la Nest Cam sur un meuble, ou toute autre surface plane. Il est tout de même assez audacieux de vendre ce support en sus pour 34,99 euros, alors que la Nest Cam est déjà facturée 199,99 euros.

De profil, la Nest Cam est tout aussi jolie avec son pied en option // Source : Frandroid – Yazid Amer Le socle pour meuble permet uniquement d’incliner la caméra // Source : Frandroid – Yazid Amer L’angle d’inclinaison maximal reste limité // Source : Frandroid – Yazid Amer

Google Home comme centre névralgique

Alors que nous sommes en présence d’un produit Google Nest, oubliez l’app du même nom. En effet, Google Home est maintenant la porte d’entrée unique pour l’usage au quotidien, comme pour installation. Mais tout est simplifié.

Vous devez cliquer sur l’icône « + » en haut à gauche de l’écran pour ajouter, puis sélectionnez Configurer un appareil, avant de choisir le type de produit.

Adieu l’app Nest, bienvenue dans Google Home // Source : Frandroid – Yazid Amer Cliquez sur Configurer un appareil pour lancer le processus d’installation // Source : Frandroid – Yazid Amer Sélectionnez le type de produit à installer, ici Caméra // Source : Frandroid – Yazid Amer

Ensuite, précisez le modèle, dans notre cas Nest Cam (batterie). Il vous sera demandé de scanner le QR Code collé sur l’objectif de la caméra. Pensez bien à conserver ce QR Code si vous devez la réinstaller dans le futur.

Sélectionnez votre caméra // Source : Frandroid – Yazid Amer Ne confondez pas votre Nest Cam avec la Nest Cam avec projecteur // Source : Frandroid – Yazid Amer Le QR Code est obligatoire pour des raisons de sécurité // Source : Frandroid – Yazid Amer

Choisissez l’installation en intérieur ou en extérieur, puis laissez l’app associer la Nest Cam avec votre réseau Wi-Fi. Si vous disposez déjà d’un produit Nest, il se servira de sa configuration wifi pour accélérer le processus. Sinon, vous devrez juste choisir le réseau dans la liste affichée et entrer votre code de connexion.

Précisez le positionnement de la caméra // Source : Frandroid – Yazid Amer La procédure d’association au réseau wifi est très simple // Source : Frandroid – Yazid Amer Précisez la pièce où se trouve la caméra // Source : Frandroid – Yazid Amer

Après les mises à jour et les demandes d’autorisations habituelles, l’app vous accompagne ensuite dans l’installation physique. Elle vous demande le support que vous souhaitez utiliser. Si vous réalisez une installation au mur, vous aurez droit à une vidéo de didacticiel, avec des conseils pour optimiser son positionnement.

L’app vous accompagne à chaque étape de l’installation physique. // Source : Frandroid – Yazid Amer En fonction du type de mur, l’app vous donnera les conseils adéquats. // Source : Frandroid – Yazid Amer Pour les moins adeptes du bricolage, une vidéo vous montre comment réaliser l’installation physique // Source : Frandroid – Yazid Amer L’app vous montre même comment installer la caméra pour une efficacité optimale // Source : Frandroid – Yazid Amer

Ceci fait, vous allez enfin pouvoir utiliser la Nest Cam qui s’affiche dans la liste des objets installés sur l’app Google Home. Au centre, vous avez le niveau de la batterie en pourcentage et, si vous appuyez sur l’icône, l’estimation s’affiche en mois, semaines ou jours. En dessous, le bouton Vidéo en direct vous donne accès au flux en temps réel, avec un temps de latence qui ne dépasse pas les 5 secondes en wifi, de 4 à 8 secondes en 4G.

L’écran d’accueil est très épuré et affiche en premier le niveau de batterie // Source : Frandroid – Yazid Amer Un appuie sur l’écran et vous avez une estimation de l’autonomie en mois // Source : Frandroid – Yazid Amer

Trois onglets sont disponibles en bas de la page, Historique pour accéder aux vidéos enregistrées par la Nest Cam, En direct et enfin Plus, qui permet de désactiver/activer la caméra manuellement. Dommage que cette fonction ne soit pas directement accessible sur la page principale, ou mieux encore en appuyant sur l’icône Nest Cam sur l’accueil Google Home.

L’onglet Historique donne accès à l’ensemble des enregistrements vidéos dans la caméra et le Cloud // Source : Frandroid – Yazid Amer L’onglet vous donne accès au flux vidéo en direct // Source : Frandroid – Yazid Amer Pour désactiver la caméra il faut passer par l’onglet Plus // Source : Frandroid – Yazid Amer

Revenons à l’onglet Historique, qui affiche en base de la page une timeline avec, en bleu, les moments lors desquels, après une détection de mouvement ou de visage, la caméra a enregistré une vidéo. Un système efficace pour parcourir les alertes durant une journée ou deux. En cliquant sur le bouton Détails de l’événement, vous avez une série d’information sur la vidéo et les origines de son enregistrement.

Par défaut, nous avons une timeline à parcourir // Source : Frandroid – Yazid Amer En appuyant sur détails, nous avons des informations sur le pourquoi de l’alerte // Source : Frandroid – Yazid Amer

Si vous désirez avoir une vision plus complète des événements enregistrés, cliquez sur Historique complet. Vous avez alors une liste par jour des événements enregistrés avec, pour chacun, la date, l’heure et une vignette animée tirée de la vidéo. Le bouton Filtre en haut à droite de la page sert à affiner l’affichage. Cela peut être par Vus (colis, visage, animaux) ou par bruits (Entendus) qui vont de la voix aux bris de verre en passant par des sons inhabituels ou la détection de mouvements.

L’affichage par liste est plus pratique pour parcourir ses vidéos sur plus d’une journée // Source : Frandroid – Yazid Amer Ici aussi, vous pouvez avoir des détails sur les raisons d’un enregistrement vidéo // Source : Frandroid – Yazid Amer

La section paramètres se décompose en cinq sections principales :

Notification : choisissez de recevoir des notifications à tout moment ou uniquement quand vous êtes absent.

Le menu des Paramètres est très simple // Source : Frandroid – Yazid Amer Vous pouvez définir précisément les notifications autorisées // Source : Frandroid – Yazid Amer Les notifications affichent la raison des alertes. // Source : Frandroid – Yazid Amer

Pile : activez un mode Économiseur de batterie automatique dès que vous avez moins de sept jours d’autonomie disponible. Vous pouvez aussi affiner l’utilisation de la batterie pour favoriser par exemple l’autonomie ou le nombre d’enregistrements.

dès que vous avez moins de sept jours d’autonomie disponible. Vous pouvez aussi affiner l’utilisation de la batterie pour favoriser par exemple l’autonomie ou le nombre d’enregistrements. Événement : Vous pouvez paramétrer les événements qui donneront lieu à une notification (mouvement, déplacement de véhicule, passage d’animaux ou de personnes, passage d’un visage devant la caméra). Cela permet par exemple d’être alerté quand vos enfants rentrent à la maison. Vous pourrez même « gérer » les visages enregistrés et les identifier clairement en leur attribuant un nom.

Vous pouvez adapter la gestion de la batterie selon vos usages // Source : Frandroid – Yazid Amer Ici vous allez gérer de nombreux éléments liés aux alertes // Source : Frandroid – Yazid Amer Les véhicules, les animaux en plus des visages sont différenciés // Source : Frandroid – Yazid Amer

Vidéos : La qualité de l’image, la durée d’enregistrement, la sensibilité aux mouvements, ou encore la fonction de vision nocturne, tout ce qui concerne la vidéo se paramètre sur cette page.

Audio : configurez le micro, décidez d’enregistrer avec le son ou non, et enfin le volume du haut-parleur intégré pour interagir vocalement à distance. Notez que la Nest Cam ne propose pas d’alarme.

Les paramètres liés au son sont peu nombreux // Source : Frandroid – Yazid Amer Vision nocturne, qualité d’enregistrement, cette page est complète // Source : Frandroid – Yazid Amer Cette section des paramètres mérite d’être consultée avec attention // Source : Frandroid – Yazid Amer

Nous regrettons plusieurs manques au niveau du logiciel. Ainsi, la reconnaissance de visage pourrait être utilisée de façon plus intelligente. Nous aurions aimé désactiver les notifications et enregistrements en cas de visage connu. Il aurait été intéressant de pouvoir créer des automatismes quand les enfants rentrent à la maison par exemple ou couper la caméra automatiquement quand un membre du foyer est reconnu. Si les routines Absent ou Chez moi sont bien présentes, nous aurions apprécié une fonction de programmation horaire.

Une caméra assez efficace, mais à la qualité vidéo un peu juste

Le capteur de la Nest Cam affiche 2 mégapixels et filme en 1920 x 1080 pixels avec un champ de vision de 130°. C’est exactement le même que celui de la Nest Cam filaire vendue 100 euros de moins et notons que, pour 200 euros, nous aurions apprécié un projecteur comme on en trouve sur la Arlo Essential Spotlight XL à 169,99 euros.

En plein jour, la qualité d’image est bonne. La Nest Cam gère bien la lumière et les effets de contre-jour, comme ci-dessous en plein soleil. L’image est précise, avec des détails assez complets. Nous pouvons regretter un petit manque d’éclat des couleurs et une image qui subit un peu trop de lissage dû aux traitements numériques. Ce point se remarque vraiment quand nous zoomons dans l’image ou sur les visages. Toutefois, nous restons sur le haut du panier du marché des caméras de sécurités connectées.

Les visages sont facilement identifiables, tant que la personne n’est pas située à plus de 5 à 6 mètres. Vous constaterez aussi sur le visage à un mètre de distance que le traitement vidéo a tendance à un peu trop lisser les traits du visage, sans que cela nuise trop à leur identification.

De nuit, nous obtenons aussi une bonne qualité d’image. Un peu moins de précision sur les bords, mais le centre de l’image reste très lisible. Il est même possible de visualiser les feuillages et les personnes qui passent devant la caméra. Un peu plus de contraste aurait été un plus et le niveau de détail pourrait être encore meilleur.

Dans la nuit complète, les visages sont reconnaissables de 1 à 3 mètres, voire 4 mètres. Au-delà, cela devient quasi impossible, à moins d’avoir une source de lumière en renfort.

Une reconnaissance faciale bluffante

La fonction reconnaissance de visage est bluffante. De jour, la Nest Cam est capable de reconnaître les visages des personnes avec une précision redoutable. Vous serez alors alerté par une notification qu’un visage connu est passé devant elle. La caméra apprend après chaque passage, ce qui apporte une plus grande précision sur la durée. Nous avons testé ses capacités en portant un masque chirurgical, elle nous a reconnues une fois sur une dizaine de tentatives. De nuit, la reconnaissance de visage ne fonctionne qu’à très faible distance et de façon erratique.

La Nest Cam est capable de différencier animaux et êtres humains. Même un chat noir dans la nuit est parfaitement identifié et, à la différence de nombreux autres produits, nous n’avons pas constaté une seule fausse identification. Notez que dans la configuration de la capture ci-dessous, les véhicules qui passent devant le portail sont également repérés.

Une détection d’intrusion approximative

Parlons maintenant de la détection d’intrusion, en intérieur face à une porte-fenêtre, un visiteur est très rapidement repéré. S’il s’agit d’une personne au visage connu de la caméra, l’identification se fera tant que le contre-jour n’est pas trop forte. En revanche, le micro n’a pas réagi à nos coups très puissants contre la porte-fenêtre.

En extérieur, la caméra repère une intrusion ou une présence devant un portail jusqu’à 6 mètres environ. Toutefois, il faut vraiment que la personne fasse de grands mouvements pour être repérée. En secouant très fort le portail, aucune réaction de la Nest Cam. Ce n’est qu’en passant par-dessus qu’elle réagit. Si le portail est ouvert, une personne est repérée jusqu’à 7 à 8 mètres. La force de cette Nest Cam est bien plus l’image que le son.

De nuit, le résultat est assez bon avec quelques bémols. Un intrus est repéré jusqu’à 5 à 6 mètres et uniquement s’il est en mouvement devant la caméra, en sautant par-dessus une haie par exemple. Une personne qui restera devant le portail avec seulement le visage le dépassant, pour faire du repérage par exemple, ne fera pas l’objet d’une alerte, même si elle secoue les bras en l’air. Quand nous ne simulons le fait de forcer un portail, avec un bruit non négligeable, aucune réaction.

Nous avons donc ici une caméra de sécurité connectée qui fait le job avec efficacité, même si elle pourrait être plus intelligente, plus réactive et surtout prendre plus en compte les aspects sonores. Notez qu’un haut-parleur intégré permet d’interagir avec un potentiel cambrioleur par exemple. Le retour du son est assez bon et sans trop de temps de latence. Il est dommage que Google n’en ait pas profité pour ajouter une fonction alarme.

Ce n’est pas une championne d’endurance mais bonne élève

Google annonce fièrement trois mois d’autonomie avec une charge de 100 %. Cela se vérifie sûrement s’il y a peu d’activité à enregistrer. Durant nos tests, la batterie a diminué de 15 % en une semaine, ce qui nous donnerait six semaines d’autonomie. Ceci, dans le cas de figure d’une famille assez standard, les adultes et enfants quittant le domicile vers 8h du matin, le premier retour à 16h30 et des animaux ayant un libre accès au jardin.

Il est possible de réduire la consommation en coupant la caméra en rentrant chez soi ou en réduisant la qualité d’enregistrement par exemple. Ce qui devrait nous faire atteindre les deux mois sans difficulté. Pour plus de sécurité, Google commercialise en option une alimentation qui supporte les intempéries avec un câble de 5 ou 10 mètres (de 34,99 euros à 39,99 euros).

Un abonnement obligatoire pour profiter pleinement de sa caméra

La majorité des fonctions de la Nest Cam sont disponibles sans abonnement, si ce n’est que l’historique est limité à trois heures et que la reconnaissance de visage n’est pas disponible.

Il existe deux formules Nest Aware :

À 5 euros/mois ou 50 euros/an, l’abonnement vous donne accès à un historique vidéo des événements sur 30 jours.

À 10 euros/mois ou 100 euros/an, l’historique vidéo des événements enregistrés passe à 60 jours et ouvre la porte à l’historique vidéo en continu. Ce dernier permet simplement d’enregistrer non-stop (24h/24 pendant 10 jours) tout ce qui passe devant la Nest Cam.

Notez que ces deux offres n’indiquent aucune limite sur le nombre de caméras ou de sonnettes connectées comme la Nest Doorbell prises en charge.

PRIX ET DISPONIBILITÉS DE LA NEST CAM (Batterie)

La Nest Cam (Batterie) est disponible uniquement en blanc. Elle est commercialisée au prix de 199,99 euros sur le site de Nest, chez Boulanger, Darty, la Fnac et auprès des revendeurs partenaires.

