Google Home prend définitivement la main sur les nouvelles Nest Cam et Nest Doorbell

Google continue de centraliser tous ses appareils de domotique dans son application Google Home. Les nouvelles caméras Nest et la sonnette Nest Doorbell ne fonctionneront plus avec leur application d’origine.

L’application Google Home va devenir incontournable si vous voulez piloter votre maison connectée à l’aide des produits Nest. Exit l’app éponyme, désormais sous bannière Google depuis le rachat, les caméras, sonnettes et autres thermostats étiquetés Nest s’en remettront à l’app compagnon.

Comme le Thermostat Nest de dernière génération, les trois nouvelles caméras de sécurité intérieure et extérieure, ainsi que la nouvelle sonnette Nest Doorbell dévoilées jeudi devront être installées avec l’app Google Home.

Adieu l’app Nest

Progressivement, l’application Nest des premiers produits tend à tirer sa révérence. Google ne lui accorde d’ailleurs plus aucune mise à jour majeure et dédie toutes ses évolutions à son service.

Avec les nouveaux produits disponibles en fin de mois, une mise à jour de l’app Google Home est à venir. Elle permettra notamment de regrouper tous les flux vidéo des caméras et de la sonnette pour les consulter en direct à tout moment. Google ayant ajouté deux modèles fonctionnant sur batterie, leur niveau d’autonomie s’affichera également sur l’image.

L’app Google Home permet de consulter le flux vidéo en direct et d’accéder à l’historique des enregistrements // Source : Google Vous pouvez afficher en live n’importe quel flux vidéo des Nest Cam // Source : Google

Il est possible d’allumer ou éteindre une caméra à distance, que ce soit la Nest Cam Indoor, la Nest Cam Battery ou la Nest Cam with Floodlight. Même la Nest Doorbell peut être basculée en mode « Ne pas déranger » depuis l’app pour une durée définie. L’app Google Home permet aussi de définir des zones sur lesquelles concentrer l’attention de la caméra en cas de mouvement inhabituel, de définir le niveau de sensibilité de la vue (et d’envoi des notifications) selon que ce soit des personnes, des véhicules ou des animaux. Vous pourrez aussi définir des routines Chez Moi ou Absent pour adapter l’utilisation des caméras de sécurité.

L’historique dans l’app Google Home // Source : Google L’app Google Home permet de définir les zones à surveiller en priorité avec la Nest Cam // Source : 9to5Google / Google

Pour consulter un flux caméra bien spécifique, il suffira d’appuyer sur la caméra choisie pour accéder à la vue « En direct ». Une timeline baptisée « Sightline 2.0 » affichera l’historique des enregistrements précédents. L’app permet d’ailleurs de répertorier les événements « prioritaires ».

Avec l’abonnement Nest Aware, vous pouvez depuis l’option « + » appeler des services d’urgence.

Un mode batterie bien pensé

Petite fonctionnalité intéressante prévue, un écran pour gérer la batterie. Basé sur le temps estimé d’autonomie restante, il permettra de déclencher un mode économiseur de batterie automatique à moins de sept jours restants. Cela restreindra notamment les paramètres d’enregistrement vidéo.

L’utilisateur peut d’ailleurs choisir trois modes pour la batterie :

Par défaut : équilibre la durée de vie de la batterie et les déclenchements d’enregistrement vidéo. La vidéo reste en HD, la durée d’enregistrement est moyenne et l’écart entre les événements enregistrés est plus long.

: équilibre la durée de vie de la batterie et les déclenchements d’enregistrement vidéo. La vidéo reste en HD, la durée d’enregistrement est moyenne et l’écart entre les événements enregistrés est plus long. Plus d’événements (More events) : l’accent est mis sur la qualité de la vidéo, des durées d’enregistrement plus longues et un délai plus court entre des événements déclenchant des enregistrements. La batterie s’use évidemment plus vite.

(More events) : l’accent est mis sur la qualité de la vidéo, des durées d’enregistrement plus longues et un délai plus court entre des événements déclenchant des enregistrements. La batterie s’use évidemment plus vite. Plus d’autonomie (More batterie life) : la priorité est donnée à l’autonomie. La vidéo reste en HD, les vidéos sont plus courtes et l’écart entre les événements plus longs.

Si vous aviez déjà un compte Nest avec les produits précédents, il vous faudra le migrer vers votre compte Google pour pouvoir utiliser les nouveaux appareils avec l’ensemble de leurs fonctionnalités sur Google Home.