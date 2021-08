Google Nest revient à la surveillance avec trois nouvelles caméras et une sonnette

Google a annoncé, ce jeudi, quatre nouveaux produits Nest pour sécuriser votre domicile : trois nouvelles caméras et une sonnette connectée sur batterie. De quoi enrichir un peu plus son implantation dans la maison connectée.

Dans le domaine de la maison connectée, si Google fait partie des leaders du marché pour ses enceintes, écrans ou thermostats connectés, la firme de Mountain View a cependant laissé Amazon prendre les devants pour les systèmes de sonnettes et de caméras connectées. Qu’à cela ne tienne, le constructeur a annoncé sa réponse à la gamme Ring d’Amazon.

Ce ne sont pas moins de quatre nouveaux produits qui ont été présentés officiellement par Google ce jeudi : Nest Doorbell, Nest Cam Battery, Nest Cam with Floodlight et Nest Cam Indoor. De quoi venir enrichir la gamme du constructeur en plus de ses caméras Nest Cam Outdoor et Indoor ainsi que sa sonnette Nest Hello.

Deux nouveaux produits Nest sur batterie

La sonnette Nest Hello est justement remplacée par la nouvelle Nest Doorbell. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une sonnette connectée. Comme il ne l’indique pas, elle propose comme principale nouveauté le fait de fonctionner directement sur batterie. Les utilisateurs auront ainsi le choix entre la relier au circuit électrique existant ou la positionner où bon leur semble à l’entrée de la maison. La sonnette est également certifiée IP54 pour résister à la pluie ou aux éclaboussures.

La sonnette Nest Doorbell // Source : Google La caméra Nest Cam avec batterie // Source : Google

De son côté, la nouvelle caméra Nest Cam Battery vient, elle aussi, proposer le choix entre une utilisation raccordée électriquement ou sur batterie. Elle peut être utilisée en intérieur comme en extérieur grâce à sa certification IP54 contre les éclaboussures. Une protection dont ne profite pas la nouvelle Nest Cam Indoor, spécialement conçue pour la surveillance à l’intérieur du domicile. Celle-ci n’embarque par ailleurs pas de batterie et doit nécessairement être connectée au secteur. Enfin, la Nest Cam with Floodlight est, de son côté, associée à deux lampes à déclenchement automatique, pour éclairer la surface à surveiller en pleine nuit.

Un système de reconnaissance d’objet affiné

Google a revu son système d’intelligence artificielle et ses nouvelles Nest Cam sont capables de reconnaître quatre types d’objets (personnes, animaux, véhicules et livraisons) ainsi que leurs sous-types. Les zones à surveiller peuvent être finement réglées pour éviter que les lampes de la Floodlight ne s’allument à chaque passage d’animal sur le trottoir par exemple. Pour parfaire son intelligence artificielle, Google indique avoir analysé plus de 40 millions d’images, dont 25 millions réalisées en images de synthèse en partenariat avec le moteur graphique Unity. Les quatre nouveaux modèles sont en outre capables de filmer en HDR pour permettre de reconnaître aussi bien les zones lumineuses que celles peu éclairées.

La caméra Nest Cam Indoor // Source : Google La caméra Nest Cam avec floodlight // Source : Google

Comme sur les modèles précédents, les nouvelles caméras Nest peuvent être contrôlées à l’aide de l’application Google Home sur un smartphone ou depuis un écran connecté Google. C’est là que les utilisateurs vont pouvoir contrôler le niveau de la batterie sur les deux modèles extérieurs, mais également qu’ils pourront retrouver les précédents événements ou surveiller en direct en consultant le flux vidéo. De plus, Google indique que ses quatre caméras peuvent enregistrer jusqu’à une heure d’événement en local — ce qui correspond en moyenne à une semaine — en cas de coupure de l’accès Internet.

Prix et disponibilités des produits

Les nouvelles caméras Nest Doorbell et Nest Cam Battery seront proposées à compter du 24 août prochain, toutes deux au prix de 199,99 euros.

De leur côté, la Nest Cam with Floodlight et la Nest Cam Indoor arriveront « bientôt » sans plus de précision pour l’instant. La première sera commercialisée au prix de 299,99 euros tandis que la seconde sera affichée à 99,99 euros.