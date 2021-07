La sonnette Nest Hello passe encore plus facilement sous silence

Avec la prise en charge renforcée dans Google Home, la sonnette Nest Hello s'enrichit de nouvelles fonctions sans quitter l'application. Vous allez ainsi d'un clic ne pas être dérangé si vous le souhaitez ou répondre plus rapidement.

Avant de laisser ses produits Nest pouvoir partir à la concurrence (HomeKit et Siri, Amazon Alexa, etc.) avec l’intronisation du protocole universel Matter, Google renforce ses acquis avec son application Google Home.

Si vous aviez un produit Nest — devenu Google Nest — , vous deviez passer par l’application éponyme. Ce qui était loin d’être pratique pour la complémentarité avec les autres produits connectés de la maison.

Depuis le mois dernier et la suppression de l’application Google Wifi/Nest Wifi, beaucoup de services passent désormais par l’app Google Home qui peut contrôler de plus en plus d’appareils, des ampoules aux aspirateurs en passant par les caméras et les serrures. Et la gamme Nest n’y échappe pas, trouvant même là des atouts supplémentaires.

Sous silence ou rapidement là en un clic

Comme l’a repéré le site 9to5Google, Google Home améliore l’expérience de la sonnette Nest Hello avec des fonctions supplémentaires. Sur l’app, vous pouvez désormais bénéficier d’une meilleure vue de la caméra et le bouton bleu du micro est replacé plus au centre. Cela permettra d’allumer et éteindre la caméra plus facilement, et ainsi de répondre vite si quelqu’un se présente.

Une nouvelle option « More » (Plus en français) apparaît également avec plusieurs actions possibles. Jusqu’à présent, Google Home permettait de répondre rapidement au visiteur et c’était bien tout (sans passer par l’app Nest dédié). Désormais, la sonnette propose un mode silence (Quiet Time). Vous ne serez alors pas dérangé par les visiteurs et cela éteindra le carillon intérieur. Mais les personnes extérieures entendront toujours la sonnette de leur côté. Vous pouvez définir la durée de pause sonore que vous souhaitez (jusqu’à une heure).

Depuis l’app, vous pouvez également indiquer une « réponse rapide » (« Laissez ça là », « Nous sommes bientôt de retour » ou juste demander à ne pas être dérangé par la sonnette). Il est cependant possible de déclencher un appel d’urgence depuis la vidéo de la caméra.

Ces nouveaux ajouts tendent à rendre l’ancienne app Nest de moins en moins utile. Google veut centraliser un maximum d’objets au sein de son app maison connectée et les faire fonctionner de concert. Et cela pourrait bien concerner aussi une future déclinaison de la Nest Hello qui se murmure depuis de longs mois.