Ring Video Doorbell Pro 2 : la détection de mouvement 3D donne du contexte à la surveillance

Voici la nouvelle Ring Video Doorbell Pro 2 qui profite d'un nouveau capteur et d'une nouvelle optique.

Après la Ring Video Doorbell 3 Plus, vendue à moins de 200 euros, voici la Video Doorbell Pro 2. Elle arbore le même design que la Pro originale, mais la Pro 2 bénéficie d’un capteur avec une définition de 1536 x 1536 pixels et d’une nouvelle optique ultra-large, ce qui offre un angle de vue optimisé pour que vous puissiez voir vos invités de la tête aux pieds ou vérifier si des colis ont été laissés sur votre porche.

Un système de détection 3D

Grâce au champ de vision étendu et la possibilité d’enregistrer des vidéos en HD 1536p, vous n’allez rien manquer… mais il faut que la caméra s’allume au bout moment. En effet, cette sonnette est également une caméra de sécurité. Ring, filiale d’Amazon, a intégré un détecteur de mouvements 3D pour mieux détecter les mouvements, et éviter les fausses alertes, ainsi qu’une vue aérienne qui utilise le nouvel objectif de la caméra.

Avec l’assistant Alexa, vous pouvez même lui demander de questionner ceux qui vous rendent visite : c’est Alexa qui demande le but d’une visite, l’assistant peut également prendre des messages vocaux et donner des instructions à des livreurs. Il y a six réponses qui peuvent être réglées… « Nous ne pouvons pas vous répondre, mais vous pouvez laisser le colis devant la porte. Merci ».

Toutes les fonctions déjà existantes sont là, y compris la vidéo en direct, le son audio bidirectionnel ou la notification à distance sur votre smartphone. La sonnette Ring Video Doorbell Pro 2 est vendue à 250 euros sur Amazon France.