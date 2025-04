La sonnette connectée Ring et son carillon sont réunis dans un pack à -46 % sur Amazon

Avec ce pack en promo à 99,99 euros au lieu de 189,99 euros sur Amazon, vous avez une sonnette vidéo connectée Ring sur batterie accompagnée d’un carillon connecté pour entendre et voir vos visiteurs.

La sonnette vidéo Ring Video Doorbell 4 // Source : Ring

Avec la Ring Battery Video Doorbell Plus, vous pouvez savoir qui sonne chez vous, le voir sur votre smartphone et même lui parler via ladite sonnette. Ce qu’il y a de bien, c’est que ça fonctionne même si vous êtes absent. Quant au carillon, il permet d’entendre la sonnette même si vous êtes hors de portée. Tout ce beau monde est en pack avec une réduction totale de 85,99 euros.

Les points forts de la Ring Battery Video Doorbell Plus

La vidéo HD en 1536p offre des images exploitables

La batterie rechargeable évite est bien pratique

L’audio bidirectionnel est pratique pour parler avec vos visiteurs

Normalement, les produits de ce pack devraient coûter 185,98 euros. Mais en ce moment, la sonnette connectée et le carillon sont disponibles pour 99,99 euros sur Amazon.

Une sonnette pour ne plus rater vos visiteurs

La Ring Battery Video Doorbell Plus est une sonnette connectée qui fonctionne sur batterie. Il suffit de fixer la fixer près de votre porte d’entrée et de la relier à votre WiFi pour qu’elle soit fonctionnelle. Ainsi, lorsqu’un visiteur se présente et sonne, vous recevez comme un appel sur votre smartphone. Quand vous décrochez, vous êtes mis en relation directe avec les flux audio et vidéo de la sonnette.

Comme ça, vous voyez qui est devant la porte et pouvez l’avertir de votre arrivée imminente ou de votre absence, ce qui peut être très pratique, notamment s’il s’agit d’un livreur. Comme ça, vous laissez vos instructions ou pouvez échanger tranquillement. Il y a même un abonnement payant, Ring Connect, qui vous envoie une notification s’il détecte un colis posé sur le pas de votre porte.

La compatibilité Alexa permet de l’intégrer à votre maison connectée

Cette sonnette connectée Ring Battery Video Doorbell Plus est compatible avec l’écosystème Alexa. Comme ça, vous pouvez incorporer le tout dans votre maison connectée et la paramétrer avec vos autres appareils. En plus dans ce pack, il y a un Chime, un carillon relié à la sonnette. Vous le placez dans votre domicile et pouvez ainsi entendre sonner ou qu’un mouvement est détecté même quand vous n’êtes pas à côté.

La caméra fonctionne de jour comme de nuit, avec une vision nocturne couleur. Son champ de vision, aussi bien horizontal que vertical, est de 150°. Lorsque vous utilisez l’audio bidirectionnel, il y a une suppression des bruits de fond pour se focaliser uniquement sur la voix. Dommage qu’elle ne prenne pas de photo si jamais vous ne décrochez pas, ou qu’il faille souscrire un abonnement Ring Protect Plus pour enregistrer les vidéos sur 180 jours.

Vous pouvez en apprendre plus en lisant notre test de la Ring Battery Doorbell Plus.

Il y a aussi notre guide des meilleures sonnettes connectées pour équiper votre domicile avec du matériel de qualité.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.