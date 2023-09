Test de la Ring Battery Doorbell Plus : une surveillance des colis facilités

Leader des sonnettes connectées, la marque Ring revient à la charge avec un nouveau modèle sur batterie, qui innove en proposant un angle de vue plus important. Celui-ci permet non seulement de voir les gens de la tête aux pieds, mais surtout d'observer les colis déposés sur votre porche.

Ring est une des marques pionnières dans le domaine des sonnettes connectées depuis sa création en 2013. Elle produit aujourd’hui des caméras, des systèmes de sécurités et bien entendu des sonnettes connectées. Ring a sorti de nombreux modèles sans fil et fonctionnant sur batterie, dont les quatre générations de Video Doorbell. Toutes proposaient jusqu’à maintenant un format paysage, ne permettant pas de voir devant son porche et les colis potentiellement déposés.

Avec la nouvelle Battery Doorbell Plus, Ring propose une évolution de la Video Doorbell 3, avec notamment un nouveau format vidéo, permettant une vision de la tête aux pieds et une qualité HD+.

Un design personnalisable, mais peu élégant

Les designers de Ring n’ont pas innové avec la nouvelle Battery Doorbell Plus, puisqu’elle reprend quasi à l’identique celui des autres Video Doorbell, à savoir un format rectangulaire et vertical, mesurant 12,8 cm x 6,2 cm x 2,8 cm. Elle est relativement épaisse et n’a pas une apparence particulièrement raffinée.

La partie supérieure, qui compose environ le tiers de la face avant, est couverte d’un plastique noir brillant, avec une fente sous laquelle on distingue l’objectif et le capteur infrarouge. Le reste de la façade est une coque interchangeable, qui cache la batterie rechargeable amovible. Elle est livrée par défaut en nickel satiné, mais un code promotionnel qui vous est envoyé par e-mail à l’activation vous permet d’en commander gratuitement une autre de la couleur de votre choix.

La façade est exactement la même que les autres Video Doorbell, les rendant compatibles entre elles. De même, la batterie est identique à celle utilisée dans de nombreuses sonnettes et caméras Ring, ce qui permet de les interchanger en cas de besoin.

En plus de la sonnette et de la batterie, la boite contient un support d’angle, le kit de visserie, des fils pour éventuellement la brancher électriquement, et un câble microUSB pour la recharge. Ring n’a toujours pas pris la peine de passer au standard USB-C, notamment car elle prône l’interopérabilité des batteries entre ses appareils, bien qu’il ne semble pas sorcier de remplacer le connecteur de charge des batteries sans en changer leur format.

Une installation simple et efficace

L’installation de la Ring Battery Doorbell Plus est simple et rapide. Il suffit de scanner le QR code situé à l’arrière de la sonnette pour commencer le processus. Celui-ci est guidé, puisque l’application se charge de vous indiquer comment et où percer, avant d’installer la sonnette. Selon le type de surface sur laquelle vous souhaitez installer la Battery Doorbell Plus, l’application Ring vous indique quelles vis utiliser et comment percer.

Une fois cette étape accomplie, la sonnette se fixe au mur en utilisant quatre vis. Il suffit alors de clipser la batterie dans l’emplacement prévu à cet effet et d’installer la façade. Celle-ci cache non seulement la batterie, mais également les quatre vis de fixation. Elle est maintenue par une vis spécifique, évitant ainsi qu’une personne mal intentionnée ne puisse facilement retirer le cache pour démonter vos sonnettes.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Au-delà de l’installation matérielle de la sonnette, l’application Ring vous invite à configurer certains paramètres, comme l’appairage à votre réseau Wi-Fi, la définition des zones de détection, etc.

Une application complète, mais des fonctionnalités payantes

L’application Ring permet de contrôler l’intégralité des produits de la marque, à savoir vos caméras, sonnettes et systèmes de sécurité. En toute logique, les différents appareils sont conçus pour fonctionner ensemble. Il est ainsi possible de définir des règles, pour qu’une caméra se mette à filmer ou allume ses LED intégrées lorsque votre sonnette est activée ou détecte une personne. De même, elle peut s’appuyer sur les modes de votre système de sécurité pour activer la détection de mouvement sur votre porche lorsque votre alarme est armée.

Par ailleurs, de nombreux paramètres ayant trait à la Battery Doorbell Plus peuvent être personnalisés, en définissant des règles de détection de mouvement, pour n’être prévenu qu’en cas de personne détectée. De même, il est possible de restreindre les zones de détection, pour ignorer les mouvements dans le ciel ou dans la rue. Vous pouvez également créer des zones à ne pas filmer, pour respecter la vie privée de vos voisins par exemple. Enfin, la sensibilité peut être ajustée selon vos besoins pour minimiser les notifications intempestives.

Bien entendu, la principale utilité de ces notifications intelligentes est d’être alerté lorsqu’un colis est déposé devant votre porte, que le livreur sonne ou non. La sonnette peut en outre enregistrer l’évènement de manière automatique, afin de pouvoir garder une trace de la livraison en cas de problème.

Le principal problème avec ces fonctions est que la majorité d’entre elles requièrent un abonnement Ring Protect, coutant environ 3,5 euros par mois. L’enregistrement sur le cloud, la détection intelligente de personne et de colis et les notifications riches affichant un aperçu ne sont pas disponibles sans abonnement. À titre de comparaison, la Nest Doorbell (Battery) offre la plupart de ces fonctionnalités sans nécessité d’abonnement payant. Il faudra bien prendre en compte ces critères, puisque la sonnette inclut automatiquement un essai Ring Protect d’un mois, vous proposant donc ces fonctionnalités gratuitement pendant 30 jours, avant qu’il ne faille payer pour continuer d’en profiter.

Si quelqu’un sonne à la porte, l’application Ring simule un appel, s’assurant que votre téléphone vibre de manière persistante et que vous ne manquiez pas la venue d’un visiteur. Si vous veniez à ne pas pouvoir répondre, il est possible de définir des réponses automatiques qui se déclenchent au bout de quelques secondes. Malheureusement, celles-ci ne sont disponibles qu’en anglais et ne peuvent se déclencher qu’après un maximum de 20 secondes. Bien qu’il ne soit pas possible de les préenregistrer, vous pouvez tout de même décrocher et sélectionner parmi une des réponses existantes durant la conversation.

Il est important de mentionner que malgré le fait que la Battery Doorbell Plus soit la dernière née de la gamme Ring, il s’agit d’une évolution de la Video Doorbell 3. Cela signifie que certaines évolutions de la Video Doorbell 4 ne sont pas proposées, comme le pre-roll ou le bird’s eye view, qui permettent respectivement d’enregistrer les quelques secondes précédant la venue d’une personne avant qu’elle ne sonne et d’afficher ses pas sur une carte satellite.

Enfin, étant un produit d’une marque d’Amazon, la Battery Doorbell Plus fonctionne nativement avec Alexa. Elle ne propose en revanche aucune intégration avec Google Assistant, ce qui risque d’orienter votre choix si vous disposez déjà d’un écosystème connecté.

Une bonne qualité d’image

La Ring Battery Doorbell Plus offre une qualité vidéo HD+, le HDR et la vision de nuit en couleur. De manière générale, la qualité de l’image est bonne et permet de distinguer clairement les personnes et même de voir ce qu’il se passe en arrière-plan. Le champ de vision de 150º permet de distinguer les visiteurs de la tête aux pieds et également les colis laissés devant votre porche, contrairement aux précédentes générations de Video Doorbell.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

En revanche, ce format n’est pas naturel et l’image ressemble à ce que vous pourriez voir en regardant à travers un judas, notamment à cause des bordures noires sur les côtés. Par ailleurs, les personnes paraissent plus petites qu’elles ne sont, mais c’est probablement le prix à payer pour une vision complète de la tête aux pieds.

Pour ce qui est de la vision nocturne, elle est très claire, comme à l’habitude de Ring. Les visages se distinguent sans problème et le rayon infrarouge est bien ajusté. La Video Doorbell Plus propose en outre un mode nuit couleur, qui permet de colorer artificiellement certaines parties de l’image. Elle ne s’en sort pas si bien, avec de nombreuses parties laissées en nuances de gris, et cette fonctionnalité est plus anecdotique que réellement utile.

Une excellente autonomie

Terminons par l’autonomie de la Battery Doorbell Plus, qui dure environ un mois en n’activant pas la détection de mouvements. C’est amplement suffisant, sachant qu’il est également possible de personnaliser les paramètres de détection et la durée d’enregistrement vidéo selon vos besoins, ce qui a un impact sur l’utilisation de la batterie selon si la caméra s’active plus souvent.

Pour ce qui est de la recharge, il faut retirer la façade, sortir la batterie, la recharger en utilisant le câble microUSB, puis la replacer, sauf si vous en avez une autre. Il est également possible de brancher électriquement la Battery Doorbell Plus si vous avez déjà les câbles sur place, ce qui évite d’avoir à la recharger.

Prix et disponibilité de la Ring Battery Doorbell Plus

La Ring Battery Doorbell Plus est disponible au prix de 180 euros. Ce tarif inclut un mois d’essai Ring Protect, ainsi qu’un code pour commander gratuitement une façade de la couleur de votre choix.