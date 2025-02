Ring Door View : cette sonnette connectée qui remplace votre judas est moins chère sur Amazon

Avec la Ring Door View Cam, Amazon propose une sonnette sans fil qui vient remplacer votre judas existant, et ainsi voir et d’entendre vos visiteurs, et de leur parler, oĂą que vous soyez. IntĂ©ressĂ©s ? Sachez qu’en ce moment, elle est en promotion Ă 99 euros au lieu de 129 euros de base.Â

Les sonnettes connectĂ©es sont de plus en plus rĂ©pandues. Elles permettent de savoir qui se prĂ©sente Ă votre porte, mĂŞme si vous n’êtes pas Ă votre domicile. Et si vous habitez dans une rĂ©sidence, Amazon a conçu un appareil très pratique : la Ring Door View Cam est une sonnette qui vient remplacer votre judas. Vous recevrez des notifications en temps rĂ©el sur votre smartphone dès lors qu’un visiteur sonne Ă votre porte. Simple Ă installer, elle est aussi plus intĂ©ressante avec cette remise de 23 %.

La Ring Door View Cam, c’est quoi ?

Remplace votre judas par un système de sécurité connectée

Filme en 1080p avec système audio bidirectionnel

Notifications en temps rĂ©el lorsqu’un mouvement est dĂ©tectĂ©

Vendue au prix de 129,99 euros, la sonnette connectĂ©e Ring Door View Cam est aujourd’hui remisĂ©e Ă 99,99 euros sur le site d’Amazon. Il existe une autre version pour les portes entre 54 et 75 mm d’Ă©paisseur.

Une sonnette pour toujours savoir qui frappe Ă votre porte

La Ring Door View Cam est une autre sonnette connectĂ©e qui s’ajoute dans le catalogue d’Amazon. Celle-ci se dĂ©marque des autres, car elle va avant tout servir aux personnes qui habitent en rĂ©sidence, avec une porte Ă©quipĂ©e d’un judas. Elle va venir remplacer ce dernier pour vous faire profiter de tous les avantages d’une sonnette vidĂ©o.

Comment ? Il vous suffit de dĂ©visser et de retirer simplement votre judas existant avec l’outil inclus. Par la suite, il faut placer la camĂ©ra Ă l’extĂ©rieur et la connecter Ă la partie arrière Ă l’intĂ©rieur (cf. image). Aucun branchement ni perçage n’est requis. Ă€ noter, qu’il est compatible avec les judas de taille standard (12 Ă 14 mm de diamètre) et les portes de 34 Ă 55 mm d’Ă©paisseur, mais aussi 54 mm Ă 75 mm.Â

Simple Ă installer

Des fonctionnalités poussées

Sonnette oblige, elle est Ă©quipĂ©e d’une camĂ©ra qui profite d’une dĂ©finition en 1080p, pour un rendu d’images propres. On retrouve mĂŞme un angle de vision de 155° Ă l’horizontale, qui va permettre d’afficher le plus de choses possible. Grâce Ă sa vision nocturne, la camĂ©ra peut enregistrer une fois la nuit tombĂ©e, mais on perd en qualitĂ©. Pour ne rien manquer, un capteur intĂ©grĂ© vous avertit lorsque quelqu’un frappe Ă votre porte.

En cas de livraison en votre absence, vous pouvez utiliser des rĂ©ponses rapides pour rĂ©pondre aux visiteurs avec un message prĂ©sĂ©lectionnĂ©. Vous allez pouvoir apercevoir ce qui se passe devant votre logement et interagir avec vos visiteurs. Avec l’application, il est aussi possible de configurer des zones spĂ©cifiques de dĂ©tections si vous considĂ©rez ces dernières comme un point plus sensible. Enfin, en cas de vol de votre judas vidĂ©o sans fil Ring, Amazon garantit un remplacement gratuit.

Si vous n’êtes pas convaincu par le modèle Ring Door View Cam d’Amazon, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleures sonnettes connectĂ©es afin de faire votre choix.



Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.