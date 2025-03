Sécurisante, cette sonnette connectée 2K livrée avec son carillon est à un prix bien bas sur Amazon

Pour voir en temps réel les personnes qui sonnent chez vous, rien de mieux qu’une sonnette connectée pour aider. Elle peut même jouer le rôle de caméra de sécurité. Celle de Tapo est à un prix vraiment intéressant sur Amazon : 99 euros au lieu de 129 euros de base.Â

Tapo D235 // Source : site officiel

Avec une sonnette connectée et sa caméra, vous allez pouvoir échanger avec vos visiteurs, voir qui se tient devant votre porte, ou encore d’être notifié dès qu’un mouvement est détecté près du logement. La Tapo D235 est par exemple un modèle délivrant de belles performances pour un prix contenu, qui est encore plus abordable aujourd’hui avec 23 % de réduction.

Ce qu’il faut retenir de la Tapo D235

Une sonnette discrète qui filme en 2K

Une vision nocturne en couleur avec le projecteur

Fonctionne à batterie ou câblée

Avec un prix conseillé à 129 euros, la sonnette connectée Tapo D235 s’affiche actuellement à un prix plus doux sur Amazon : 99,90 euros, soit le prix le plus bas jamais constaté sur le site américain.

Une sonnette qui ne posera pas de problème niveau installation

La sonnette connectée Tapo D235 peut être installée de deux manières différentes. Vous pouvez l’installer en mode sans fil, grâce à sa batterie rechargeable, ou alors la raccorder aux fils de votre sonnette existants, ce qui permet de ne pas avoir à la recharger. En optant pour la première solution, sa batterie de 10 000 mAh permet de faire tenir la sonnette durant 6 mois d’après le constructeur.Â

Elle s’installe sans crainte à l’extérieur grâce à sa certification IP66 qui lui permet de résister aux intempéries, notamment aux projections d’eau et de poussière. Et si vous avez des doutes sur son mode de fixation, la marque assure que si quelqu’un tente de la démonter, la sonnette détecte l’action et déclenche une alarme.

Autrement, le carillon est inclus avec la sonnette, ce qui n’est pas toujours le cas chez les concurrents qu’il le vende à part. Il s’agit d’un petit boîtier à mettre à l’intérieur, qui audible même dans les environnements bruyants.

Pour voir les visiteurs dans les moindres détails

Tapo n’a pas négligé les caractéristiques à commencer par la qualité d’image qui profite d’une définition en 2K afin d’assurer une image détaillée. Pour afficher le plus de choses possible, cette sonnette à la particularité d’avoir un champs de vision à 180° pour assurer une surveillance complète et plus large. On peut aussi profiter d’une vision nocturne en couleur, qui permet d’observer clairement ce qu’il se passe devant notre porte.

La Tapo D235 dispose également d’autres fonctionnalités rassurantes, comme la détection de mouvement grâce à l’IA. Personnes, colis, animaux et véhicule, la sonnette est capable de faire la différence pour éviter les fausses alertes ou les notifications « inutiles ». C’est l’application qui apporte une véritable plu-value. À travers elle, vous allez pouvoir configurer une zone spécifique à filmer qui vous semble importante. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone ou d’échanger avec vos visiteurs grâce à l’audio bidirectionnel. Pour finir, elle est compatible avec les assistants d’Amazon et de Google.

