Ring Video Doorbell 3 Plus : une sonnette connectée avec 50 € de réduction

La version améliorée de la Ring Video Doorbell 3 profite d’une belle réduction chez Amazon puisqu’elle tombe sous les 200 euros. Un prix raisonnable pour cette sonnette connectée capable d’enregistrer en pre-roll.

L’année dernière, à la même période, Ring dévoilait sa nouvelle gamme de sonnettes connectées, les Ring Video Doorbell 3 et 3 Plus. Concurrentes des produits Nest Hello et Arlo, ces sonnettes ont l’intelligence de proposer un prix plus accessible. Et si la Doorbell 3 est souvent en promotion, la Ring Video Doorbell 3 Plus a du mal à faire baisser son prix… Jusqu’à aujourd’hui puisqu’elle bénéficie de 50 euros de réduction.

En bref

Full HD et vision nocturne ;

Détecteur de mouvements et fonction Pre-Roll ;

Compatible Alexa et Google Assistant.

Au lieu de 229 euros habituellement, la sonnette connectée Ring Video Doorbell 3 Plus est aujourd’hui disponible à 179 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

La Ring Video Doorbell 3 Plus est discrète, un plus pour une sonnette censée surveiller les allées et venues, avec de petites dimensions de 12,65 x 6,17 x 2,21 cm. Qui plus est, son installation est simple puisqu’il suffit de la fixer au mur puis de la connecter à votre réseau Wi-Fi via l’application Ring. D’autant que Ring a amélioré la connectivité Wi-Fi de sa sonnette. Autrefois simple bande, la Doorbell 3 Plus embarque désormais le double bande (2,4 GHz et 5 GHz) ce qui améliore la compatibilité avec votre réseau domestique.

Cela permet à la sonnette de délivrer un flux vidéo en qualité Full HD à 30 images par seconde stable, même de nuit avec la vision nocturne. Sa batterie amovible lui permet de se désolidariser du réseau électrique de votre domicile, et peut tenir 6 à 9 mois avant de réclamer une nouvelle charge.

Autre amélioration par rapport à la génération précédente, son détecteur de mouvement peut désormais se concentrer sur des zones de détection prédéfinies. Surtout, la Doorbell 3 Plus embarque la fonction Pre-Roll qui permet d’enregistrer 4 secondes de vidéo avant la détection du mouvement. Il faudra passer par le cloud pour enregistrer vos photos et vidéos. Une période d’essai de 30 jours est disponible, puis l’abonnement au Cloud Ring Protect est facturé 3 euros par mois.

L’application Ring est disponible sur iOS et Android. Elle sert notamment d’interphone pour voir votre interlocuteur ou lui répondre via votre smartphone. Bien entendu, il est possible d’utiliser d’autres produits dotés d’un écran, comme un Echo Show 5 ou un Google Nest Hub. En effet, la sonnette Ring est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.

Pour aller plus loin

