Ring Video Doorbell 3 Plus officialisée : voyez ce qu’il se passe même avant l’alerte

Voici les nouvelles sonnettes connectées Ring Video Doorbell 3 et Doorbell 3 Plus. Les deux produits profitent de nouvelles fonctionnalités et d'une meilleure connectivité. Le modèle supérieur jouit même de la fonction Pre-Roll qui enregistre quatre secondes de vidéos avant la détection d'un mouvement.

La marque Ring dévoile deux nouvelles sonnettes vidéo : les Ring Video Doorbell 3 et Doorbell 3 Plus. Les deux produits se dotent d’une nouvelle fonctionnalité permettant de régler une « zone de détection proche ». L’entreprise explique en effet que ses appareils de sécurité peuvent détecter un mouvement dans un rayon de 1,5 à 4,5 mètres autour de la porte d’entrée.

Est également mise en avant la prise en charge d’un réseau Wi-Fi à deux bandes 2,4 et 5 GHz pour une meilleure connectivité avec les autres appareils de la maison. Sachez en outre que les produits sont compatibles avec l’assistant Amazon Alexa. Vous pouvez donc interagir vocalement en demandant « Alexa, montre-moi la porte d’entrée » par exemple.

Ring évoque aussi la possibilité d’établir des « Zones Privées ». Cette option offre la possibilité d’exclure volontairement certaines zones spécifiques du champ de vision de la caméra si vous voulez vous assurer de préserver la confidentialité de votre vie privée. En outre, des boutons physiques sur les deux déclinaisons de la sonnette permettent de désactiver l’enregistrement vidéo ou audio à votre guise.

Concernant la caméra en elle-même, pas de surprise. Les Ring Video Doorbell 3 et Doorbell 3 Plus peuvent filmer jusqu’en 1080p et sont toutes les deux dotées d’un mode de vision nocturne. Pour lister quelques caractéristiques, on soulignera des dimensions de 128 x 62 x 28 mm, un champ de vision de 160 degrés et une résistance à des températures allant de -20 à 48 °C et aux intempéries. La capacité de la batterie rechargeable, elle, n’a pas été communiquée.

Fonction Pre-Roll pour la Ring Video Doorbell 3 Plus

La marque met surtout en avant une particularité de la Ring Video Doorbell 3 Plus. Cette dernière est en effet la première sonnette vidéo sur batterie de l’entreprise à recevoir l’option Pre-Roll. Cela lui permet d’enregistrer quatre secondes de vidéo avant la détection d’un mouvement afin de savoir précisément ce qui a déclenché l’alerte.

Prix et disponibilité

Vous pourrez acheter la Ring Video Doorbell 3 au prix conseillé de 199 euros en France à partir du 28 avril 2020, notamment sur Amazon. Pour la Ring Video Doorbell 3 Plus, il faudra débourser 229 euros, mais la date de disponibilité n’a pas encore été communiquée.