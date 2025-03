Test de la RingConn Gen 2 : une bague connectée discrète, précise et plutôt accessible

Marque emblématique des bagues connectées, RingConn propose, avec sa Gen 2, un anneau de santé plutôt compact avec une excellente autonomie. Voici son test complet.

La RingConn Gen 2 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Outre Oura, Ultrahuman, Amazfit et dĂ©sormais Samsung, RingConn s’est rapidement positionnĂ© sur le marchĂ© des bagues connectĂ©es, d’abord avec un premier modèle lancĂ© en juin 2024. Rapidement, la marque chinoise a dĂ©cidĂ© d’aller plus loin avec une seconde gĂ©nĂ©ration, plus lĂ©gère et compacte, la RingConn Gen 2. Voici son test complet.

Caractéristiques de la RingConn Gen 2

RingConn Gen 2 Largeur 6,8 mm Épaisseur 2 mm Poids 2 à 3 grammes Matériaux Alliage de titane Étanchéité IP68 Mesure fréquence cardiaque Oui Mesure VFC Oui Mesure SpO2 Oui Moteur haptique Non Surface tactile Non NFC Non Stockage NC Capacité de la batterie 22 mAh Autonomie annoncée De 10 à 12 jours

La bague de ce test a été prêtée par le constructeur.

Une bague discrète et plutôt compacte

La RingConn Gen 2 ne fait pas dans l’originalitĂ© et propose un design relativement classique de prime abord pour une bague connectĂ©e. Ici, on a affaire Ă une bague Ă la forme lĂ©gèrement concave, mais moins marquĂ©e que sur la Galaxy Ring de Samsung.

La RingConn Gen 2 est lĂ©gèrement concave // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

La bague est par ailleurs exempte de tout marquage. Contrairement aux modèles de Samsung ou d’Amazfit, aucun indicateur n’est placĂ© sur l’extĂ©rieur de l’anneau pour savoir s’il est bien positionnĂ© pour mesurer au mieux la frĂ©quence cardiaque. NĂ©anmoins, les lignes intĂ©rieures de la RingConn Gen 2 en font presque une montre carrĂ©e et elle n’a pas tendance Ă bouger et Ă tourner sur elle-mĂŞme grâce Ă cette forme ergonomique.

La RingConn Gen 2 n’est pas complètement ronde // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Pour connaĂ®tre la taille idĂ©ale de l’anneau, RingConn propose par ailleurs un sizing kit, avec neuf tailles proposĂ©es dans des modèles factices en plastique. Gratuit, ce baguier va vous permettre d’essayer les diffĂ©rents formats, du 6 au 14, avant d’opter pour l’achat de la bague qui vous sied le mieux. Bon point, le baguier intègre aussi trois Ă©chantillons mĂ©talliques pour dĂ©couvrir la teinte exacte du revĂŞtement extĂ©rieur de la bague — argentĂ© brillant, dorĂ© brillant ou noir mat. Dans mon cas, j’ai eu l’occasion de tester la RingCon Gen 2 en version argentĂ©e brillante et en taille 10. La marque conseille par ailleurs de porter la bague Ă l’index, pour une meilleure prĂ©cision des donnĂ©es, ou, Ă dĂ©faut, sur le majeur ou l’auriculaire.

La RingConn Gen 2 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Du cĂ´tĂ© du format de la bague en elle-mĂŞme, la RingCon Gen 2 s’avère relativement discrète au doigt. Outre l’absence de marquage distinctif, elle propose une Ă©paisseur de 2 mm et une largeur de 6,8 mm pour un poids de 2 Ă 3 grammes selon la version. Ă€ titre de comparaison, voici les formats de ses principales concurrentes :

Épaisseur Largeur RingConn Gen 2 2 mm 6,8 mm RingConn Gen 1 2,66 mm 7,8 mm Samsung Galaxy Ring 2,6 mm 7 mm Ultrahuman Ring Air 2,45 mm 8,1 mm Oura Ring 4 2,88 mm 7,9 mm Circular Ring Slim 2,2 mm 8,8 mm Amazfit Helio Ring 2,6 mm 8 mm

Concrètement, on a bel et bien affaire Ă la bague la moins large du marchĂ©, avec seulement 6,8 mm de largeur, Ă 0,2 mm de moins que la Galaxy Ring. En termes d’Ă©paisseur, la bague de RingConn est bel et bien la plus fine, Ă 2 mm, devant la Circular Ring Slim et ses 2,2 mm.

Ă€ l’usage, ce gabarit un peu plus fin se ressent Ă la longue. On est moins gĂŞnĂ© au quotidien par l’Ă©paisseur de la bague qui finit par se faire oublier au doigt, mĂŞme en serrant le poing.

La RingConn Gen 2 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Par ailleurs, comme la grande majoritĂ© des modèles sur le marchĂ©, la RingConn Gen 2 est conçu avec de la rĂ©sine epoxy Ă l’intĂ©rieur — oĂą son logĂ©s les diffĂ©rents capteurs — et un alliage de titane Ă l’extĂ©rieur. La bague pourra ĂŞtre portĂ©e pour de la natation ou de la plongĂ©e jusqu’Ă 100 mètres, mais ne sera en revanche pas adaptĂ©e aux sports nĂ©cessitant de porter des objets en raison des risques de rayure.

Le design du boîtier de charge

Ă€ l’instar de la première bague connectĂ©e de la marque, ou de la Galaxy Ring, la RingConn est munie de son boĂ®tier de charge. Il s’agit d’un boĂ®tier qui va permettre de recharger la bague connectĂ©e Ă la volĂ©e grâce Ă sa batterie intĂ©grĂ©e.

Le boĂ®tier de la RingConn Gen 2 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

DotĂ© d’un patin en silicone, le boĂ®tier s’avère plutĂ´t stable sur une surface plane et n’aura pas tendance Ă glisser. Il est par ailleurs conçu en aluminium pour assurer une bonne soliditĂ© tout en restant lĂ©ger. Comptez 78 grammes sur la balance. Seul bĂ©mol, son gabarit de 6,5 x 2,4 x 6,5 mm ne le rend pas particulièrement compact. Il pourra tenir dans un sac Ă main ou une poche de veste, mais plus difficilement dans une poche de pantalon.

La RingConn Gen 2 en charge // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Reste qu’on apprĂ©cie la possibilitĂ© de recharger la RingConn Gen 2 Ă la volĂ©e, sans avoir besoin d’ĂŞtre nĂ©cessairement proche d’une prise de courant et Ă devoir patienter durant la recharge.

Une application simple, mais une IA assez basique

Comme la plupart des bagues connectĂ©es du marchĂ©, la RingConn Gen 2 est un simple capteur, sans possibilitĂ© d’interactions avec elle. Ici, la marque chinoise n’a intĂ©grĂ© ni moteur haptique, ni surface tactile, ni bouton et, bien Ă©videmment, aucun affichage.

Concrètement, l’utilisation de la bague consiste donc Ă la porter au quotidien, de jour comme de nuit, puis Ă consulter les donnĂ©es rĂ©coltĂ©es et les diffĂ©rents scores de santĂ© prĂ©sents au sein de l’application RingConn sur smartphone.

L’application RingConn sur smartphone

L’application RingConn est disponible aussi bien sur iPhone que sur les smartphones Android. Il sera donc possible de porter la RingConn Gen 2 quel que soit le smartphone utilisĂ©.

L’application RingConn s’inspire de ce que proposent la plupart des constructeurs de bagues ou de montres connectĂ©es, avec un accent mis sur les donnĂ©es de santĂ©. On va avoir accès principalement Ă cinq onglets :

Aperçu : les scores et données de santé

Plan : un programme de santé ou de sommeil généré par IA

AI : des conseils générés par IA en fonction des données de santé

Tendances : les données moyennes sur les sept derniers jours

Moi : les paramètres de l’application

L’application RingConn // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Comme de plus en plus de marques liĂ©es aux montres et bagues connectĂ©es, RingConn mise donc beaucoup sur l’IA gĂ©nĂ©rative afin de fournir des conseils pratiques aux utilisateurs en tenant compte de leurs donnĂ©es de sommeil, d’activitĂ© ou de santĂ©. En l’occurrence, le module de discussion par IA — encore proposĂ© en bĂŞta — est cependant plutĂ´t simpliste. Contrairement Ă ce que peuvent proposer de vĂ©ritables chatbots avec IA gĂ©nĂ©rative, comme Gemini, ChatGPT ou Perplexity, il n’est pas possible de discuter avec celle de RingConn. Ici, seuls des questions sont suggĂ©rĂ©es dans l’application comme « comment ai-je dormi ? », « Ă quel point suis-je actif ? » ou « mon niveau de stress ».

L’assistant IA de l’application RingConn // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Le programme de santĂ© par IA va quant Ă lui vous proposer des objectifs en fonction de vos habitude de sommeil, d’activitĂ© ou de stress pour amĂ©liorer votre forme. Des scores seront alors proposĂ©s pour vous inciter Ă continuer sur la bonne voie. Un moyen ludique d’amĂ©liorer sa santĂ© globale, mĂŞme si l’utilisation de l’IA en la matière n’est pas particulièrement Ă©vidente.

La gestion de la RingConn Gen 2 dans l’application // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Enfin, notons que l’application ne va pas permettre de modifier les rĂ©glages de la RingConn Gen 2, qu’il s’agisse de la frĂ©quence des mesures de frĂ©quence cardiaque ou de SpO2. On ne pourra que faire clignoter la bague Ă distance pour la retrouver, la passer en mode avion ou activer la dĂ©tection de l’apnĂ©e du sommeil — qui dĂ©pend de l’application, et pas de la frĂ©quence des mesures de la bague.

Des nombreux scores de santé et de bien-être

Bague connectĂ©e oblige, la Ringconn Gen 2 est avant tout un anneau dĂ©diĂ© aux donnĂ©es de santĂ©. On va donc y retrouver des capteurs plutĂ´t traditionnels permettant d’effectuer certaines mesures et d’en dĂ©duire certaines donnĂ©es.

Ainsi, la bague intègre un capteur de frĂ©quence cardiaque, un capteur d’oxygène sanguin, un capteur de tempĂ©rature cutanĂ©e et un capteur de mouvements.

Le suivi du sommeil et du stress

En analysant les mouvements, la frĂ©quence cardiaque, le taux d’oxygène et la tempĂ©rature de la peau, l’anneau peut ainsi Ă©valuer la durĂ©e et la qualitĂ© du sommeil. Ringconn annonce ainsi un suivi du sommeil prĂ©cis Ă plus de 99 %.

Le suivi de sommeil de la RingConn Gen 2 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Chaque jour, l’application va vous donner certaines informations comme la frĂ©quence cardiaque durant le sommeil, la plage de tempĂ©rature de la peau, le temps de sommeil ou le ratio de temps de sommeil. La variabilitĂ© de la frĂ©quence cardiaque (VFC) — qui permet d’Ă©valuer le niveau de stress et de rĂ©cupĂ©ration durant la nuit — est Ă©galement mesurĂ©e par la Ringconn Gen 2.

Un graphique va aussi permettre de visualiser les diffĂ©rentes phases de sommeil (profond, lĂ©ger, paradoxal ou REM et Ă©veil). Dans l’ensemble, les rĂ©sultats proposĂ©s par la bague ont Ă©tĂ© plutĂ´t convaincants, avec une bonne estimation de mes horaires de sommeil — et non pas seulement de coucher — et d’Ă©veil.

La RingConn Gen 2 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

L’application Ringconn peut Ă©galement vous permettre d’Ă©valuer vos tendance Ă l’apnĂ©e du sommeil. Au cours de plusieurs nuit, elle va alors Ă©valuer diffĂ©rents critères basĂ©s sur le taux d’oxygène sanguin pour indiquer si vous souffrez de difficultĂ©s respiratoires durant la nuit. Une estimation que Ringconn indique comme fiable Ă 90,7 % avec une marge d’erreur pour la mesure de la SpO2 de 1,9 % et de la frĂ©quence respiratoire infĂ©rieure Ă 1 RPM.

Le suivi de relaxation de la RingConn Gen 2 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Enfin, pour le stress, c’est la mesure de la VFC durant la journĂ©e qui va ĂŞtre prise en compte. Rappelons que ce facteur sert Ă repĂ©rer non seulement le stress psychologique, mais Ă©galement physique, notamment en cas d’entraĂ®nements sportifs intenses.

Les scores de RingConn

L’application RingConn va analyser vos donnĂ©es de santĂ© pour Ă©tablir quatre quatre scores principaux, de 0 Ă 100 :

Sommeil (frĂ©quence cardiaque de sommeil, tempĂ©rature de la peau, temps de sommeil, ratio de temps de sommeil, Ă©cart par rapport Ă l’objectif de sommeil, ratio de temps d’Ă©veil, VFC sommeil)

État de relaxation (rapport entre état normal et de détente, ratio de stress élevé, niveau de stress moyen sur la journée, niveau de stress minimal, niveau de stress maximal)

État des signes vitaux (fréquence cardiaque, VFC)

ActivitĂ© (durĂ©e station debout, objectif calorifique d’activitĂ©, objectif de pas, ratio d’inactivitĂ© sur la journĂ©e, minutes d’activitĂ© d’intensitĂ© modĂ©rĂ©e et forte)

Les scores de l’application RingConn // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Ă€ partir de ces quatre scores, l’application propose ensuite un score d’Ă©quilibre de bien-ĂŞtre global, lĂ aussi notĂ© de 0 Ă 100, que l’on peut visualiser sous forme de trèfle avec les quatre sous-notes. Un moyen simple de savoir comment amĂ©liorer son bien-ĂŞtre et quels critères viser.

Un suivi d’activitĂ© plutĂ´t correct

La RingCon Gen 2 propose en outre un suivi de l’activitĂ©, mais celui-ci s’avère particulièrement sommaire. Comme on l’a vu, l’application va permettre de suivre quelques Ă©lĂ©ments, comme le temps passĂ© debout, le nombre de pas, les minutes d’activitĂ© ou la frĂ©quence cardiaque. Elle va aussi permettre de suivre des entraĂ®nements, avec suivi continu de la frĂ©quence cardiaque. NĂ©anmoins, seuls quatre entraĂ®nements sont proposĂ©s : course en extĂ©rieur, course en intĂ©rieur, cyclisme en extĂ©rieur et marche en extĂ©rieur.

Le suivi d’activitĂ© de la RingConn Gen 2 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Par ailleurs, les donnĂ©es rĂ©coltĂ©es par la bague ne peuvent pas ĂŞtre partagĂ©es vers des services d’entraĂ®nement tiers comme Nike Run Club, Strava ou Komoot. Dommage, la synchronisation vers Strava est pourtant proposĂ©e chez Oura, Samsung ou Ultrahuman.

Le suivi d’activitĂ© et du nombre de pas

RingConn annonce que sa bague connectée propose un suivi du nombre de pas dans la journée précis à plus de 95 %.

Afin d’Ă©valuer cette affirmation, j’ai comparĂ© le nombre de pas mesurĂ© par la bague Ă celui mesurĂ© par une montre de sport de rĂ©fĂ©rence, la Garmin Fenix 8, sur plusieurs jours. De quoi permettre d’avoir une idĂ©e global de la fiabilitĂ© des mesures de la bague.

La RingConn Gen 2 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Tout du long, j’ai portĂ© les deux appareils en continu, Ă l’exception de certains moments, notamment quand je faisais la vaisselle, oĂą j’ai retirĂ© la bague, ou quand je rechargeais la montre. Notons par ailleurs que la Fenix 8 n’est pas infaillible et qu’elle peut avoir tendance Ă compter des pas lors d’un simple brossage de dents ou lorsqu’on remue le contenu d’une casserole, mĂŞme si c’est finalement assez nĂ©gligeable sur l’ensemble d’une journĂ©e.

Garmin Fenix 8 RingConn Gen 2 Écart Jour 1 (20/02) 22 918 pas 22 061 pas -3,74 % Jour 2 5 517 pas 5 786 pas +4,88 % Jour 3 33 845 pas 29 646 pas -12,41 % Jour 4 4 497 pas 3 777 pas -16,01 % Jour 5 18 487 pas 17 743 pas -4,02 % Jour 6 14 781 pas 13 195 pas -10,73 % Total 100 045 pas 92 208 pas -7,83 %

Dans l’ensemble, la bague de RingConn propose un Ă©cart de près de 8 % par rapport Ă la Fenix 8. Mais le plus intĂ©ressant est qu’elle a tendance Ă proposer une sous-Ă©valuation constante, entre 4 et 12 %. Ça peut paraĂ®tre beaucoup, mais ça sera suffisant dans l’ensemble pour comptabiliser efficacement votre activitĂ© dans la journĂ©e et l’Ă©volution jour après jour. Tant que la marge d’erreur d’une journĂ©e Ă l’autre n’est pas trop importante, les tendances Ă observer resteront fiables.

La RingConn Gen 2 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

En revanche, si RingConn propose une « dĂ©tection automatique des exercices », elle ne va pas permettre d’enregistrer des sĂ©ances d’entraĂ®nement automatiquement. L’application prĂ©cise que cette fonction ne sert qu’à « optimiser » la prĂ©cision de la frĂ©quence cardiaque, mais qu’il est « temporairement impossible de gĂ©nĂ©rer des enregistrements d’exercice ». Pour ce faire, il vous faudra donc passer par un enregistrement manuel, depuis l’application sur smartphone.

Le suivi de fréquence cardiaque de la RingConn Gen 2

Le suivi de la frĂ©quence cardiaque est l’un des aspects essentiels d’une bague connectĂ©e de santĂ©. Il faut dire que cette donnĂ©e va servir non seulement pour le suivi d’activitĂ©, mais aussi pour estimer votre Ă©tat de stress — en fonction de la variabilitĂ© de la frĂ©quence cardiaque — l’efficacitĂ© du sommeil ou de nombreux autres scores qui en dĂ©coulent.

Le capteur cardio de la RingConn Gen 2 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

De son cĂ´tĂ©, RingConn annonce un suivi cardio prĂ©cis Ă plus de 98 % Ă l’aide des deux diodes positionnĂ©s de part et d’autre de l’anneau.

Pour aller plus loin

Montre de sport, ceinture cardio, brassard… comment mesurer prĂ©cisĂ©ment votre frĂ©quence cardiaque durant le sport

Pour Ă©valuer la prĂ©cision du suivi cardio de l’anneau, je l’ai portĂ© Ă plusieurs reprises en comparant les donnĂ©es avec une ceinture cardio de rĂ©fĂ©rence, la Polar H10+. J’ai ainsi pu comparer les donnĂ©es aussi bien au repos, assis Ă mon bureau, que pendant une sĂ©ance de course Ă pied Ă allure constante et pendant une sĂ©ance de course Ă intervalles plus intenses.

Mesure de référence RingConn Gen 2 FC moyenne 75 bpm 75 bpm FC max 112 bpm 122 bpm

Mesure de référence RingConn Gen 2 FC moyenne 150 bpm 149 bpm FC max 159 bpm 157 bpm

Mesure de référence RingConn Gen 2 FC moyenne 162 bpm 160 bpm FC max 188 bpm 185 bpm

Étonnamment, la bague de RingConn a semblĂ© avoir un peu de mal lors du premier enregistrement, en position assise. L’application de la bague indique ainsi une frĂ©quence cardiaque maximale mesurĂ©e Ă 122 BPM, alors que la courbe se limite Ă un pic autour de 95 BPM. Il se peut nĂ©anmoins que la courbe, très lissĂ©e sur l’application RingConn, ne permette pas de visualiser de fortes variations de frĂ©quence cardiaque.

Pour le reste, mĂŞme si la bague a tendance Ă minimiser lĂ©gèrement la frĂ©quence cardiaque, elle s’en sort plutĂ´t bien, y compris sur des sĂ©ances plus compliquĂ©es Ă mesurer, comme on peut le voir sur le dernier exemple.

Une excellente autonomie

RingConn ne prĂ©cise pas la capacitĂ© intĂ©grĂ©e Ă sa bue connectĂ©e, mais indique qu’elle est capable d’assurer de 10 Ă 12 jours d’utilisation. En outre, avec la batterie intĂ©grĂ©e au boĂ®tier de charge, ce sont plus de 150 jours d’autonomie qui devraient ĂŞtre possibles grâce Ă la combinaison, avant de devoir rĂ©alimenter l’Ă©tui de charge.

La RingConn Gen 2 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Pour vĂ©rifier ces dires, j’ai portĂ© la RingConn Gen 2 jour et nuit pendant plus d’une semaine, y compris pendant des sĂ©ances sportives — avec suivi en continu de la frĂ©quence cardiaque. Par ailleurs, j’avais activĂ© les options de dĂ©tection automatique des exercices, de la sieste et de l’apnĂ©e du sommeil, supposĂ©ment plus Ă©nergivores.

Au total, j’ai pu utiliser la bague pendant 11 jours et 6 heures avant qu’elle ne tombe en rade de batterie. Sur cette pĂ©riode, j’ai couru avec l’anneau pendant 12 heures, avec suivi automatique de la frĂ©quence cardiaque en continu.

La RingConn Gen 2 dans son boĂ®tier de charge // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Pour la recharge, comme on l’a vu, RingConn propose un Ă©tui de charge permettant de rĂ©cupĂ©rer de l’Ă©nergie Ă la volĂ©e, mĂŞme sans avoir de prise secteur avec soi. Un aspect particulièrement pratique pour recharger sa bague en dĂ©placement, Ă condition de prendre le boĂ®tier avec soi. Comptez sur 1 h 20 pour une charge complète de la bague, de 0 Ă 100 %. Bon point, l’application RingConn indique non seulement le niveau de charge de la bague, mais Ă©galement une prĂ©vision du temps de charge ainsi que le niveau de batterie du boĂ®tier en lui-mĂŞme.

La Ringconn Gen 2 a été annoncée via une campagne de financement participatif en août 2024. Elle est disponible à la vente depuis la fin du mois de décembre 2024.

La bague est dĂ©clinĂ©e en neuf tailles — avec un baguier proposĂ© gratuitement — et trois coloris : noir mat, argentĂ© brillant ou dorĂ© brillant. En France, elle est affichĂ©e au prix de 349 euros, notamment chez Amazon.