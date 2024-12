Personne ne l’a demandé et pourtant, cette marque a lancé une bague connectée avec un écran intégré

Le constructeur chinois Rogbid a dévoilé sa bague connectée SR08 Ultra équipée d’un petit écran pour afficher quelques informations.

La Rogbid SR08 Ultra // Source : Rogbid

Depuis un an, les bagues connectées ont le vent en poupe. Outre le lancement de la Samsung Galaxy Ring, Oura a lancé cette année sa bague connectée de quatrième génération tandis qu’Amazfit s’est également lancé sur le marché avec la Helio Ring.

Ces bagues connectées proposent des autonomies, des design et des applications différentes, mais présentent toutes le même intérêt. Elles permettent en effet de récupérer des données de santé sans pour autant être aussi distrayantes qu’une montre connectée. Ici, pas d’écran, pas de notification et même la possibilité de porter une véritable montre horlogère au poignet.

C’était sans compter sur le constructeur chinois Rogbid qui a annoncé la semaine dernière sa bague Rogbid SR08 Ultra.

De prime abord, il s’agit d’une bague connectée traditionnelle avec un poids de 4 grammes et une épaisseur de 2,5 mm. Elle est constituée de résine époxy pour la partie intérieure et de titane pour l’extérieur. La bague est par ailleurs en mesure d’analyser les données de santé et d’exercice avec la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang, le sommeil ou le nombre de pas parcourus dans la journée. Chose étonnante, l’illustration de Rogbid, ci-dessus, semble par ailleurs utiliser la tension (en mm Hg) en lieux et place de l’oxygénation sanguine (exprimée en pourcentage). De quoi inspirer une certaine méfiance.

Un écran pour consulter ses différentes données de santé

Mais la Rogbid SR08 Ultra se distingue par une fonction pour le moins inattendue : un écran. Elle est en effet capable d’afficher l’heure grâce à un petit écran. Une surface tactile va permettre d’allumer ou d’éteindre l’affichage, mais aussi de naviguer parmi les différentes données mesurées. En revanche, il ne semble pas que Rogbid prenne en charge les notifications provenant du smartphone.

Logiquement, un tel écran va consommer davantage de batterie. La marque chinoise annonce jusqu’à cinq jours d’autonomie… en tenant compte du boîtier de recharge. Celui-ci pouvant servir à recharger la bague de 4 à 6 fois, on peut donc tabler sur une autonomie de la SR08 Ultra de 24 heures environ. On est loin de la semaine d’autonomie proposée sur les meilleures bagues connectées du marché.

La Rogbid SR08 Ultra est déclinée en six tailles, du 54 au 66,5 mm. Elle est proposée en trois coloris — noir, argenté ou doré — au prix de 189,99 euros, mais lancée à 89,99 euros.