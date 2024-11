La tablette Windows qui cherche le bon compromis entre sa puissance et son prix

Ce fabricant chinois tente de trouver un compromis : après avoir commercialisé la V3, une tablette Windows puissante, voici une version allegée : le Minisforum V3 SE.

Après le Minisforum V3, que nous avons testé, le fabricant chinois revient avec un modèle revu. L’objectif : baisser son prix, car le V3 est vendu à plus de 1 000 euros.

La Minisforum V3 SE arrive sur le marché avec une promesse intéressant : offrir l’expérience premium de sa grande sœur à un prix plus accessible. Il reprend la même formule que le V3, une tablette sous Windows 11.

Le constructeur chinois a fait des choix techniques différents pour réduire les coûts. Déjà, le passage d’un Ryzen 7 8840U à un 7735U, avec 8 cœurs Zen 3+ plus que suffisants pour une utilisation bureautique.

Caractéristiques V3 V3 SE Processeur Ryzen 7 8840U Ryzen 7 7735U iGPU Radeon 780M Radeon 680M Mémoire 32 Go LPDDR5-6400 16 Go LPDDR5-6400 Stockage Emplacement SSD M.2 2280 Emplacement SSD M.2 2280 Wi-Fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Bluetooth BT 5.3 BT 5.3 Écran 2560 x 1600 pixels

14 pouces

165 Hz

500 nits maximum 1920 x 1200 pixels

14 pouces

60 Hz

320 nits maximum Batterie 50,82 Wh

Chargeur 65 W PD 50,82 Wh

Chargeur 65 W PD Poids 930 g 940 g Connectique 2x USB4

USB-C VLink

Lecteur carte SD (UHS-II)

Prise jack 3,5 mm 2x USB4

USB-C VLink

Lecteur carte SD (UHS-II)

Prise jack 3,5 mm

L’écran 14 pouces passe à une définition Full HD+ (1920 x 1200 pixels), ça reste correct, toujours tactile évidemment. La baisse du taux de rafraîchissement à 60 Hz n’est pas nécessairement une erreur, surtout que cela permet d’optimiser l’autonomie. D’ailleurs, bonne nouvelle, le support du stylet avec 4096 niveaux de pression reste inchangé.

La tablette est vendue uniquement avec une mémoire vive de 16 Go en LPDDR5-6400. Quant au stockage, il est extensible jusqu’à 2 To en NVMe PCIe.

L’essentiel est préservé

La connectique reste suffisante avec deux ports USB4, une fonctionnalité VLink (via un USB-C dédié) pour l’utilisation en écran secondaire, et un lecteur de cartes MicroSDXC UHS-II. Le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3 sont aussi de la partie.

Un détail technique intéressant concerne la webcam frontale de 2 MP : elle conserve la reconnaissance faciale infrarouge malgré l’absence du NPU intégré au Ryzen 7 8840U. Windows Hello n’a pas besoin de NPU… mais ça, on le savait.

Le poids légèrement réduit (940 grammes) et le passage à Windows 11 en version standard (non Pro) sont des modifications pas très importantes qui n’impactent pas l’expérience quotidienne.

Le tarif pourrait être autour de 700 € TTC en Europe (basé sur le prix chinois de 4 499 yuans).