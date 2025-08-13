Ce laptop HP propulsé par un Ryzen 7 et son écran 15,6″ se retrouve à prix fou avant la rentrée

Sur PC Componentes, vous retrouvez le PC HP 15-fc0102nf avec sa configuration musclée à un super prix puisqu’il est disponible pour 410 euros au lieu de 528,14 euros.

La rentrée approche, les étudiants sont peut-être à la recherche d’un nouveau laptop, les professionnels d’un outil de travail, et PC Componentes lâche la bride sur le prix de ce HP 15 avec 22 % de remise. L’ordinateur ne paye pas de mine, mais a une belle fiche technique, surtout au niveau du processeur. Sans oublier son grand format de 15,6 pouces qui permet d’être à l’aise en toute situation.

Les points forts du HP 15-fc0102nf

La présence du processeur AMD Ryzen 7 7730U

Ses 2 x 8 Go de RAM DDR4 3200 MHz

Son écran de 15,6 pouces IPS avec traitement antireflet

Le dernier prix affiché pour le HP 15-fc0102nf sur PC Componentes est de 528,14 euros. Depuis peu, vous le retrouvez pour seulement 410 euros sur le même site.

Le HP 15, un PC solide pour étudier et travailler

Avant toute chose, il faut se mettre en tête que le HP 15-fc0102nf n’est pas un PC gamer. Il est en effet dépourvu de carte graphique dédiée, ce qui limite son usage en jeux vidéo à quelques titres indépendants peu gourmands. De quoi se détendre entre deux séances de travail ou deux cours, ce pour quoi il est initialement conçu.

L’ordinateur est de bonne taille, il fait 35,98 × 23,6 × 1,86 cm, mais il reste toutefois assez léger puisqu’il fait 1,59 kg sur la balance. De quoi le transporter assez facilement pour l’emmener sur votre lieu de travail ou d’étude, surtout que la marque annonce jusqu’à 10,75 h d’autonomie. En théorie, de quoi tenir une bonne journée de travail, en pratique, tout dépend de l’utilisation que vous en faites. N’oubliez pas de partir avec votre chargeur quand même, pour ne pas avoir de mauvaises surprises.

Une fiche technique plutôt bien fournie

Cet ordinateur HP 15 est intéressant parce qu’il renferme un processeur AMD Ryzen 7 7730U qu’il est possible de booster jusqu’à 4,5 GHz pour les logiciels et applications nécessitant un petit surplus de puissance. Avec, il y a 16 Go de RAM DDR4 3200 MHz, ce qui est correct. Malheureusement, la mémoire vive n’est pas extensible, c’est dommage. Pour la partie graphique, on l’a dit, pas de GPU dédiée, mais une AMD Radeon Graphics avec support de l’AMD FreeSync tout de même.

Pour le stockage, vous avez 512 Go sur un SSD M.2 PCIe NVMe avec Windows Home 11, là aussi, que du classique. L’écran est une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces avec une luminosité de 300 nits. Pour la connectique, vous avez un port USB-C 3.2 Gen1, deux ports USB-A 3.2 Gen1, un port HDMI et une sortie casque/micro. Sans oublier le Bluetooth 5.3 et le WiFi 6 pour une connexion stable. Vous comprenez mieux pourquoi ce PC est recommandé pour le travail et les études.

