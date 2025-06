En promo, ce laptop Asus propulsé par un i5 13e gen sera parfait pour gérer vos tâches quotidiennes

Compact, bien Ă©quipĂ© et taillĂ© pour la productivitĂ©, ce Vivobook 14 coche toutes les cases du PC portable polyvalent qu’on glisse dans son sac sans y penser. De l’efficacitĂ© bien dosĂ©e pour bosser, Ă©tudier ou mater une sĂ©rie tranquille. Avec un prix rĂ©duit aujourd’hui chez Boulanger, il passe de 799,99 euros Ă 699,99 euros.

Pas besoin de chercher des effets de style ou des specs dĂ©mesurĂ©es : ce Vivobook S14 joue la carte de l’équilibre. Format 14 pouces maĂ®trisĂ©, châssis lĂ©ger, processeur solide, mĂ©moire suffisante… Il coche nombre de cases pour bosser, Ă©tudier, streamer ou naviguer sans prise de tĂŞte. C’est un PC pour les gens qui veulent juste que ça tourne bien, tout le temps. Avec Windows 11 Home, un Intel Core i5 de 13ᵉ gĂ©nĂ©ration et 16 Go de RAM, on est sur un setup qui tiendra plusieurs annĂ©es sans forcer. Le genre de machine qu’on garde dans son sac et qu’on dĂ©gaine dès qu’il faut avancer un projet ou rĂ©pondre Ă des mails en terrasse. Et aujourd’hui Boulanger fait une belle ristourne de 100 euros sur ce laptop d’Asus.

Les atouts de ce Asus Vivobook S1404VA

Un processeur Intel Core I5-1335U, 16 Go de RAM et un SSD de 512 GO

Une dalle LED de 14 pouces

Un design fin et une connectique complète

Au lieu de 799,99 euros, l’Asus Vivobook S1404VA est aujourd’hui disponible en promotion Ă 699,99 euros sur Boulanger.

De la puissance lĂ oĂą il faut

L’Asus Vivobook S1404VA embarque un Intel Core i5-1335U : un processeur hybride 10 cœurs (2P + 8E) qui balance entre performances et efficacité énergétique. Pour de la bureautique avancée, de la visio, du multitâche avec plusieurs onglets et applis, ça tourne sans broncher. Et avec 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go, les temps de chargement sont courts, les applis réactives, et le confort d’utilisation est bien là .

Pas de carte graphique dédiée ici, mais l’iGPU Intel Iris Xe suffit largement pour des retouches légères, du streaming, et même un peu de jeu casual (genre émulateur) si besoin. Ce n’est pas une machine de créa, mais elle encaisse très bien le quotidien pro et perso.

Un design sobre et un bel Ă©cran de 14″

Ce Vivobook reste fidèle à son ADN : un design discret, un châssis fin, et une bonne portabilité (1,5 kg sur la balance). Il se glisse dans un sac sans y penser, et son clavier rétroéclairé est toujours aussi agréable à taper, avec une frappe souple, mais précise.

L’écran 14 pouces Full HD (1920×1080 px) est anti-reflet, parfait pour bosser mĂŞme en lumière naturelle. Ce n’est pas la dalle la plus lumineuse du marchĂ©, mais elle reste nette, bien calibrĂ©e, et suffisante pour une grosse journĂ©e de taf ou de cours. Le ratio est classique, pas de 16:10 ici, mais l’ensemble reste cohĂ©rent pour une machine Ă ce tarif.

Côté connectique, rien à redire : USB-C, USB-A, HDMI, jack combo, tout y est pour brancher un second écran, une souris ou un dock. Et comme souvent chez ASUS, quelques logiciels maison viennent améliorer l’expérience, notamment MyASUS pour les réglages rapides et le suivi de l’état du système.

