Model Y // Crédits : Tesla

Elon Musk a fini par cracher le morceau : le fameux véhicule électrique « abordable » promis depuis des lustres n’est pas un nouveau modèle révolutionnaire, juste un Model Y allégé.

Exit le mythique « Model 2 » à 25 000 dollars, place à une version édulcorée du SUV le plus vendu de Tesla, prévue pour le second semestre 2025. « Les gens ont envie d’acheter une Tesla mais n’ont pas assez d’argent« , résume le patron. Logique. Mais concrètement, comment faire moins cher sans tuer la poule aux œufs d’or ?

La stratégie semble claire : garder l’essentiel du Model Y actuel tout en rabotant ce qui coûte cher sans impacter l’expérience de conduite. Tesla maîtrise déjà cette approche avec ses différentes déclinaisons (Propulsion Standard, Grande Autonomie en propulsion ou transmission intégrale, Performance). Cette fois, il faut aller plus loin dans l’optimisation pour toucher une clientèle qui trouve même la version de base trop chère.

Model Y // Crédits : Tesla

Premier levier évident : la batterie. C’est 30 à 40 % du coût total d’une voiture électrique. Tesla pourrait opter pour une chimie LFP (lithium fer phosphate) moins chère que les batteries nickel-cobalt actuelles, sauf sur le modèle Standard déjà. Autonomie réduite à 350-400 km au lieu des 500 km (WLTP) du modèle standard, mais suffisante pour 90 % des usages quotidiens. Les cellules LFP coûtent moitié prix et Tesla les maîtrise déjà.

Finitions et équipements : retour aux basics

Côté intérieur, attendez-vous à du dépouillement assumé. Fini le similicuir premium, place aux sièges en tissu ou similicuir basique. L’écran central de 15 pouces pourrait rétrograder vers du 12 pouces, suffisant mais moins impressionnant. Tesla économiserait aussi sur l’insonorisation, les jantes (18 pouces max), et certains équipements comme le hayon électrique ou les sièges chauffants arrière.

Model Y // Crédits : Tesla

L’Autopilot de base resterait probablement, c’est devenu un argument commercial incontournable. Mais les fonctions avancées (Full Self-Driving, stationnement automatique, navigation sur autoroute) seront payantes, évidemment. Sauf si… Tesla décide d’introduire un modèle dépourvu de FSD. Cela semble invraisemblable.

Le système audio pourrait aussi être simplifié. Exit le son premium à 14 haut-parleurs, retour à une config 6-8 HP correcte mais sans prétention audiophile. Même logique pour l’éclairage : LED partout mais sans les effets d’ambiance et signatures lumineuses des versions premium. Encore une fois, cela a déjà existé chez Tesla.

Il faut dire que les Model 3 et Model Y étaient beaucoup gâtés par le passé qu’aujourd’hui. Une Model 3 et un Model Y de série, aujourd’hui, a même les sièges avant chauffants et ventilés. Il y a plein de petites économies à faire.

Model Y // Crédits : Tesla

Un autre exemple ? L’écran à l’arrière. Pas franchement nécessaire. On a l’impression que Tesla a déjà conçu les Model Y actuels bien trop équipés de série pour pouvoir les déshabiller par la suite. C’est le cas du double vitrage – suivant donc ce que Tesla a déjà fait sur sa Model 3 au Mexique et le Cybertruck d’entrée de gamme.

Production simplifiée, marges préservées

Tesla pourrait aussi jouer sur la simplification de production. Moins de variantes de couleurs (noir, blanc, rouge uniquement ?), un seul type de jantes, suppression d’options complexes à assembler. Cette standardisation réduit les coûts de production et accélère les cadences. Les Gigafactories adorent la répétitivité.

Model Y // Crédits : Tesla

L’entreprise mise aussi sur l’amélioration continue de ses processus. Chaque nouvelle optimisation de ligne de production se traduit par des économies qui peuvent être répercutées sur les prix. Tesla a déjà prouvé sa capacité à réduire ses coûts manufacturing année après année.

Question moteur, une seule configuration propulsion arrière suffirait. Pas besoin de quatre roues motrices pour un modèle d’entrée de gamme. L’électronique de puissance pourrait aussi être simplifiée, avec moins de modes de conduite et d’ajustements possible.

Mais pour quel prix ?

Reste la question du tarif : quel prix cible ? Tesla doit rester compétitif face aux Model 3 et Y d’occasion et aux voitures électriques chinoises qui arrivent en force. Un Model Y « Lite » autour de 35 000 € en Europe (vs 45 000 € actuellement) pourrait faire mouche, à condition de ne pas cannibaliser les versions plus chères.

Le risque, c’est de créer un effet Osborne : pourquoi acheter un Model Y plein tarif si la version allégée suffit ? Tesla devra soigneusement doser les différences pour maintenir l’attractivité de sa gamme premium sans tuer la demande pour les modèles actuels.