Elon Musk, l’homme à combattre pour les anarchistes derrière l’incendie d’une concession Tesla en France

Dans la nuit du 2 au 3 mars 2025, la concession Tesla de Plaisance-du-Touch, près de Toulouse, a été la cible d’un incendie criminel. Derrière les flammes ? Un groupe anarchiste qui pointe du doigt Elon Musk.

Entre le dimanche 2 et le lundi 3 mars 2025, un incendie a ravagé la concession Tesla de Plaisance-du-Touch. Huit voitures électriques, emblèmes de la marque d’Elon Musk, ont été réduites en cendres, et quatre autres ont pris un sacré coup. Selon La Dépêche, la facture s’élève déjà à plus de 700 000 euros. Le site a dû fermer pour la journée, tout en laissant place à une question : qui a bien pu faire ça ?

La réponse est arrivée vite, via un communiqué publié sur IAATA, un site militant bien connu des anarchistes. Le texte est titré « Salut incendiaire à Tesla« . Les responsables ? Un groupe anonyme armé de deux bidons d’essence, qui a décidé de transformer le parking en brasier. Leur cible principale ? Elon Musk, qu’ils voient comme le symbole d’un monde qu’ils veulent voir disparaître. Ils se demandent même après coup si des « plaques d’allume-feu » n’auraient pas été plus efficaces. Humour noir garanti.

Elon Musk, l’homme à abattre pour les anarchistes

Pourquoi s’en prendre à Tesla, et surtout à Elon Musk ? Pour ces militants, le milliardaire sud-africain n’est pas juste un patron excentrique qui tweete à tout va. Il incarne un système qu’ils détestent : celui des « techno-fascistes« , un terme un peu costaud qui désigne pour eux une technologie utilisée pour dominer plutôt que pour libérer. Tesla, avec ses voitures électriques censées « sauver la planète« , est vue comme une fausse solution à la crise écologique, un jouet de riche qui ne change rien au fond du problème.

Dans leur communiqué, les anarchistes ne mâchent pas leurs mots. Ils parlent d’un « projet fasciste, patriarcal, écocidaire et colonialiste » qu’ils associent à Elon Musk et à ses entreprises.

En gros, pour eux, Tesla – et par extension Elon Musk – représente tout ce qui va mal : l’exploitation des ressources, les inégalités sociales et une vision du futur où la technologie sert les puissants. Alors, ils ont sorti l’essence et les allumettes pour passer un message clair : « On n’en veut pas de ton monde, Elon.«

Une guerre mondiale contre Tesla

Cet incendie n’est pas un coup isolé. Tesla est dans le collimateur des militants radicaux depuis un moment, et pas seulement en France. En octobre 2023, une concession à Chignin, en Savoie, avait vu 14 voitures partir en fumée dans un incendie volontaire. À l’étranger, c’est presque une routine : sabotage à la Gigafactory de Berlin, vandalisme au siège de Saint-Ouen avec de la peinture marron, ou encore attaques aux Pays-Bas et aux États-Unis. À chaque fois, le nom d’Elon Musk revient comme une cible privilégiée.

Le communiqué de Plaisance-du-Touch fait même référence à un appel international : « Accueille le printemps, crame une Tesla« . Une sorte de cri de ralliement pour les anarchistes du monde entier, qui voient en Musk l’ennemi public numéro un. Ils en profitent aussi pour soutenir d’autres luttes, comme celle contre l’autoroute A69 en France ou les prisonniers anarchistes. Pour eux, cet incendie n’est qu’un chapitre d’une bataille plus large contre le « techno-capitalisme » porté par des figures comme Elon Musk.

Il faut dire qu’en ce début mars 2025, Elon Musk est plus que jamais dans l’œil du cyclone. Allié proche de Donald Trump, dont il a soutenu la réélection en novembre 2024 avec plus de 200 millions de dollars et une campagne active sur X, il occupe une place influente auprès du président américain, co-dirigeant le « Department of Government Efficiency« .

Mais son ombre s’étend aussi en Europe, où il est accusé d’ingérence dans les élections. En Allemagne, son soutien à l’AfD (Alternative für Deutschland), parti d’extrême droite, avant les élections de février 2025, a suscité l’indignation, certains y voyant une tentative de déstabilisation électorale via le réseau social X.