« Les actionnaires de Tesla sont enfin prêts à licencier Elon Musk » : pourquoi le moment charnière approche

Une grogne de la part des investisseurs Tesla commence à monter. En cause : leur envie qu’Elon Musk quitte l’entreprise, pour que la mission première de celle-ci puisse continuer.

Il y a quelques mois, Fred Lambert, célèbre journaliste américain du site Electrek dédié aux voitures électriques, écrivait un article intitulé « J’ai vendu toutes mes actions Tesla, voici pourquoi« .

L’homme suit le constructeur américain depuis 2008 et a acheté ses premières actions en 2010, faisant de lui un investisseur de Tesla. Mais à l’été 2024, il a vendu toutes ses actions, pour plusieurs raisons. Mais l’une des raisons les plus importantes est l’attitude et la vision d’Elon Musk, qui trahit le changement de mission de l’entreprise.

La mission de Tesla : le cœur du problème ?

Tesla est, au fil des années, passé d’une entreprise qui accélère la transition énergétique avec des voitures électriques (depuis le Tesla Roadster jusqu’au Cybertruck) à une entreprise dédiée à la robotique et à l’intelligence artificielle (avec la conduite autonome FSD, le Robotaxi et Optimus). Et cela est clairement lié à la vision et aux envies d’Elon Musk.

Est-ce réellement un problème ? A priori oui, si l’on en croit une petite frange d’investisseurs, furieux de cette tournure que prend Tesla dans l’industrie automobile. Electrek, à travers un papier daté du 4 février 2024 et intitulé « les actionnaires de Tesla sont enfin prêts à licencier Elon Musk » dépeint un tableau de la situation. Précisons qu’il a été écrit par Fred Lambert, le même journaliste qui a vendu toutes ses actions Tesla l’an dernier.

L’auteur américain pense que les investisseurs commencent enfin à se rendre compte de la situation, et certains souhaitent donc qu’Elon Musk quitte Tesla. Qu’est-ce qui lui met la puce à l’oreille ? Un post Reddit largement commenté par des investisseurs de la marque américaine relaye cette demande.

Pourquoi les investisseurs veulent que Elon Musk quitte le navire

À la lecture de ce post, on peut comprendre la demande des investisseurs. Ils veulent un nouveau patron pour Tesla, pour plusieurs raisons.

La première, c’est le manque de nouveau modèle chez Tesla autre que le Cybertruck depuis cinq ans. On oublie ainsi le Robotaxi qui n’est pas une vraie voiture sans volant ni pédales, et qui aurait remplacé la Tesla Model 2 qui devait arriver à moins de 25 000 dollars, mais qui aurait été annulée.

Les investisseurs pensent qu’Elon Musk a fait une erreur, en privilégiant les voitures autonomes (et donc l’IA et la robotique) au lieu des voitures électriques grand public (et donc la mission de transition écologique de l’industrie du transport). Et il faut dire que les derniers chiffres partagés par l’entreprise pour le quatrième trimestre 2024 pourraient donner raison aux investisseurs mécontents.

Des indicateurs qui ne mentent pas

Tous les indicateurs importants sont en baisse : la première baisse annuelle des livraisons de son histoire (alors que le reste de l’industrie est en croissance au niveau mondial) ou encore baisse de la marge.

Et ce n’est pas tout : Elon Musk travaille désormais au sein du gouvernement mené par Donald Trump, qui promeut des mesures qui vont à l’encontre de la mission de Tesla. Il travaille également pour une petite demi-douzaine d’entreprises ou de projets qui lui prennent du temps (notamment X, Starlink, SpaceX, xAI, Neuralink et The Boring Company).

Comment a-t-il le temps de prendre le rôle de patron de Tesla à cœur ? D’ailleurs, lors de la présentation des derniers résultats financiers de Tesla, Elon Musk était actif sur X (ex-Twitter) pour tweeter des informations non relatives à Tesla. Comme s’il se moquait de la conférence – primordiale pour l’entreprise – à laquelle il participait.

Bien sûr, on ne peut pas mettre de côté le côté problématique de la personnalité d’Elon Musk en politique, de plus en plus exacerbé ces derniers mois comme l’a très bien résumé le rédacteur en chef de Frandroid, Omar Belkaab, dans un article dédié.

Pour aller plus loin

Que faire avec Elon Musk ?

Ce qui pousse certains clients de l’entreprise à avoir l’envie de revendre leur voiture (ou d’acheter un autocollant pour prévenir qu’ils ne supportent pas les idées politiques d’Elon Musk), ou à des clients potentiels d’acheter une autre marque de voiture électrique. La personnalité d’Elon Musk devient donc problématique pour l’entreprise, et il est possible qu’une partie de la cause de la baisse des ventes de Tesla proviennent tout simplement d’Elon Musk.

2025 : l’année charnière ?

Est-ce que 2025 sera l’année où Tesla se débarrassera d’Elon Musk ? Difficile à dire, car l’homme est tout de même encore très présent dans l’entreprise, notamment au niveau de sa communication externe. Le milliardaire croit dur comme fer à la conduite autonome (le fameux FSD) qui est justement censée arriver en 2025 en Europe et en Chine. Même si la date pourrait être repoussée à 2026 au moins comme l’avouait Elon Musk lui-même. Lui qui promet son arrivée chaque année (ou presque) depuis 2014.

Mais comme le résume très bien le papier de nos confrères américains, Elon Musk ne se fera pas chasser de Tesla tant que le cours de l’action sera au plus haut. C’est donc le marché qui a les clefs du siège (éjectable ?) d’Elon Musk.

Est-ce que le départ d’Elon Musk serait une bonne chose ? Ou au contraire, une mauvaise action à une période où le marché de la voiture électrique est chahuté et que Tesla pourrait révolutionner la conduite autonome grâce à des caméras (et non pas un LiDAR comme les concurrents) ? Difficile à dire, mais il est clair que le personnage d’Elon Musk devient de plus en plus problématique pour Tesla.

En tout cas, tous les yeux seront tournés vers un éventuel vote de confiance (comme celui réclamé par Musk pour accepter son offre liée à sa rémunération en juin 2024). Pour cela, il faudrait que les investisseurs démettent en premier lieu le conseil d’administration, pour forcer un vote de confiance sur Elon Musk. Ce n’est pas encore à l’ordre du jour.