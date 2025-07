Annoncée depuis des mois, la Tesla « accessible » ne cesse de prendre du retard. La présentation des résultats du deuxième trimestre 2025 a permis d’en savoir plus, et Elon Musk a crevé l’abcès : il s’agira bien d’une version dépouillée du Model Y.

Tesla Model Y Propulsion // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Après une stagnation des ventes en 2024, Tesla connaît un début d’année 2025 très compliqué. La présentation des résultats du deuxième trimestre, disponible sur son site internet, confirme la tendance : revenus en baisse de 12 %, et même -16 % sur les revenus automobiles. Livraisons, revenus tirés des crédits carbone, prix moyen d’achat… Tout est en baisse.

Dans ce marasme, le salut pourrait provenir d’un mystérieux « modèle plus abordable », promis pour le premier semestre 2025… mais qui n’a toujours pas vu le jour. Les journalistes d’InsideEVs ont cependant relevé une annonce de Musk lui-même durant la conférence pour mieux comprendre à quoi ressemblerait ce modèle accessible.

« Lâchons le morceau »

Interrogé par un analyste lors de la session de question-réponse sur cette fameuse voiture mystère, Elon Musk a répondu très franchement : « C’est juste un Model Y. Lâchons le morceau ».

Voilà donc de quoi doucher les derniers espoirs sur une Tesla inédite, et d’enterrer définitivement le projet de la Tesla à 25 000 $ reprenant la plateforme du Cybercab.

Tesla Model Y Propulsion // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Ce n’est pas la première fois que le Model Y « low cost » revient dans les rumeurs. Des informations antérieures ont déjà mentionné l’existence d’un projet « E41 », avec quelques informations techniques.

Parmi elles, une batterie comprise entre 50 et 55 kWh (contre un peu plus de 60 kWh pour le Model Y Propulsion) et une liste d’équipements en baisse, comme des sièges en tissu, l’abandon de l’écran arrière ou du double vitrage – suivant donc ce que Tesla a déjà fait sur sa Model 3 au Mexique et le Cybertruck d’entrée de gamme.

Une voiture cruciale ?

Toujours lors de la conférence, Elon Musk expliquait que « Le désir d’acheter une voiture est très fort. Mais les gens n’ont tout simplement pas assez d’argent sur leur compte bancaire pour l’acheter », avant de conclure : « plus nous rendrons cette voiture abordable, mieux ce sera ».

L’habitacle de la Tesla Model 3 d’entrée de gamme (pour illustration) // Source : Tesla

En effet, la santé de Tesla reste encore très dépendante des ventes de Model 3 et Model Y : sur les 384 122 ventes au deuxième trimestre 2025, 373 728 d’entre elles (soit 97,1 % !) concernait ces deux modèles. Des chiffres en baisse : il y a un an, 422 405 Model 3 & Model Y ont été immatriculés.

Reste à savoir quand ce Model Y dépouillé sera disponible. Tesla indique avoir produit ses premières unités en juin, avec une production de série « prévue pour le second semestre 2025 ». Lars Moravy, vice-président de l’ingénierie, promet quant à lui « une disponibilité pour tous » au quatrième trimestre 2025. Reste une chose : ce ne serait pas la première fois que Tesla ne tient pas une promesse.