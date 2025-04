Cette marque chinoise présente en Europe vient de dévoiler 16 voitures électriques et hybrides dont une qu’on adore déjà

Les marques chinoises montrent leurs muscles au Salon de Shanghai. Parmi elles, Chery fait une démonstration de force en présentant 16 nouvelles voitures électriques, hybrides et thermiques.

New Chery QQ // Source : Chery

On le sait : les marques automobiles chinoises fleurissent. Et si la situation est loin d’être soutenable pour la majorité d’entre elles, le Salon de Shanghai est l’endroit rêvé pour se montrer sous leur meilleur jour.

Pour aller plus loin

Les voitures électriques et hybrides chinoises inondent le marché, mais (quasiment) aucune marque n’est rentable

Parmi les marques les plus anciennes se trouve le groupe Chery, qui profite de l’occasion pour montrer ses muscles : CarNewsChina a relevé pas moins de 16 nouveautés, qu’elles soient électriques, hybrides ou thermiques.

Plusieurs nouveautés électriques

Comme souvent en Chine, Chery dispose de plusieurs sous-marques : Exeed, Jetour, iCAR, et Luxeed, sans oublier des voitures directement vendues sous le nom Chery.

New Chery QQ // Source : Chery

Le groupe a ainsi profité du salon pour ressusciter sa gamme QQ, à l’époque composée de voitures très abordables, avec un concept-car 100 % électrique, qui rappelle sous certains angles le Citroën C4 Cactus.

Citons également des nouveautés chez iCar (qui n’a rien à voir avec Apple), mais aussi chez Luxeed, coentreprise avec Huawei, qui présente son R7 EREV, un SUV à prolongateur d’autonomie.

Luxeed R7 EREV // Source : Luxeed

Quant à Exeed, une berline à prolongateur d’autonomie a été présentée, promettant 1 645 km d’autonomie cumulée avec une batterie de 41,16 kWh et un moteur thermique faisant office de générateur pour la recharger.

Pour aller plus loin

Voitures électriques à prolongateur d’autonomie (REEV / EREV) : avantages et inconvénients de cette technologie

Une volonté d’exportation

Au premier trimestre 2025, Chery annonce avoir produit 620 000 voitures, dont 255 000 sont parties à l’exportation. L’international est donc d’une importance capitale pour la marque, et que Li Xueyong, son vice-président, veut encore accentuer – les 5 000 invités internationaux en sont un bon marqueur.

Chery iCAR 03T // Crédit : Chery

Pour y arriver, Chery veut travailler sur « l’électrification, l’intelligence artificielle et le développement durable ». Un bon moyen de continuer à développer la valorisation de la marque, estimée à 250 milliards de yuans (30,2 milliards d’euros), et de consolider sa place sur le podium des marques chinoises, avec BYD et Geely.