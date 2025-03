« 503 Service Unavailable » : quand un bug gênant laisse plusieurs propriétaires à la porte de leur propre voiture électrique

De nombreux propriétaires de voitures électriques de la marque chinoise Great Wall Motor ont été victimes d’une étonnante défaillance. En raison d’une panne du système d’ouverture sans clé, ils n’ont pas pu déverrouiller leur véhicule.

Ora Funky Cat First Edition+ // Crédit : Ora

Aujourd’hui, les voitures sont de plus en plus connectées, qu’elles soient électriques ou non. Et cela va devenir de plus en plus le cas au cours des prochaines années. Les constructeurs travaillent en effet au développement de SDV (software-defined vehicules), transformant les autos en véritables smartphones sur roues.

Une défaillance très gênante

Mais en attendant leur arrivée sur le marché, les marques proposent déjà de nombreuses technologies embarquées dans leurs véhicules. Parmi elles, citons des aides telles que la conduite autonome, sans parler des éléments de confort. C’est par exemple le cas de l’ouverture et du démarrage sans clé. Une technologie très répandue, que l’on retrouve même sur les modèles les plus abordables, comme la Renault 5 E-Tech ou le BYD Atto 2. Celle-ci permet de pouvoir rentrer dans sa voiture sans avoir besoin d’appuyer sur la clé.

Mieux, certains véhicules permettent même d’utiliser son smartphone, et ainsi de laisser la clé physique à la maison. Le conducteur s’encombre moins, et cela limite le risque de perdre cette dernière. Apple propose ce système, baptisé CarKey, compatible avec de nombreuses marques telles que BMW et plus récemment les scooters électriques Niu. Bien d’autres constructeurs offrent cette possibilité bien pratique à ses clients, dont le chinois Great Wall Motor, aussi connu sous le nom de GWM.

Sur le papier, cette technologie est donc très pratique. Cependant, encore faut-il qu’elle fonctionne quand on en a besoin, car cela peut vite devenir très handicapant. C’est justement la mésaventure qui est arrivée à de nombreux automobilistes possédant des voitures électriques du groupe. Il y a quelques jours, plusieurs d’entre eux ont eu une mauvaise surprise en ouvrant l’application mobile de GWM. Celle-ci ne fonctionnait pas et indiquait l’erreur « 503 Service Unavailable ».

Ainsi, impossible pour ces derniers de pouvoir accéder aux services offerts par l’application, et donc de déverrouiller leur voiture. Ceux qui comptaient sur cette fonctionnalité et qui n’avaient pas leur clé physique ont tout simplement été coincés dehors. Une situation dont les clients se seraient sans doute bien passés, et surtout une panne un peu embarrassante pour le groupe chinois. Pour mémoire, ce dernier possède plusieurs marques, dont Wey et Ora, qui était présente au Mondial de Paris en 2022.

Problème résolu !

Comme le révèle le site My Drivers qui relaie l’information, de nombreux conducteurs se sont rués sur le réseau social chinois Weibo pour se plaindre du problème. Ce dernier a été répertorié de plusieurs régions de Chine, et les applications dédiées aux sous-marques Wey et Tank ont également été concernées par cette défaillance de grande ampleur. Le groupe a quant à lui rapidement pris la parole, à travers un communiqué officiel. Il expliquait alors que ses équipes ont été informées et qu’elles travaillaient pour résoudre le souci.

L’entreprise en a profité pour rappeler que « nous vous recommandons d’emporter votre clé mécanique lors de vos déplacements afin d’éviter tout désagrément lié à l’impossibilité d’utiliser l’application normalement ». Un conseil à appliquer si vous possédez une voiture dotée de cette technologie, afin d’éviter de vous retrouver coincé. Bonne nouvelle toutefois, la panne a été réparée par le groupe chinois après plusieurs heures. Ce dernier conseillait aux clients de redémarrer leur application ou d’essayer de se connecter à nouveau.

Cette défaillance prouve les limites de certaines technologies, et montre qu’il reste encore du chemin à faire avant de rendre les voitures totalement connectées. Toutes les marques sont concernées, comme Tesla, victime d’un souci technique rendant là encore de nombreuses fonctionnalités inopérantes.

On peut également se rappeler des déboires des premières Renault dotées d’une carte mains-libre, au début des années 2000, dont la fiabilité hasardeuse avait laissé bien des conducteurs sur le carreau. Heureusement, les mises à jour OTA (over the air) à distance permettent aujourd’hui de régler de nombreux soucis sans avoir besoin d’aller au garage.