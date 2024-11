Cette rivale chinoise de la Volkswagen ID.3 pourrait bientôt être vendue en Europe

Tout juste dévoilée lors du salon de Guangzhou, en Chine, la nouvelle GAC Aion UT prend la forme d’une inédite compacte électrique. Celle-ci pourrait chasser sur les terres de la Volkswagen ID.3 ainsi que de la BYD Dolphin en Europe. Voilà ce que l’on sait à son sujet.

Crédit : GAC

Si vous n’avez encore jamais entendu parler de GAC, c’est tout à fait normal. Car pour le moment, la firme chinoise fondée en 1997 n’est pas encore officiellement commercialisée en France. Et ce même si elle a fait sensation lors du dernier Mondial de l’Auto de Paris, où nous avions pu y découvrir l’Aion V.

Une nouvelle compacte électrique

Et voilà que le constructeur veut continuer son offensive, et pourquoi pas tenter de se faire une place chez nous. Pour cela, il devrait miser sur son SUV compact dans lequel nous étions montés, mais pas seulement. Car voici que la firme vient de lever le voile sur un tout nouveau modèle, qui va également enrichir la gamme aux côtés de l’Hyper SSR, renommée Hyptech. Et tout porte à croire que ce nouvel arrivant dans le catalogue va faire le chemin jusqu’en Europe.

Crédit : GAC

Nommé GAC Aion UT, celui-ci est décrit par la marque sur son compte Weibo comme son « 3ème modèle stratégique ». Ce qui signifie alors qu’il jouera un rôle particulièrement important dans le développement de cette dernière, notamment sur le marché mondial. Que sait-on déjà au sujet de cette voiture inédite, qui vient tout juste d’être officiellement dévoilée à l’occasion du salon de Guangzhou ? Pour mémoire, celui-ci ouvre aujourd’hui ses portes en Chine.

Le site spécialisé Car News China se montre un peu plus loquace que le constructeur et nous dévoile certaines des caractéristiques techniques de cette nouvelle compacte électrique. Celle-ci devrait notamment rivaliser frontalement avec la Volkswagen ID.3 ainsi que la BYD Dolphin, entre autres. Son style s’inspire de celui de l’Aion V, avec des petits feux à LED rectangulaires, tandis que les lignes globales sont très épurées. À l’avant, nous retrouvons une calandre ouverte en partie basse, encadrées d’antibrouillards carrés. De profil, la voiture nous rappelle un peu sa rivale allemande.

Crédit : GAC

Ses dimensions demeurent assez contenues, puisqu’elle mesure 4,27 mètres de long pour 1,85 mètre de large et 1,58 mètre de haut. Un choix de jantes de 16 et 17 pouces est également proposé, de même que plusieurs teintes de carrosserie, dont du vert et du blanc. La partie arrière affiche là encore des lignes particulièrement épurées comme le reste de la voiture, afin d’optimiser le Cx (coefficient de traînée). Cependant, celui-ci n’a pas encore été communiqué par le constructeur chinois.

Encore peu d’informations

Pour le moment, le GAC Aion se montre assez peu bavard au sujet de cette nouvelle voiture, qui devrait pourtant afficher de grandes ambitions, notamment à l’international et tout particulièrement en Europe. Seules quelques illustrations montrant le poste de conduite ont été publiées, mais ces dernières ne montrent pas tout. On y voit tout de même un grand écran tactile, dont la diagonale est inconnue. On ne sait pas encore s’il sera équipé d’Apple CarPlay et d’Android Auto. Il est associé à un combiné d’instrumentation numérique, et la présentation globale est assez épurée.

Crédit : GAC

En ce qui concerne la fiche technique, une seule version semble être disponible pour cette nouvelle GAC Aion UT, qui embarque un moteur électrique synchrone à aimant permanent de 100 kW, soit environ 135 chevaux. Une puissance très proche de la Volkswagen ID.4 Pro standard, tandis que la BYD Dolphin démarre à 95 chevaux dans sa version d’entrée de gamme. La compacte chinoise de GAC est bridée à 150 km/h. En revanche, on ne connaît pas encore la capacité de sa batterie.

Crédit : GAC

On sait seulement que cette dernière fait appel à la chimie LFP (lithium – fer – phosphate), mais aucune information supplémentaire n’a été dévoilée. Pas un mot sur l’autonomie, ni sur le temps de charge. Pour rappel, la GAC Aion embarque un pack qui affiche des capacités de 62 kWh, 75 kWh et 90 kWh, permettant de parcourir jusqu’à 637 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP. Nous devrions rapidement en savoir plus, tandis que les ventes en Europe devraient démarrer l’an prochain. Le prix reste encore inconnu pour le moment.