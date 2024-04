Cette voiture intègre un écran géant et un frigo avec un confort totalement hors normes

Récemment dévoilée, la nouvelle voiture Wey Blue Mountain laisse enfin entrevoir son poste de conduite. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il laisse une grande place à la technologie et au confort, avec un immense écran.

Avec plus de 80 constructeurs nationaux, dont beaucoup ayant vu le jour au cours des dernières années, la Chine est devenue un marché extrêmement important dans le domaine de la voiture électrique. Et cela ne devrait pas s’arrêter de sitôt.

Un poste de conduite haut de gamme

Et pour cause, l’Empire du Milieu est aujourd’hui le plus grand exportateur mondial, devant le Japon et l’Allemagne, et vend de nombreuses autos zéro-émission (à l’échappement) en Europe. Si l’on connaît déjà de nombreuses marques comme MG, Nio ou encore BYD, une reste cependant encore méconnue dans nos contrées. Il s’agit de Wey, qui fait partie du groupe Great Wall Motors, aux côtés de Ora, que nous avions découvert au Mondial de l’Auto de Paris en 2022.

Les deux constructeurs vont d’ailleurs opérer un grand changement de nomenclature, afin de préparer leur arrivée sur le Vieux Continent. C’est notamment le cas de Wey, qui possède déjà une gamme bien remplie, avec ses Mocha et Latte, qui seront renommés GWM Wey 03 et GWM Wey 05. Mais c’est une autre voiture qui fait aujourd’hui parler d’elle, à savoir le Wey Blue Mountain. Ce dernier avait en effet déjà été dévoilé quelques mois plus tôt, mais son poste de conduite demeurait mystérieux.

Enfin, jusqu’à présent, puisque le constructeur chinois, fondé en 2016 et basé à Baoding vient enfin de nous dévoiler une série de photos montrant l’intérieur de son SUV, sur son compte Weibo officiel. On y découvre alors une présentation très haut de gamme et surtout très moderne, qui fait la part belle aux écrans. Et pour cause, on en retrouve pas moins de trois sur la planche de bord, dont deux strictement identiques et affichant une diagonale de 17,3 pouces.

C’est bien plus que ce propose Tesla, qui se contente de son côté de 15 pouces dans ses voitures. En revanche, Wey ne précise pas si ces dalles numériques sont compatibles ou non avec Apple CarPlay et Android Auto, ce qui devrait être le cas si cette voiture arrive un jour en Europe. Ce n’est pas tout, car un autre écran est aussi installé devant le conducteur, faisant office de combiné d’instrumentation numérique. Enfin, on note aussi la présence d’un affichage tête-haute projeté sur le pare-brise.

Tout le confort nécessaire

Un autre grand écran, dont la diagonale n’a pas été annoncée, prend également place à l’arrière, installé au plafond du SUV à destination des passagers de la 2ème rangée. Autant dire que le confort est de mise à bord de ce Wey Blue Mountain, qui se dote également de la climatisation à l’arrière, ainsi que de sièges indépendants. De quoi nous rappeler le nouveau Denza D9, dont nous avions pu en prendre le volant en Chine il y a quelques mois. Enfin, une 3ème rangée permet au total de transporter six personnes à bord.

On découvre également qu’un petit réfrigérateur se cache dans la console centrale, tout comme sur le Yangwang U8 que nous avons également essayé. Ce dernier affiche une capacité de 7 litres et peut accueillir six petites bouteilles. En revanche, on ne sait pas s’il possède également une fonctionnalité pour tenir des aliments et des boissons au chaud ou non. Le SUV ne fait pas l’impasse sur les aides à la conduite et les technologies embarquées, puisqu’il se dote également de la conduite autonome, de niveau 2 ou 3.

Celle-ci est assurée par un LiDAR installé sur le toit, 12 radars à ultrasons, des capteurs millimétriques ainsi que 11 caméras. De quoi rivaliser frontalement avec le Tesla FSD (full self-driving), qui autorise quant à lui le niveau 3, mais pas en Europe. Pour mémoire, le Wey Blue Mountain n’est pas un SUV électrique, mais il embarque une motorisation hybride rechargeable. Cette dernière associe un moteur essence turbocompressé de 1,5 litre à un bloc électrique, pour une puissance totale de 337 kW, soit 458 chevaux et 644 Nm de couple dans sa version la plus performante.

Le site de la marque indique un ticket d’entrée affiché à partir de 27 3800 yuans, ce qui équivaut à environ 35 429 euros selon le taux de change actuel. Un prix qui sera revu à la hausse si le SUV PHEV arrive en Europe, un peu plus tard.