Voiture : ce graphique impressionnant prouve la suprématie fulgurante de la Chine sur le monde entier

Si la Chine était devenue le plus grand exportateur de voitures au monde en début d'année, il confirme sa position pour l'ensemble de 2023. L'Empire du Milieu dépasse alors le Japon et l'Allemagne, grâce à ses marques locales, mais pas seulement. Comme le prouve le record de BYD, le plus grand concurrent de Tesla sur la voiture électrique.

Avec une part de marché dépassant les 20 % en Europe, la voiture électrique a le vent en poupe. Et forcément, cela donne des idées aux constructeurs asiatiques, qui sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance de conquérir le Vieux Continent. Ce qui ne plaît évidemment pas du tout à Bruxelles, qui a dévoilé plusieurs mesures pour leur barrer la route.

Une première place confirmée

Mais cela ne semble pas vraiment être suivi d’effet. Car les marques chinoises déferlent sur l’Europe, à l’image de MG ou encore BYD, tout juste devenu le numéro 1 mondial de l’électrique devant Tesla. Et ce phénomène devrait encore s’intensifier au cours des prochains mois, avec l’arrivée de nouvelles marques comme Zeekr ainsi qu’Avatr et Deepal, co-créées par Huawei.

À tel point que la Chine était en 2022 le 2ème plus grand exportateur mondial, en étant déjà passé devant l’Allemagne. Cependant, il lui restait encore à détrôner le Japon, qui dominait jusqu’à présent toujours le marché grâce notamment à Toyota avec ses RAV4 et Corolla. Mais la Tesla Model Y arrivait toutefois en 3ème position au classement des voitures les plus vendues dans le monde cette année-là.

La suprématie du pays du soleil levant n’aura finalement pas duré. Et pour cause, au mois de mai dernier, la Chine réussissait l’exploit de lui passer devant. Cette dernière devenait le plus grand exportateur de voitures dans le monde. Et si certains auraient pu penser que cela ne serait que temporaire, ça n’a finalement pas été le cas. Car voilà que la Chine vient de confirmer son statut, cette fois-ci pour l’ensemble de l’année 2023.

Cette information a été confirmée par le site Nikkei Asia, qui indique que l’Empire du Milieu a exporté pas moins de 4,41 millions de voitures entre les mois de janvier et de novembre. Ce qui correspond à une hausse de 58 % par rapport à la même période en 2022, tandis que les chiffres de décembre n’ont pas encore été dévoilés. Ces données proviennent de la CAAM, l’association chinoise des constructeurs automobiles.

Une supériorité affirmée

À titre de comparaison, le Japon a exporté 3,99 million de véhicules dans le monde sur les onze premiers mois de 2023, soit une augmentation de 15 %. Au total, ce chiffre devrait atteindre les 4,3 millions pour l’année entière. Il s’agit de la 2ème fois que l’île passe à la seconde place, puisqu’elle avait déjà été doublée par l’Allemagne en 2016. Cette dernière reste aujourd’hui sur la 3ème marche du podium.

Sans surprise, cette augmentation des exportations de l’Empire du Milieu s’explique par les ventes en hausse de voitures de marques chinoises. À commencer par BYD, qui a joué un rôle très important dans les bons résultats du pays pour 2023. Mais ce n’est pas tout, car il ne faut pas oublier les modèles d’autres constructeurs, qui sont aussi produits sur le territoire. Parmi eux, ceux de Tesla, qui font aussi partie des plus exportés dans le monde.

On pense bien sûr à la Model Y ainsi qu’à la Model 3, les deux voitures les plus vendues de la marque. Sans parler d’autres autos très appréciées en France notamment, comme la Dacia Spring, aussi produite en Chine. Et alors que l’Europe s’inquiète de l’arrivée massive de voitures asiatiques, le gouvernement français a justement décidé de leur couper le bonus écologique, afin de limiter les dégâts. Mais pas sûr que cela soit suffisant.

En effet, les spécialistes estiment qu’en 2025, plus de 800 000 voitures chinoises seraient exportées sur le Vieux Continent. D’ailleurs, c’est vers ce dernier que sont envoyées la majorité des autos électriques, puisque les exportations des modèles électrifiés ont représenté 34 % en 2023. Ce qui correspond à une hausse de 77 % en seulement un an.