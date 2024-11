Ce graphique impressionnant montre à quel point BYD pourrait renverser l’industrie automobile

Certes, nous ne sommes plus à l’époque de l’apogée des constructeurs de Détroit, mais Ford reste l’un des principaux constructeurs automobiles mondiaux. Le plus grand concurrent de Tesla, BYD, pourrait bien dépasser Ford dans le top 10 mondial.

Crédit : BYD

Dans les années 70, les constructeurs américains méprisaient les constructeurs japonais. Mais force est de constater que Toyota, Honda ou encore Nissan ont réussi à s’implanter à travers le monde, mettant à mal la santé économique de certains constructeurs américains.

Et si certains ont encore du mal à croire en la réussite des constructeurs chinois, écoutez bien ceci : BYD est en passe de dépasser, dans le monde, le volume de véhicules distribués par Ford cette année. On vous explique !

BYD talonne Ford

Et ici, on ne parle pas seulement de voitures électriques. D’une part, parce qu’il s’agit encore d’une part infime des activités de Ford à travers le monde, même si le constructeur à l’ovale bleu tend à étendre sa gamme avec maintenant trois modèles : Mustang Mach-E, Explorer et Capri. D’autre part, BYD produit aussi des voitures hybrides, comme c’est le cas du BYD Seal-U DMi, désormais importé en France.

Crédit : Ford

C’est d’autant plus impressionnant pour une jeune marque automobile de réussir à talonner les résultats d’un géant comme Ford, qui a lui-même inventé le mode de production d’automobiles modernes avec le Fordisme — on ne vous refait pas l’histoire…

BYD devrait atteindre 4 millions de véhicules vendus dans le monde en 2024. Pour l’instant, Ford est parti sur une base de 1,1 million de véhicules par trimestre, ce qui donnerait, fin décembre 2024, environ 4,4 millions de véhicules distribués selon les chiffres diffusés par Bloomberg. En dépassant Ford, BYD renforcerait et confirmerait sa position dans le top 10 mondial.

Ventes de voitures BYD et Ford dans le monde

De très bons resultats en Chine !

BYD peut remercier les consommateurs chinois et l’État pour ces excellents résultats. En effet, les ventes de voitures sur ce marché important sont stimulées par des subventions gouvernementales encourageant l’achat en Chine. Résultat : en octobre, BYD a réussi à distribuer plus de 500 000 véhicules dans le monde. Ce chiffre surpasse celui de Ford pour le mois d’octobre 2024.

Plus impressionnant encore, au troisième trimestre de cette année, BYD a réussi à surpasser Ford de 40 000 unités. Le constructeur de Shenzhen a livré 1,13 million de véhicules dans le monde, principalement des voitures de tourisme, mais aussi quelques milliers de camions et autobus.

Mais toujours pas de vente aux Etats-Unis

Pour y parvenir, BYD peut donc compter sur le marché chinois, qui est porteur. Le constructeur est également implanté en Europe, où il distribue certains modèles comme la Seal, le Seal U, le Tang, l’Atto ou encore la petite Dolphin. Toutefois, en Europe, la percée de BYD est moins impressionnante. La Seal n’arrive pas à concurrencer la Model 3 qui propose toujours plus d’autonomie, idem pour le SUV Seal U qui reste dans l’ombre du Model Y.

BYD est également présent sur des marchés émergents, notamment en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Cependant, BYD n’est pas encore présent en Amérique du Nord. Et ce n’est pas l’élection de Donald Trump, élu sur des principes conservateurs, qui devrait favoriser l’arrivée de BYD sur le deuxième marché mondial, les États-Unis.

Source : BYD

En revanche, Ford et les autres constructeurs mis à mal par BYD, comme Nissan et Volkswagen, contraints à des licenciements pour contrer l’érosion de leurs marges, sont présents aux États-Unis mais aussi en Chine. Bien que privé du marché américain, BYD parvient à inquiéter les plus grands constructeurs mondiaux, ce qui démontre tout son potentiel.

Les experts de Détroit prennent conscience de la puissance de BYD. Tu Le, fondateur de Sino Auto Insights, un cabinet de conseil basé à Détroit, a déclaré : « Les constructeurs traditionnels ne sont que des dommages collatéraux alors que BYD avance comme un train vers la position de plus grand constructeur automobile mondial. »

L’Europe tente de se protéger

Face à ce dynamisme de BYD, l’Europe tente de protéger ses constructeurs européens. Pour s’implanter durablement en Europe, les constructeurs chinois tels que BYD profitent d’un dumping économique soutenu par le gouvernement chinois. L’objectif est de vendre des voitures électriques à des prix très bas pour rapidement grignoter des parts de marché.

Consciente de cette stratégie, l’Union européenne a décidé de taxer l’importation de voitures électriques fabriquées en Chine. BYD voit les importations de ses voitures en Europe être taxées de 17 % supplémentaires.

Précisons qu’en termes de voitures électriques, BYD est sur la deuxième marche du podium, derrière Tesla, mais devant Volkwagen.