L’industrie automobile allemande en crise, Google Jarvis et le beau geste de Micromania – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 8 novembre : crise du côté de l'industrie automobile allemande, Google Jarvis fait son apparition par erreur et le geste louable de Micromania.

Audi, BMW et Volkswagen : l’industrie automobile allemande en crise

Les constructeurs automobiles allemands Audi, BMW et Volkswagen traversent une crise majeure, marquée par une baisse de 84 % à 91 % des bénéfices. Cette chute est due à des difficultés sur le marché chinois et à une transition vers l’électrique mal maîtrisée. Avec des milliers d’emplois menacés et des mesures d’économies drastiques, cette situation pourrait transformer durablement le secteur automobile allemand, jadis dominant sur le marché international.

Jarvis : l’IA de Google qui surfe le web pour vous apparaît brièvement

« Jarvis », une version revue et améliorée de l’IA Gemini qui serait capable d’effectuer des tâches sur votre ordinateur à votre place, s’est montré un peu en avance sur le Chrome Web Store ces derniers jours. L’extension Chrome liée au programme s’est accidentellement retrouvée sur le web, a repéré The Information.

Lecteur de disque de la PS5 Pro : la solution Micromania

La nouvelle PS5 Pro est vendue sans lecteur de disque. Micromania propose aux acheteurs une commande de lecteur au prix conseillé, soit 119,99 €, mais en quantité limitée. Cette exclusivité permet aux joueurs d’éviter les prix excessifs de revente pratiqués par des scalpers. Pour garantir le juste prix, l’enseigne exige une carte du magasin et un statut Premium ou Ultimate.