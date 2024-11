Jarvis, l’IA de Google qui surfe le web à votre place, pointe accidentellement le bout de son nez

Et si même vos sessions de surf sur le web les plus banales étaient effectuées par des IA ? C’est ce que promet Jarvis, l’IA nouvelle génération de Google qui s’est temporairement glissé sur le Chrome web Store.

Google ne rigole pas avec l’intelligence artificielle. Pour concurrencer ChatGPT, Apple Intelligence et consorts, le géant du web ne lésine pas sur les moyens. Il y a moins d’une semaine, on apprenait en effet l’existence de « Jarvis », une version revue et améliorée de l’IA Gemini qui serait capable d’effectuer des tâches sur votre ordinateur à votre place.

Histoire de faire parler de lui, Jarvis s’est montré un peu en avance sur le Chrome Web Store ces derniers jours. Alors que « l’agent IA » n’est pas attendu avant au moins le mois prochain, le site The Information explique que l’extension Chrome liée au programme s’est accidentellement retrouvée sur le web.

Un avant-goût du futur

Décrit comme « un compagnon pratique qui surfe sur le web à votre place », l’add on ne fonctionnait malheureusement pas en raison de permissions manquantes au sein de Chrome. Quelques heures après son arrivée discrète sur le magasin d’extensions du navigateur, Google a supprimé la page et mis hors ligne le programme.

Malgré la rapide réaction de la firme, l’apparition de Jarvis sur le web a mécaniquement beaucoup fait parler d’elle. Rappelons que, d’après des sources interrogées par The Information, Jarvis est pensé pour « rechercher des informations, acheter un produit ou réserver un vol » à votre place. Concrètement, le programme serait capable de prendre le contrôle de votre ordinateur pour effectuer ces tâches bassement matérielles sans que vous n’ayez besoin de rien faire à part de le lancer avec une requête bien sentie.

La guerre des IA

Sur le papier, l’idée ressemble comme deux gouttes d’eau à ce que la startup Anthropic présentait il y a 15 jours à peine. Claude 3.5 Sonnet est capable, d’après la firme, de vous préparer un itinéraire de voyage et de l’ajouter à votre calendrier automatiquement en jonglant avec vos onglets et vos fenêtres. Concrètement, le résultat n’est pas bien différent de ce qu’une IA plus basique pourrait faire avec d’autres moyens, mais sans doute que l’entreprise a voulu commencer doucement pour tester les capacités de son programme.

Ces IA semi-autonomes semblent d’ailleurs être la prochaine étape dans la course à l’IA, puisqu’en plus de Jarvis et de Claude, il semblerait qu’OpenAI aussi prépare un programme similaire.

