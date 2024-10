Cette nouvelle IA promet d’être meilleure que ChatGPT et peut contrôler votre PC

Anthropic, le concurrent d’OpenAI soutenu par Amazon, vient de franchir une nouvelle frontière dans le domaine de l’intelligence artificielle. La société a dévoilé une mise à jour majeure de son modèle Claude 3.5 Sonnet, capable désormais de prendre les commandes de votre ordinateur personnel.

Anthropic a lancé de nouvelles versions que Claude 3.5 Sonnet et Claude 3.5 Haiku, toujours plus intelligentes que les modèles précédents. L’entreprise annonce toujours des performances bien supérieures aux modèles GPT d’OpenAI. Mais la nouveauté est surtout une fonctionnalité pour l’instant en bêta qui permet à Sonnet de contrôler votre ordinateur à votre place.

C’est donc une évolution significative dans l’univers des « agents IA », ces assistants numériques conçus pour utiliser des logiciels comme le ferait un humain. Contrairement à d’autres solutions comme Devin de Cognition AI, qui se concentre uniquement sur la programmation, Claude se positionne comme un généraliste polyvalent.

L’IA Claude peut utiliser votre ordinateur comme un humain

Les capacités de Claude sont pour le moins impressionnantes : l’IA peut naviguer sur le web, utiliser n’importe quelle application installée, et même manipuler votre ordinateur via des clics de souris et des frappes au clavier. Lors d’une démonstration, l’IA a planifié une excursion pour voir le Golden Gate Bridge au lever du soleil, recherchant un point de vue optimal et ajoutant l’événement au calendrier. Dans un autre exemple, elle a créé un site web simple en utilisant Visual Studio Code, corrigeant même ses propres erreurs lorsqu’on le lui demandait.

Cependant, cette technologie prometteuse n’est pas sans défauts. Selon TechCrunch, Claude 3.5 Sonnet n’a réussi à compléter que moins de la moitié des tâches lors d’un test simple de réservation et de modification de vols. On est sans surprise aussi face à des questions de sécurité évidentes : qui voudrait confier ses fichiers personnels et sa navigation web à une technologie encore expérimentale ?

Claude AI Télécharger gratuitement

Anthropic justifie cette approche par une volonté d’amélioration progressive : « Il est préférable de donner accès aux ordinateurs aux modèles actuels, plus limités et relativement plus sûrs. Cela nous permet d’observer et d’apprendre des problèmes potentiels à ce niveau inférieur, tout en développant graduellement les capacités et les mesures de sécurité ».

La fonction « computer use » est aujourd’hui disponible en version bêta publique via l’API d’Anthropic, permettant aux développeurs d’explorer ces nouvelles possibilités. L’entreprise reconnaît le caractère expérimental de cette fonctionnalité, précisant qu’elle peut être « maladroite et sujette aux erreurs », mais s’attend à des améliorations rapides basées sur les retours des utilisateurs.