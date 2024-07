On est montés à bord de la Ford Capri électrique : une icône du passé « ressuscitée » grâce à Volkswagen

Ford vient de dévoiler sa nouvelle voiture électrique, la Capri. Elle reprend un nom mythique des années 60 pour le passer au 100 % électrique. Pour cela, la recette est la même que le SUV Ford Explorer : une base achetée à Volkswagen avec quelques modifications techniques. Nous avons pu monter à bord de la Ford Capri électrique avec ses 620 km d'autonomie, et voici nos premières impressions.

Les rumeurs avaient vu juste : Ford ressuscite la Capri, mais le coupé compact se transforme littérallement. Il passe au 100 % électrique, et n’est plus un coupé. À la place, Ford l’a transformé en genre de SUV ou de berline à malle typée crossover, comme une Polestar 2 ou comme la toute nouvelle Mona 03 de Xpeng. La Ford Capri est vendue en France et nous avons récapitulé l’intégralité de sa fiche technique dans notre article d’annonce. Nous nous attacherons ici à donner notre avis sur cette nouvelle voiture électrique.

Fiche technique : une Volkswagen

Comme on peut le voir sur la fiche technique, la Ford Capri reprend la plateforme MEB de Volkswagen. Exactement comme avec le Ford Explorer. Dit autrement, la base technique (moteurs, batteries et châssis) est la même que sur les Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq et Cupra Tavascan pour ne citer qu’elles.

Mais Ford a toutefois apporté quelques ajustements cosmétiques et technologiques pour éviter que les clients ne voient du premier coup d’œil la base commune partagée avec le constructeur allemand. On verra cela un peu plus tard dans les parties design et infotainment.

Design : une berline ou un SUV ?

Les puristes crieront au scandale. La direction du design de Ford affirme que la Capri permet au constructeur de « célébrer le passé en réinventant notre futur. Une voiture que seul Ford peut construire. La légende est de retour« . Alors oui, mais non. Non, la Ford Capri électrique n’a plus rien à voir avec ce modèle coupé vendu entre les années 60 et 80.

On est bien loin de la petite voiture compacte. Ici, on a affaire à une longue berline qui semble dotée d’une malle, voire même d’un SUV coupé, à la manière d’une Volkswagen ID.5. Un rapide coup d’œil aux dimensions (4,634 mètres de long pour 1,946 mètre de large et 1,626 mètre de haut) permet de se rendre compte que ce nouveau modèle n’a plus rien en commun avec l’ancien.

La face avant ressemble beaucoup au Ford Explorer, avec un pare-choc tout en arrondi. Les phares sont bien sûr exclusifs à la Capri et permettent de disposer d’une jolie signature lumineuse, avec un grand bandeau noire repris de la Capri originelle.

Sur le côté, on a clairement l’impression d’être face à une Polestar 2. À titre personnel, j’adore les berlines, et je trouve cette Capri plutôt réussie sur cet angle. Mais, on peut voir l’artifice utilisé par les designers pour faire passer ce SUV en berline : un bandeau noir appliqué sur les jupes latérales, le diffuseur arrière et les spoiler avant pour donner l’impression qu’elle est moins haute.

La poupe de la Ford Capri est massive. On a affaire à un beau bébé, et pas une voiture coupé compacte. La malle (ou plutôt le hayon) est gigantesque, que ce soit en largeur ou en hauteur. Ce qui apporte une certaine agressivité à l’ensemble et rend la voiture encore moins compacte visuellement.

L’idée du bandeau noir est encore repris à l’arrière, entre les deux optiques. Nul doute que reconnaître une Ford Capri la nuit devrait être assez facile.

Les immenses jantes de 21 pouces (disponibles en option) rendent la voiture encore plus virulente. Si vous préférez rester sobre, les jantes 19 et 20 pouces de base devraient davantage vous plaire.

Habitacle : le même qu’un Ford Explorer

L’intérieur de la Ford Capri n’est pas une surprise. Il s’agit ni plus ni moins de la reprise quasi intégrale de l’habitacle du SUV Ford Explorer. Les plus connaisseurs reconnaîtront le combiné d’instrumentation repris aux voitures Volkswagen. La plus grande différence provient toutefois de l’écran central, à la verticale, beaucoup mieux intégré que sur les concurrents allemands, qui le mettent à l’horizontal en plein milieu de la planche de bord.

Ford est fier du nouveau volant trois branches, dont celle du bas est trouée pour reprendre l’un des signes distinctifs de la Capri d’antan. La platine de gestion des feux et les commodos sont quant à eux repris chez Volkswagen.

On apprécie la présence de la grande console centrale de 17 litres, reprise à la Ford Explorer, Ave la possibilité de déplacer les aménagements présents sous l’accoudoir central vers l’espace présent sous la console centrale.

L’écran à la verticale dispose d’une charnière mécanique, permettant de l’incliner pour améliorer la visibilité. Lorsqu’il est en position haute, il libère l’accès à un rangement supplémentaire. En position basse, cet accès est verrouillé. Pratique pour y laisser des objets de valeur.

Nous n’avons pas pu monter à l’arrière, mais l’empattement similaire au Ford Explorer et aux autres créations partageant la même plateforme laissent présager une place largement suffisante pour rendre les longs trajets confortables.

À l’avant, les sièges sont toutefois différents, un peu plus sportifs que dans l’Explorer, avec l’appui-tête intégré et des supports latéraux plus enveloppants. Ce n’est pas non plus un siège semi-baquet, mais il clairement pensé pour une conduite plus dynamique.

Le coffre, d’une contenance de 627 litres jusqu’au plafond (572 litres jusqu’à la tablette) peut aller jusqu’à 1510 litres en rabattant les sièges arrière. Dommage : Ford n’a pas prévu de coffre avant (frunk).

Infotainement et aides à la conduite

Comme pour le Ford Explorer, la Capri reprend le combiné d’instrumentation de 5 pouces positionné derrière le volant. Il s’agit du même écran que sur les autres voitures électriques partageant la même plateforme MEB de Volkswagen. Pratique pour avoir accès à des informations utiles sur la conduite, comme la vitesse ou encore le GPS et les aides à la conduite.

On vous invite alors à aller lire notre découverte de la Ford Explorer pour en savoir plus sur ce système.

Pour les technologies embarquées, on retrouve les aides à la conduite présentes sur toutes les voitures électriques de la plateforme Volkswagen, avec une vue à 360 degrés pour les manœuvres, mais aussi et surtout une conduite semi-autonome de niveau 2. Celle-ci repose sur un régulateur de vitesse adaptatif et un maintien dans la voie.

Moteurs, autonomie et recharge

Ici, pas de surprise : Ford reprend les mêmes moteurs et batteries que le Ford Explorer que l’ID.4 de Volkswagen. Mais, puisque la Ford Capri prend peu ou prou la forme d’une berline (ou du moins, fait semblant), son aérodynamisme est meilleur. Ce qui conduit à une autonomie en légère hausse comme on va le voir plus bas.

Dans le détail, la Ford Capri sera disponible avec le fameux moteur APP550 de Volkswagen sur l’essieu arrière. Avec une puissance de 210 kW (286 ch). On aura également le droit à une version à transmission intégrale, qui ajoute un moteur sur l’essieu avant, portant la puissance totale à 250 kW (340 ch). Dans les deux cas, le couple maximal sera de 545 Nm, permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en respectivement 6,4 et 5,3 secondes.

Du côté de la batterie, deux accumulateurs seront proposés au départ, d’une capacité de 77 et 79 kWh, avec une recharge en respectivement 28 et 26 minutes grâce à une puissance maximale de 135 et 185 kW. Pour l’autonomie, cela nous donne jusqu’à 627 km théorique sur le cycle WLTP, avec la petite batterie associée à la version propulsion, et 592 km pour la grande batterie associée aux deux moteurs.

C’est assez cocasse, car c’est le record d’autonomie pour une voiture électrique dotée de la plateforme MEB avec une batterie de 77 kWh. La Ford Explorer se contente de 602 km avec la même configuration et une Volkswagen ID.7 monte à 613 km. Cette dernière propose 702 km d’autonomie, mais avec une batterie plus grosse, d’une capacité de 86 kWh.

La bonne surprise provient de la consommation, annoncée à 13,3 kWh / 100 km sur le cycle WLTP en prenant en compte les pertes d’énergie liées à la recharge. C’est un record pour la plateforme MEB.

En fin d’année, une troisième batterie, d’une capacité de 52 kWh, sera proposée à la commande. On s’attend à une autonomie d’environ 400 km tout au plus. Elle sera proposée avec un moteur d’une puissance de 125 kW (170 ch).

Prix et disponibilité

La Ford Capri est disponible dès aujourd’hui, 10 juillet 2024 à la commande en France. La bonne nouvelle, c’est que le premier prix démarre à 46 990 euros, juste en dessous du seuil permettant de profiter du bonus écologique.

Mais attention, car pour ce prix, il s’agit de la version avec petite batterie de 52 kWh. L’autonomie n’est pas encore connue, mais devrait être inférieure à 400 km. Les commandes pour cette version seront ouvertes à partir du 4ème trimestre 2024.

Il faut alors compter 49 400 euros pour la version propulsion et sa batterie de 77 kWh contre 56 400 euros pour la version à transmission intégrale avec la batterie de 79 kWh. Les livraisons sont prévues à partir du mois de décembre 2024.

Il est possible de choisir la finition Premium pour 3 600 euros. Elle ajoute de nombreux équipements de confort et de design, comme les jantes 20 pouces, le hayon mains libres, les phares matrix LED, le système audio B&O, l’éclairage d’ambiance, les inserts décoratifs, les plaques de seuil, les sièges avant sport, la sellerie Sensico et les tapis de sol velours.

Attention : la pompe à chaleur est facturée en option, à 1 150 euros, alors qu’elle est selon nous indispensable en France, pour améliorer l’autonomie des voitures électriques en hiver.

Notre premier avis

Il faudra attendre un essai dynamique pour se faire une idée un peu plus précise sur les qualités de cette voiture. Mais à première vue, elle nous paraît un peu trop chère, surtout lorsqu’on la compare à une Tesla Model Y ou à toutes les voitures partageant la même plateforme. À titre de comparaison, chez Ford, l’Explorer démarre à partir de 46 990 euros avec la batterie de 77 kWh.

Il semblerait donc que la Ford Capri fasse payer cher son style assez particulier et l’utilisation d’un nom mythique pour les passionnés automobile.