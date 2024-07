Xpeng dévoile sa nouvelle voiture électrique : des éléments d’une Tesla Model S pour moins cher qu’une Model 3

Le constructeur chinois Xpeng qui arrive en France vient de dévoiler sa nouvelle voiture électrique : la Mona 03. Elle est ultra-aérodynamique, ce qui laisse présager une bonne autonomie. Mais surtout, elle est vendue moins cher qu'une Tesla Model 3 en Chine. Cerise sur le gâteau : son coffre est grand, très grand même, pour une voiture chinoise.

La guerre des prix sur la voiture électrique n’est pas prête de prendre fin. Certes, en Europe, les constructeurs chinois sont un peu handicapés avec la récente et forte hausse des droits de douanes. Mais en Chine, c’est une autre histoire. Xpeng, la startup chinoise qui arrive actuellement en France avec ses SUV G9 et G6 vient de dévoiler une nouvelle voiture électrique, la plus abordable de toute sa gamme.

Un hommage officiel à la Tesla Model 3

Son nom : Mona 03. Et comme le précise le patron de l’entreprise He Xiaopeng dont les propos ont été relayés par le média chinois IT Home, ce nom a été choisi en hommage à la Tesla Model 3. Avant d’ajouter que cette dernière a permis la démocratisation de la voiture électrique depuis son arrivée il y a six ans. Une franchise qui nous rappelle celle du patron de Xiaomi, Lei Jun, qui n’hésitez pas à parler ouvertement des forces de Tesla et de Porsche lors de l’annonce de sa voiture électrique, la Xiaomi SU7.

Pour le moment, le constructeur chinois n’a pas annoncé l’intégralité de la fiche technique de la Mona 03. On sait toutefois qu’elle jouera bien dans le segment D, le même que la Tesla Model 3, avec une longueur de 4,78 mètres, une largeur de 1,896 mètre et une hauteur de 1,445 mètre. Comme les dimensions le laissent penser et comme vous pouvez le voir sur les photos, nous sommes en présence d’une berline. Xpeng précise qu’il s’agit d’une berline coupée, mais nous ne sommes pas forcément d’accord avec cette appellation.

La Mona 03 semble être une berline dotée d’une malle en guise de coffre (comme la Tesla Model 3), mais il s’agit en fait d’un hayon (comme la Tesla Model S), beaucoup plus pratique pour emporter des objets volumineux. Peut-être que c’est cette raison qui pousse Xpeng à parler d’une berline coupé, mais justement, le « faux hayon » fait tout sauf coupé en termes de style.

Un coffre vraiment volumineux

Quoi qu’il en soit, la Mona 03 semble très intéressant sur le papier, en termes d’habitabilité. L’empattement est en effet annoncé à 2,815 mètres, ce qui laisse envisager une belle place à l’intérieur de l’habitacle. Surtout, fait rare pour une voiture chinoise, le coffre est grand : la marque annonce 621 litres, mais ne précise pas si un frunk (coffre avant) est de la partie.

Pas un mot sur l’autonomie non plus, mais quelques éléments nous laissent penser qu’elle devrait être plutôt bonne. Le poids contenu, d’une part, avec un chiffre entre 1 631 et 1 739 kg selon les versions. À comparer avec la Tesla Model 3, qui pèse entre 1 765 et 1 828 kg selon les versions.

Pour aller plus loin

La nouvelle voiture électrique d’Xpeng bat Tesla et Mercedes sur un point crucial

Surtout, l’aérodynamisme semble avoir été très travaillé, avec un coefficient de traînée (Cx) annoncé à seulement 0,194. Ce qui en fait presque la voiture électrique la plus aérodynamique du marché, surtout si l’on compare avec les 0,219 de la nouvelle Tesla Model 3.

Pour le reste des spécificités techniques, il faudra attendre un peu. Mais le ministère chinois de l’information a toutefois donné quelques informations, comme la puissance des moteurs (140 ou 160 kW soit 190 ou 217 ch), ou le type de batterie (LFP signée BYD). On devrait avoir le droit à au moins deux versions : Standard et Performance.

Prix et disponibilité : à partir de 25 000 € ?

Xpeng a toutefois annoncé que la Mona 03 sera vendue sous la barre des 200 000 yuans pour la version la moins chère, soit environ 25 500 euros. Mais attention, car si cette Xpeng Mona 03 devait bien arriver en France à terme, son prix devrait être quasiment multiplié par deux, à cause des frais logistiques et les droits de douanes. Mais si on compare avec le prix de la Tesla Model 3 en Chine, vendue à partir de 231 900 yuans (environ 29 600 euros), alors la Xpeng est bien moins chère.

Xpeng Mona M03 // Source : Auto Home Xpeng Mona M03 // Source : Auto Home Xpeng Mona M03 // Source : Auto Home Xpeng Mona M03 // Source : Auto Home

Sera-t-elle également moins chère que la Tesla Model 3, vendue 39 990 euros, lorsqu’elle arrivera probablement en Europe et en France ? C’est un grand mystère et il faudra attendre avant d’en savoir plus.