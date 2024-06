La nouvelle voiture électrique d’Xpeng bat Tesla et Mercedes sur un point crucial

Tout juste dévoilée, la nouvelle Xpeng Mona M03 nous en dit encore un peu plus à son sujet. Selon le constructeur, cette nouvelle voiture électrique serait tout simplement la plus aérodynamique de sa catégorie, avec un Cx affiché à seulement 0.194. De quoi battre la Tesla Model S ainsi que la Mercedes-Benz EQS.

Les marques chinoises arrivent en force sur le marché, ce qui ne plaît pas du tout à l’Union Européenne et aux États-Unis. Mais qu’importe, car rien ne semble pouvoir arrêter cette vague qui déferle partout dans le monde.

De nombreux constructeurs tentent en effet leur chance, tels que BYD, MG ou encore Xpeng, qui commence tout doucement à arriver en France puisque nous avons récemment pu découvrir le nouveau G9 à Paris. En parallèle de son développement sur le Vieux Continent, et malgré la hausse des droits de douane, le constructeur continue d’étoffer son catalogue. Ce dernier vient ainsi tout juste de lever le voile sur sa dernière création en date, la nouvelle Mona M03.

Un design optimisé pour l’aérodynamisme

Annoncée au mois de mai dernier, celle-ci a été officiellement dévoilée début juin et vise tout particulièrement les chauffeurs de VTC en Chine. Rivale de la Tesla Model 3, de la Xiaomi SU7 et de la nouvelle Zeekr 007, entre autres, cette nouvelle venue avait dévoilé une partie de sa fiche technique quelques jours plus tôt. Mais voici que l’on en apprend encore à son sujet, puisque le constructeur donne encore de ses nouvelles sur son compte Weibo officiel.

Ce dernier dévoile désormais un chiffre très intéressant : son Cx, le coefficient de traînée. Ce dernier permet tout simplement de savoir à quel point une voiture est aérodynamique, et cela revêt une importance toute particulière pour les voitures électriques. Car un faible Cx signifie que le véhicule affiche une basse résistance à l’air. Et donc cela a un impact direct sur la consommation, et par conséquent sur l’autonomie. Mais alors, quel est celui de la nouvelle Mona M03 ?

Selon les chiffres officiels dévoilés par le constructeur chinois basé à Canton, la nouvelle berline électrique affiche un coefficient de traînée de seulement 0.194. Et ce n’est pas simplement bien, c’est tout bonnement excellent, faisant de cette Mona M03 la voiture électrique la plus aérodynamique de sa catégorie. Une très bonne nouvelle pour le constructeur, qui n’hésite pas à mettre cette performance en avant. Même si la consommation n’a pas encore été annoncée.

Une auto prometteuse

À titre de comparaison, la nouvelle Xpeng s’intercale entre la voiture la plus aérodynamique du marché, l’Aion Hyper GT (Cx : 0,19) et la Tesla Model S Plaid et son Cx de 0,208. Selon la marque, la baisse de la résistance à l’air permet à sa Mona M03 de gagner environ 60 kilomètres d’autonomie, tandis que le constructeur annonce une valeur tournant autour des 550 kilomètres sur une charge.

Une valeur qui s’exprime selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne environ 467 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP, plus réaliste. À l’avant, la prise d’air motorisée permettrait à elle seule d’améliorer l’autonomie de 15,6 kilomètres, les jantes aérodynamiques de 8,8 km et le diffuseur arrière de 10,2 km (toujours en autonomie CLTC). Pour mémoire, la voiture mesure 4,78 mètres de long pour 1,90 mètre de large et 1,45 mètre de haut.

Elle se décline avec plusieurs motorisations allant de 190 à 217 chevaux, tandis que la capacité de la batterie n’a pas encore été communiquée. On sait tout de même qu’il s’agit des batteries Blade de BYD en LFP (lithium – fer – phosphate). La berline électrique devrait démarrer ses livraisons d’ici à la fin du 3ème trimestre en Chine, avec un prix de départ fixé sous les 200 000 yuans, ce qui donne environ 25 800 euros. Un tarif qui devrait flamber si elle arrive un jour en Europe, en raison de la hausse des droits de douane.